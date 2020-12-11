Transitions between levels
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор показывает количество и направление переходов цены между уровнями сетки. Шаг сетки устанавливается в настройках. Индикатор будет особенно полезен трейдерам, торгующим по Мартингейлу, как инструмент для определения оптимальной точки входа.
ПАРАМЕТРЫ
- Step: размер шага сетки (например: step = 50, shift = 0, тогда уровни будут иметь значения ...1.1050, 1.1100, 1.1150...)
- Shift: сдвиг сетки (например: step = 50, shift = 25, тогда уровни будут иметь значения ...1.1075, 1.1125, 1.1175...)
Для сбора статистики по индикатору используйте скрипт Transitions between levels Stats.