Signal to breaking through trend line

Простой помощник в торговле, информирующий о пробитии трендовой линии. Сигнал о пробитии уровня приходит на терминал и дублируется push сообщением на телефон.

Удобная прога, т.к. не нужно сидеть у монитора пол дня в ожидании пробоя трендовой линии, важного уровня и т.п.

Как пользоваться:

1) Строим две трендовые/горизонтальные линии.

2) Присваиваем верхней линии имя: "top", а нижней "bottom" (без кавычек).

3) У трендовых линий лучше зайти в свойства=>параметры и поставить галочку "луч"

4) Перетаскиваем прогу на график.

Работает на любом инструменте, таймфрейме и с любыми индикаторами.





Внимание! После Сигнала о пробитии ценой линии, нужно перезапустить программу, либо сменить таймфрейм!







