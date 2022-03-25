Binary Sig2

Представляю вам индюка скальпера, а также хорошо отрабатывает на бинарных опционах, дополнительно добавлена функция уведомления, где своевременно вы сможете открыть ордера в любом месте, главное чтоб был интернет, но, чтобы данная функция работала установите индюка на желаемые котировки и все это на сервер VPN.

В данном индикаторе для дополнительной фильтрации сигнала используется индикатор RSI, период можно изменить в настройках, для поиска входов в открытие сделки, установите индикатор на таймфрейм М1.