RaysFX Order Assistant
- Utilities
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Davide RappaYouTube Channel: https://www.youtube.com/@RaysFX_Trading
- Version: 2.10
- Updated: 5 February 2024
- Activations: 5
Questa utility di base non agisce in automatico, ma supporterà il trader, ti aiuterà nella gestione dei lotti tramite:
- possibilità di impostare la size
- possibilità di impostare TP e SL (in pip)
Consiglio:
Questo EA ti aiuterà nella gestione dei tuoi ordini ed è ottimo abbinarlo a delgi indicatori (trovate nel nostro store molti indicatori utili, fra cui il RaysFX Strategy)