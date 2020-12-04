MA with ATR bands
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Скользящее среднее с уровнями, построенными на основе индикатора ATR. В отличие от обычных уровней с постоянным отклонением, которые можно добавить к Moving Average, в уровнях MA with ATR bands учитывается волатильность рынка. Основной вариант использования индикатора: покупать при пробое верхнего уровня, продавать - при пробое нижнего.
ПАРАМЕТРЫ
- MA_Period: период усреднения скользящей средней
- MA_Method: метод усреднения скользящей средней
- MA_Price: используемая цена для скользящей средней
- ATR_Period: период ATR
- Deviation: размер отклолнения полос от линии скользящей средней
- Shift: сдвиг индикатора относительно ценового графика