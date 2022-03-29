Four eyed turkey

"Four eyed turkey" это индикатор на основе RSI,Stochastic,MACD и Envelopes определяющий точки входа на таймфреймах М5, М15, М30, Н1.

В отдельном окне индикаторы указывают возможные точки входа, параметры можете определить самостоятельно в настройках.

Для RSI и Stochastic - зоны перекупленности и зона перепроданности.

Для MACD - сигнальная линия и гистограмма выше 0 это BUY, для SELL противоположно .

Для Envelopes - открытие свечи выше верхней линии это BUY, открытие свечи ниже нижней линии это   SELL.

В основном окне стрелки вверх и вниз указывают в случаи совпадения всех индикаторов на текущем таймфрейме, и при необходимости можно включить оповещение и уведомление в настройках индикатора.



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Rustam Tairov
Indicators
Данный индикатор представляет из себя комплекс из 4 индикаторов в правом углу состоящий из RSI,Stochastic,Envelope и MACD, показывающий данные на различных таймфреймах, настройки данных индикаторов вы можете изменить в параметрах, сигналы на вход основан на индикаторах силы быков и медведей, данные сигналы используются и в роботах, скрины прилагаю, желающим, скину бесплатно 
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