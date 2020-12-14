Wave Size Histogram
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Гистограмма отображает длину ценовых волн, которые не меньше заданного размера. Индикатор наглядно показывает направление коротких/длинных ценовых движений и динамику волатильности. Также Wave Size Histogram подойдет для поиска закономерностей в ценовых движениях. Например, после крупной волны (большое значение гистограммы) зачастую идет слабое движение цены в противоположную сторону (небольшое значение гистограммы), которое идеально пододит для торговли по Мартингейлу.
Для сбора статистики по размерам ценовых волн используйте идикатор Wave Size Stats.
ПАРАМЕТРЫ
- MinWaveSize: минимальный размер волны для построения индикатора
- PositiveValues: true - значения индикатора положительные; false - значение индикатора положительное для восходящей волны и отрицательное для нисходящей волны
Зигзаг, который работает по такому же принципу, что и Wave Size Histogram, можете скачать здесь.