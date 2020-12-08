ZZ Histogram

ZZ Histogram отображает длину и направление волны на ценовом графике. Минимальный размер волны задается в настройках. По своей сути данный индикатор - тот же зигзаг (можете скачать здесь), который определяет ценовые волны не меньше определенной длины, но только в виде гистограммы. Это можно увидеть на скриншотах.


Для сбора статистики по размерам ценовых волн используйте идикатор Wave Size Stats.


ПАРАМЕТРЫ

  • MinWaveSize: минимальная длина волны, на которую реагирует индикатор. Для маленьких значений параметра следует использовать меньшие таймфреймы графика, иначе индикатор будет работать некорректно.

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Roman Salivon
Indicators
Индикатор отображает High-Low и Open-Close размеры свечей. Также по этим размерам можно построить простые скользящие средние. Линия скользящей средней строится по формуле: Линия MA = MA(Period) * Delta. Чтобы скрыть скользящую среднюю, достаточно установить ее период равным 0. Чтобы собрать статистику по размерам свечей, используйте скрипт Candle Size Stats . ПАРАМЕТРЫ Period_MA_HL: период  усреднения скользящей средней, построенной по размерам  High-Low свечей Delta_MA_HL: множитель для High-
Transitions between levels
Roman Salivon
Indicators
Индикатор показывает количество и направление переходов цены между уровнями сетки. Шаг сетки устанавливается в настройках. Индикатор будет особенно полезен трейдерам, торгующим по Мартингейлу, как инструмент для определения оптимальной точки входа. ПАРАМЕТРЫ Step: размер шага сетки (например: step = 50, shift = 0, тогда уровни будут иметь значения ...1.1050, 1.1100, 1.1150...) Shift: сдвиг сетки (например: step = 50, shift = 25, тогда уровни будут иметь значения ...1.1075, 1.1125, 1.1175...)
Wave Size into ZigZag
Roman Salivon
Indicators
Зигзаг строится по ценовым волнам, размер которых не меньше заданного в настройках. Индикатор не способен нарисовать две вершины (максимум и минимум) на одной свече, поэтому для определения волн небольших размеров следует использовать меньшие таймфреймы графика. Зигзаг в виде гистограммы можете скачать здесь . Для сбора статистики по размерам ценовых волн используйте идикатор   Wave Size Stats . ПАРАМЕТРЫ MinWaveSize: минимальный размер волны, на котором будет построено очередное плечо зигзаг
Wave Size Histogram
Roman Salivon
Indicators
Гистограмма отображает длину ценовых волн, которые не меньше заданного размера. Индикатор наглядно показывает  направление коротких/длинных ценовых движений и динамику волатильности. Также Wave Size Histogram подойдет для поиска закономерностей в ценовых движениях. Например, после крупной волны (большое значение гистограммы) зачастую идет слабое движение цены в противоположную сторону (небольшое значение гистограммы), которое идеально пододит для торговли по Мартингейлу. Для сбора статистики по
Candle Size Stats
Roman Salivon
Utilities
Скрипт собирает статистику по размерам свечей и сохраняет данные в файл CSV. Каждая строка таблицы - это отдельная свеча с ее характеристиками: время, направление (1 - бычья/доджи, -1 - медвежья), размер верхней и нижней тени, размер тела и полный размер свечи. Индикатор, который отбражает размеры свечей, а также построенные по этим размерам скользящие средние, можно скачать здесь . ПАРАМЕТРЫ FileName:  имя файла, в который экспортируются данные. Если оставить поле пустым, то имя файла - "Cand
Wave Size Stats
Roman Salivon
Utilities
Скрипт собирает размеры всех ценовых волн на текущем графике, которые не меньше заданной величины, и сохраняет их в CSV файл. Каждая строка таблицы будет содержать дату/время окончания волны и ее размер. Если вам нужно знать размеры волн в реальном времени, то воспользуйтесь индикатором Wave Size into ZigZag , Wave Size Histogram  или ZZ Histogram . ПАРАМЕТРЫ MinWaveSize:  минимальный размер дял волн, которые попадут в статистику PositiveValues:   true  - в файл сохраняется только размер волны
Transitions between levels Stats
Roman Salivon
Utilities
Скрипт используется для сбора статистики по переходам цены между уровнями сетки, размер которой задается в настройках (смотрите индикатор Transitions between levels ). Данные записываются в CSV файл. Есть два режима сбора статистики: SeparateTransition - учитывается каждый отдельный переход (смотрите скриншот 2). Время перехода - время, когда цена коснулась нового уровня. Accumulation - в файл записывается количество однонаправленных переходов  (смотрите скриншот 4). Например, -7 - семь пеерех
Candle Code
Roman Salivon
Indicators
Индикатор присваивает каждой свече уникальный код, который зависит от ее параметров - направления, размеров верхней и нижней тени и размера тела. Алгоритм расчета кода свечи следующий: строится семизначный двоичный код, первое место в котором обозначает направление свечи, 2-е и 3-е места - размер тела, 3-е и 4-е - размер верхней тени, 5-е и 6-е - размер нижней тени (см. скриншот 7). На эти позиции ставится 0 или 1 в зависимости от параметров свечи: Направление свечи (цвет тела) 1 – бычья свеча
Candle Code Stats
Roman Salivon
Utilities
Скрипт вычисляет коды свечей на текущем графике и сохраняет их в CSV файл. Таблица в файле состоит из двух колонок: дата/время свечи и ее код. Подробнее о коде свечи и об алгоритме его расчета читайте в описании к индикатору Candle Code . ПАРАМЕТРЫ FileName:   имя файла, в который экспортируются данные. Если оставить поле пустым, то имя файла - "Candle Code. ' ВАЛЮТНАЯ ПАРА' 'ТАЙМФРЕЙМ' "
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