RST TakeOver

Индикатор "TakeOver" простой в использовании, создавался он для удобства определения разницы между открытием и закрытием текущей свечи.

"TakeOver" рекомендуется применять в скальпинге с различными стандартными индикаторами МТ4, к примеру Envelopes, ZigZag, RSI и т.д.

В настройках по умолчанию установлены уровни 200 и -200, но вы можете самостоятельно изменить.

Один из примеров обнаружения входа в открытие сделки изображено на скриншоте, SELL если свеча закрылась выше уровня Envelopes и гистограмма TakeOver зеленого цвета ниже уровня -200, ордер Buy противоположно.

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Rustam Tairov
Indicators
Простой и удобный индикатор, указывающий зоны стандартных индикаторов в различных таймфреймах, при необходимости можете в настройках изменить параметры RSI- Relative   strength   index.  Стрелка вверх- если сигнальная линия ниже уровня 300, стрелка вниз- если сигнальная линия выше уровня 70 STOCH-  Stochastic. Стрелка вверх- если сигнальная линия ниже уровня 20, стрелка вниз- если сигнальная линия выше уровня 80 ENVELOPE - Envelopes. Стрелка вверх- если свеча открылась ниже красной линии индика
BullsVersusBears
Rustam Tairov
Indicators
Данный индикатор представляет из себя комплекс из 4 индикаторов в правом углу состоящий из RSI,Stochastic,Envelope и MACD, показывающий данные на различных таймфреймах, настройки данных индикаторов вы можете изменить в параметрах, сигналы на вход основан на индикаторах силы быков и медведей, данные сигналы используются и в роботах, скрины прилагаю, желающим, скину бесплатно 
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