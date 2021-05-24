Optimal Lot EurUsd

Один из главных секретов успешного трейдинга - это адекватное управление рисками.



Но не всегда получается следовать этому правилу, т.к. иногда эмоции берут верх над трейдером и вход в рынок случается необдуманным.



Программа Optimal lot исключает такие ошибки и позволяет быстро принять решение, входить в рынок или нет.



Ее уникальность в том, что Вы строите горизонтальную линию с именем "risk".

При перемещении этой линии в информационном блоке отображаются следующие данные:



Balance - Размер депозита

Risk - процент от депозита, который вы вводите при запуске программы.

Money_risk - Сумма, выше которой нельзя потерять в случае неудачи.



Price SL - цена горизонтальной линии "risk".



Sl(pt) - расстояние в пунктах



LOSS - потеря в $



MARGIN-маржа



OTIMAL_LOT- рекомендуемый лот для торговли.



Программа работает на паре EURUSD



Тестируйте демо-версию, убедитесь в полезности программе и покупайте подписку))



Может подвисать, проблема решается сменой таймфрема