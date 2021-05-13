Signal to breaking through trend line
- Utilities
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Простой помощник в торговле, информирующий о пробитии трендовой линии. Сигнал о пробитии уровня приходит на терминал и дублируется push сообщением на телефон.
Удобная прога, т.к. не нужно сидеть у монитора пол дня в ожидании пробоя трендовой линии, важного уровня и т.п.
Как пользоваться:
1) Строим две трендовые/горизонтальные линии.
2) Присваиваем верхней линии имя: "top", а нижней "bottom" (без кавычек).
3) У трендовых линий лучше зайти в свойства=>параметры и поставить галочку "луч"
4) Перетаскиваем прогу на график.
Работает на любом инструменте, таймфрейме и с любыми индикаторами.
Внимание! После Сигнала о пробитии ценой линии, нужно перезапустить программу, либо сменить таймфрейм!