ZZ Histogram
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
ZZ Histogram отображает длину и направление волны на ценовом графике. Минимальный размер волны задается в настройках. По своей сути данный индикатор - тот же зигзаг (можете скачать здесь), который определяет ценовые волны не меньше определенной длины, но только в виде гистограммы. Это можно увидеть на скриншотах.
Для сбора статистики по размерам ценовых волн используйте идикатор Wave Size Stats.
ПАРАМЕТРЫ
- MinWaveSize: минимальная длина волны, на которую реагирует индикатор. Для маленьких значений параметра следует использовать меньшие таймфреймы графика, иначе индикатор будет работать некорректно.