Wave Size into ZigZag

Зигзаг строится по ценовым волнам, размер которых не меньше заданного в настройках. Индикатор не способен нарисовать две вершины (максимум и минимум) на одной свече, поэтому для определения волн небольших размеров следует использовать меньшие таймфреймы графика. Зигзаг в виде гистограммы можете скачать здесь.


Для сбора статистики по размерам ценовых волн используйте идикатор Wave Size Stats.


ПАРАМЕТРЫ

  • MinWaveSize: минимальный размер волны, на котором будет построено очередное плечо зигзага.

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Roman Salivon
Indicators
ZZ Histogram отображает длину и направление волны на ценовом графике. Минимальный размер волны задается в настройках. По своей сути данный индикатор - тот же зигзаг (можете скачать здесь ), который определяет ценовые волны не меньше определенной длины, но только в виде гистограммы. Это можно увидеть на скриншотах. Для сбора статистики по размерам ценовых волн используйте идикатор   Wave Size Stats . ПАРАМЕТРЫ MinWaveSize: минимальная длина волны, на которую реагирует индикатор. Для маленьких
Transitions between levels
Roman Salivon
Indicators
Индикатор показывает количество и направление переходов цены между уровнями сетки. Шаг сетки устанавливается в настройках. Индикатор будет особенно полезен трейдерам, торгующим по Мартингейлу, как инструмент для определения оптимальной точки входа. ПАРАМЕТРЫ Step: размер шага сетки (например: step = 50, shift = 0, тогда уровни будут иметь значения ...1.1050, 1.1100, 1.1150...) Shift: сдвиг сетки (например: step = 50, shift = 25, тогда уровни будут иметь значения ...1.1075, 1.1125, 1.1175...)
Wave Size Histogram
Roman Salivon
Indicators
Гистограмма отображает длину ценовых волн, которые не меньше заданного размера. Индикатор наглядно показывает  направление коротких/длинных ценовых движений и динамику волатильности. Также Wave Size Histogram подойдет для поиска закономерностей в ценовых движениях. Например, после крупной волны (большое значение гистограммы) зачастую идет слабое движение цены в противоположную сторону (небольшое значение гистограммы), которое идеально пододит для торговли по Мартингейлу. Для сбора статистики по
Candle Size Stats
Roman Salivon
Utilities
Скрипт собирает статистику по размерам свечей и сохраняет данные в файл CSV. Каждая строка таблицы - это отдельная свеча с ее характеристиками: время, направление (1 - бычья/доджи, -1 - медвежья), размер верхней и нижней тени, размер тела и полный размер свечи. Индикатор, который отбражает размеры свечей, а также построенные по этим размерам скользящие средние, можно скачать здесь . ПАРАМЕТРЫ FileName:  имя файла, в который экспортируются данные. Если оставить поле пустым, то имя файла - "Cand
Wave Size Stats
Roman Salivon
Utilities
Скрипт собирает размеры всех ценовых волн на текущем графике, которые не меньше заданной величины, и сохраняет их в CSV файл. Каждая строка таблицы будет содержать дату/время окончания волны и ее размер. Если вам нужно знать размеры волн в реальном времени, то воспользуйтесь индикатором Wave Size into ZigZag , Wave Size Histogram  или ZZ Histogram . ПАРАМЕТРЫ MinWaveSize:  минимальный размер дял волн, которые попадут в статистику PositiveValues:   true  - в файл сохраняется только размер волны
Transitions between levels Stats
Roman Salivon
Utilities
Скрипт используется для сбора статистики по переходам цены между уровнями сетки, размер которой задается в настройках (смотрите индикатор Transitions between levels ). Данные записываются в CSV файл. Есть два режима сбора статистики: SeparateTransition - учитывается каждый отдельный переход (смотрите скриншот 2). Время перехода - время, когда цена коснулась нового уровня. Accumulation - в файл записывается количество однонаправленных переходов  (смотрите скриншот 4). Например, -7 - семь пеерех
Candle Code
Roman Salivon
Indicators
Индикатор присваивает каждой свече уникальный код, который зависит от ее параметров - направления, размеров верхней и нижней тени и размера тела. Алгоритм расчета кода свечи следующий: строится семизначный двоичный код, первое место в котором обозначает направление свечи, 2-е и 3-е места - размер тела, 3-е и 4-е - размер верхней тени, 5-е и 6-е - размер нижней тени (см. скриншот 7). На эти позиции ставится 0 или 1 в зависимости от параметров свечи: Направление свечи (цвет тела) 1 – бычья свеча
Candle Code Stats
Roman Salivon
Utilities
Скрипт вычисляет коды свечей на текущем графике и сохраняет их в CSV файл. Таблица в файле состоит из двух колонок: дата/время свечи и ее код. Подробнее о коде свечи и об алгоритме его расчета читайте в описании к индикатору Candle Code . ПАРАМЕТРЫ FileName:   имя файла, в который экспортируются данные. Если оставить поле пустым, то имя файла - "Candle Code. ' ВАЛЮТНАЯ ПАРА' 'ТАЙМФРЕЙМ' "
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