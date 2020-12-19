Candle Code

Скрипт собирает статистику по размерам свечей и сохраняет данные в файл CSV. Каждая строка таблицы - это отдельная свеча с ее характеристиками: время, направление (1 - бычья/доджи, -1 - медвежья), размер верхней и нижней тени, размер тела и полный размер свечи. Индикатор, который отбражает размеры свечей, а также построенные по этим размерам скользящие средние, можно скачать здесь . ПАРАМЕТРЫ FileName: имя файла, в который экспортируются данные. Если оставить поле пустым, то имя файла - "Cand