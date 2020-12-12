Wave Size into ZigZag
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Зигзаг строится по ценовым волнам, размер которых не меньше заданного в настройках. Индикатор не способен нарисовать две вершины (максимум и минимум) на одной свече, поэтому для определения волн небольших размеров следует использовать меньшие таймфреймы графика. Зигзаг в виде гистограммы можете скачать здесь.
Для сбора статистики по размерам ценовых волн используйте идикатор Wave Size Stats.
ПАРАМЕТРЫ
- MinWaveSize: минимальный размер волны, на котором будет построено очередное плечо зигзага.