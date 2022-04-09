RST TakeOver
- Indicators
-
- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор "TakeOver" простой в использовании, создавался он для удобства определения разницы между открытием и закрытием текущей свечи.
"TakeOver" рекомендуется применять в скальпинге с различными стандартными индикаторами МТ4, к примеру Envelopes, ZigZag, RSI и т.д.
В настройках по умолчанию установлены уровни 200 и -200, но вы можете самостоятельно изменить.
Один из примеров обнаружения входа в открытие сделки изображено на скриншоте, SELL если свеча закрылась выше уровня Envelopes и гистограмма TakeOver зеленого цвета ниже уровня -200, ордер Buy противоположно.