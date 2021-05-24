Optimal Lot EurUsd
- Utilities
-
- Version: 1.0
- Activations: 5
Один из главных секретов успешного трейдинга - это адекватное управление рисками.
Но не всегда получается следовать этому правилу, т.к. иногда эмоции берут верх над трейдером и вход в рынок случается необдуманным.
Программа Optimal lot исключает такие ошибки и позволяет быстро принять решение, входить в рынок или нет.
Ее уникальность в том, что Вы строите горизонтальную линию с именем "risk".
При перемещении этой линии в информационном блоке отображаются следующие данные:
Balance - Размер депозита
Risk - процент от депозита, который вы вводите при запуске программы.
Money_risk - Сумма, выше которой нельзя потерять в случае неудачи.
Price SL - цена горизонтальной линии "risk".
Sl(pt) - расстояние в пунктах
LOSS - потеря в $
MARGIN-маржа
OTIMAL_LOT- рекомендуемый лот для торговли.
Программа работает на паре EURUSD
Тестируйте демо-версию, убедитесь в полезности программе и покупайте подписку))
Может подвисать, проблема решается сменой таймфрема