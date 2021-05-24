Optimal Lot EurUsd

Один из главных секретов успешного трейдинга - это адекватное управление рисками.

Но не всегда получается следовать этому правилу, т.к. иногда эмоции берут верх над трейдером и вход в рынок случается необдуманным.

Программа Optimal lot исключает такие ошибки и позволяет быстро принять решение, входить в рынок или нет.

Ее уникальность в том, что Вы строите горизонтальную линию с именем "risk".
При перемещении этой линии в информационном блоке отображаются следующие данные:

Balance - Размер депозита
Risk - процент от депозита, который вы вводите при запуске программы.
Money_risk - Сумма, выше которой нельзя потерять в случае неудачи.

Price SL - цена горизонтальной линии "risk".

Sl(pt) - расстояние в пунктах

LOSS - потеря в $

MARGIN-маржа

OTIMAL_LOT- рекомендуемый лот для торговли.

Программа работает на паре EURUSD

Тестируйте демо-версию, убедитесь в полезности программе и покупайте подписку))

Может подвисать, проблема решается сменой таймфрема

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