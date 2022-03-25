Binary Sig2

Представляю вам индюка скальпера, а также хорошо отрабатывает на бинарных опционах, дополнительно добавлена функция уведомления, где своевременно вы сможете открыть ордера в любом месте, главное чтоб был интернет, но, чтобы данная функция  работала установите индюка на желаемые котировки и все это на сервер VPN.

В данном индикаторе для дополнительной фильтрации сигнала используется индикатор RSI, период можно изменить в настройках, для поиска входов в открытие сделки,  установите индикатор на таймфрейм М1. 

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Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
Smart Market Structure Toolkit mt4
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Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
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Rustam Tairov
Indicators
Данный индикатор представляет из себя комплекс из 4 индикаторов в правом углу состоящий из RSI,Stochastic,Envelope и MACD, показывающий данные на различных таймфреймах, настройки данных индикаторов вы можете изменить в параметрах, сигналы на вход основан на индикаторах силы быков и медведей, данные сигналы используются и в роботах, скрины прилагаю, желающим, скину бесплатно 
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