PrettyPriceScale MT4

Индикатор предназначен для замены стандартной вертикальной ценовой шкалы, расположенной с правой стороны в окне графика клиентского терминала, на более удобную ценовую шкалу с возможностью детальной настройки параметров отображения этой шкалы. Кроме этого, индикатор позволяет делать фоновую заливку окна графика любым изображением по желанию пользователя и двухцветную сетку с элементами её тонкой настройки. В первую очередь, индикатор будет полезен трейдерам, обладающим не самым лучшим зрением, работающим на мониторах с большим разрешением и эстетам, обожающим максимальный зрительный комфорт при продолжительной, многочасовой работе за монитором.

Все входные параметры индикатора разбиты на девять групп:

Настройки отображения фонового изображения графика. Настройки ценовой панели. Настройки шрифтов и текста ценовой панели. Параметры Bid и Ask линий на графике. Параметры Bid и Ask кирпичей фоновой заливки на ценовой панели. Параметры шрифта для отображения Bid и Ask значений на ценовой панели. Параметры отображения сетки на графике. Параметры отображения тикера серверного времени в верхнем левом углу графика. Параметры отображения тикера состояния торгового счёта. Параметр для изменения частоты обновления выводимого на график итогового изображения.

Смысл настроек волне понятен из их названий, отдельного уточнения требует входной параметр " BackgroundPicture", позволяющий загружать фоновые изображения на график. Все изображения, названия которых располагаются в выпадающем списке этого входного параметра, уже загружены в скомпилированный файл индикатора и могут быть использованы для фоновых заливок непосредственно. К большому сожалению, на сегодняшний момент в клиентском терминале Metatrader 4 никакой возможности по загрузке фоновых изображений самим пользователем по своему желанию в процессе своей работы нет, так что реализация этого в данном индикаторе отложена на неопределённый срок.

Следует учесть, что из-за специфики программного кода визуально на графике в Тестере стратегий протестировать индикатор не получится, на такой случай можно воспользоваться аналогом этого индикатора для терминала Metatester 5, который является его зеркальной копией для языка MQL5 и великолепно тестируется в Тестере стратегий терминала Metatester 5.

После установки индикатора на график доступ к окну входных параметров осуществляется через контекстное меню, вызываемое по клику на правой кнопке мыши и выбору пункта меню " Список индикаторов" или по горячим клавишам " Ctrl + I".

На закладке "Обсуждение" есть ссылка на файл демонстрационной, полнофункциональной версии индикатора, которая работает по полчаса в сутки.

