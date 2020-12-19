Candle Code
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор присваивает каждой свече уникальный код, который зависит от ее параметров - направления, размеров верхней и нижней тени и размера тела. Алгоритм расчета кода свечи следующий:
- строится семизначный двоичный код, первое место в котором обозначает направление свечи, 2-е и 3-е места - размер тела, 3-е и 4-е - размер верхней тени, 5-е и 6-е - размер нижней тени (см. скриншот №7). На эти позиции ставится 0 или 1 в зависимости от параметров свечи:
Направление свечи (цвет тела)
1 – бычья свеча (цена закрытия выше цены открытия)
0 – медвежья свеча (цена закрытия ниже цены открытия)
Размер тела
- Для бычьей свечи:
00 – тело отсутствует (доджи)
01 – малое тело
10 – среднее тело
11 – большое тело
- Для медвежьей свечи:
11 – тело отсутствует (доджи)
10 – малое тело
01 – среднее тело
00 – большое тело
Размер верхней тени
00 – тень отсутствует
01 – малая тень
10 – тень средних размеров
11 – большая тень
Размер нижней тени
11 – тень отсутствует
10 – малая тень
01 – тень средних размеров
00 – большая тень
ВАЖНО! Направление доджи (цвет тела) принимается противоположным от направления предыдущей свечи.
- Полученный двоичный код переводится в привычное десятичное число в диапазоне от 0 до 127 (см. скриншот №8).
Алгоритм построения кода свечи взят с книги В. И. Сафина «Кому светят японские свечи».
ВАЖНО! Размеры теней/тела свечи - это размеры относительно полного размера этой свечи, поэтому одинаковый код может получить как большая свеча на графике, так и маленькая (видно на скриншотах). В данном индикаторе определение размеров происходит по следующей схеме:
- тело/тень отсутствует - размер тела/тени меньше 2% от размера свечи
- малое тело/тень - от 2% (включительно) до 16% от размера свечи
- среднее тело/тень - от 16% (включительно) до 32% от размера свечи
- большое тело/тень - от 32% (включительно) от размера свечи
ПАРАМЕТРЫ
- CandleCodeFilter: фильтр кодов свечей. При значениях от 0 до 127 на гистограмме отображаются только свечи с данным кодом, а все остальные значения индикатора равны -1. Если CandleCodeFilter меньше 0 или больше 127, то на индикатор выводятся коды всех свечей.