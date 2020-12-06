Candle Size with MA
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор отображает High-Low и Open-Close размеры свечей. Также по этим размерам можно построить простые скользящие средние. Линия скользящей средней строится по формуле: Линия MA = MA(Period) * Delta. Чтобы скрыть скользящую среднюю, достаточно установить ее период равным 0.
Чтобы собрать статистику по размерам свечей, используйте скрипт Candle Size Stats.
ПАРАМЕТРЫ
- Period_MA_HL: период усреднения скользящей средней, построенной по размерам High-Low свечей
- Delta_MA_HL: множитель для High-Low скользящей средней
- Period_MA_OC: период усреднения скользящей средней, построенной по размерам Open-Close свечей
- Delta_MA_OC: множитель для Open-Close скользящей средней