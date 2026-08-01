RaysFX Elastic Order Flow Matrix

🌊 RaysFX Elastic Order Flow Matrix (EOFM)

L'indicatore definitivo per gli Scalper e i Day Trader che operano su timeframe rapidi (M1).

Il RaysFX Elastic Order Flow Matrix non è un semplice oscillatore. È un motore analitico avanzato progettato per decodificare la vera pressione compratrice o venditrice del mercato, filtrando il "rumore" tipico dei grafici a 1 minuto.

Se sei stanco di farti fermare dai falsi segnali generati dalle candele di basso volume o dalla congestione, questo strumento ti fornirà la chiarezza necessaria per operare solo quando c'è reale forza istituzionale.

🎯 Come Funziona la Logica "Elastic"

L'algoritmo alla base di EOFM unisce tre concetti matematici e finanziari potenti:

  1. Close Location Value (CLV): Misura l'esatta posizione di chiusura della candela. Non guarda solo se la candela è verde o rossa, ma dove ha chiuso rispetto al range reale (massimo/minimo).
  2. Volume Weighting (Ponderazione del Volume): La direzione del prezzo conta poco se non c'è volume a sostenerla. L'indicatore applica un filtro logaritmico al volume tick, smorzando automaticamente i movimenti di mercato "fantasma" a basso volume.
  3. Tanh Compression (Compressione Elastica): I dati vengono passati attraverso una funzione matematica MathTanh che li comprime in un'onda fluida tra -1 e +1. Questo crea un effetto "elastico": i movimenti deboli vengono appiattiti a zero, mentre gli impulsi forti vengono spinti rapidamente verso i limiti massimi.

🎨 Interfaccia Visiva e Interpretazione

L'indicatore si presenta come un'onda smussata e multicolore, circondata da linee gialle tratteggiate che indicano le soglie di attivazione del trend.

  • 🔵 Linea Blu (DodgerBlue): Pressione d'acquisto dominante. Il trend è Rialzista.
  • 🔴 Linea Rossa (Crimson): Pressione di vendita dominante. Il trend è Ribassista.
  • Linea Grigia (DarkGray): Fase di congestione o equilibrio. Il mercato è "Flat" e i segnali vanno evitati.

📈 Come Operare con EOFM (Strategia Consigliata)

EOFM è progettato per dirti esattamente quando stare fuori dal mercato e quando cavalcare l'onda.

  • Segnale BUY: Attendi che la linea diventi Blu e superi la soglia gialla superiore. Entra a mercato o cerca pullback rialzisti.
  • Segnale SELL: Attendi che la linea diventi Rossa e scenda sotto la soglia gialla inferiore. Entra a mercato o cerca pullback ribassisti.
  • Gestione del Rumore (No-Trade Zone): Se la linea è Grigia o rimbalza tra le due linee gialle, non operare. Il mercato sta accumulando o è privo di direzione.

⚙️ Parametri di Configurazione (Flessibilità Totale)

L'indicatore è ottimizzato per M1 ma può essere adattato a qualsiasi timeframe grazie ai suoi parametri regolabili:

  • Volume & CLV Smoothing Period (14): Il periodo dell'EMA che regola la morbidezza dell'onda. Aumenta il valore per un'onda più lenta e filtrata, riducilo per massima reattività.
  • Trend Level (0.35): La distanza delle linee gialle dallo zero. Abbassala (es. 0.20) per catturare trend nascenti o alzala (es. 0.50) per cercare solo impulsi estremi.
  • Compression Multiplier (2.0): Regola la reattività della compressione matematica. Valori più alti rendono l'indicatore "elastico" e scattante.

💡 Perché scegliere RaysFX?

A differenza dei classici RSI o MACD che sono in ritardo rispetto all'azione del prezzo, l'EOFM analizza l'interazione tra Prezzo di Chiusura e Volume in tempo reale. È lo strumento perfetto per chi vuole fare trading chirurgico sul breve termine.


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The Oracle Pro
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