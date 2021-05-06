PrettyPriceScale MT4
- Indicators
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Nikolay KositsinВ мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
- Version: 1.21
- Updated: 6 May 2021
- Activations: 5
Индикатор предназначен для замены стандартной вертикальной ценовой шкалы, расположенной с правой стороны в окне графика клиентского терминала, на более удобную ценовую шкалу с возможностью детальной настройки параметров отображения этой шкалы. Кроме этого, индикатор позволяет делать фоновую заливку окна графика любым изображением по желанию пользователя и двухцветную сетку с элементами её тонкой настройки. В первую очередь, индикатор будет полезен трейдерам, обладающим не самым лучшим зрением, работающим на мониторах с большим разрешением и эстетам, обожающим максимальный зрительный комфорт при продолжительной, многочасовой работе за монитором.
Все входные параметры индикатора разбиты на девять групп:
- Настройки отображения фонового изображения графика.
- Настройки ценовой панели.
- Настройки шрифтов и текста ценовой панели.
- Параметры Bid и Ask линий на графике.
- Параметры Bid и Ask кирпичей фоновой заливки на ценовой панели.
- Параметры шрифта для отображения Bid и Ask значений на ценовой панели.
- Параметры отображения сетки на графике.
- Параметры отображения тикера серверного времени в верхнем левом углу графика.
- Параметры отображения тикера состояния торгового счёта.
- Параметр для изменения частоты обновления выводимого на график итогового изображения.
Смысл настроек волне понятен из их названий, отдельного уточнения требует входной параметр " BackgroundPicture", позволяющий загружать фоновые изображения на график. Все изображения, названия которых располагаются в выпадающем списке этого входного параметра, уже загружены в скомпилированный файл индикатора и могут быть использованы для фоновых заливок непосредственно. К большому сожалению, на сегодняшний момент в клиентском терминале Metatrader 4 никакой возможности по загрузке фоновых изображений самим пользователем по своему желанию в процессе своей работы нет, так что реализация этого в данном индикаторе отложена на неопределённый срок.
Следует учесть, что из-за специфики программного кода визуально на графике в Тестере стратегий протестировать индикатор не получится, на такой случай можно воспользоваться аналогом этого индикатора для терминала Metatester 5, который является его зеркальной копией для языка MQL5 и великолепно тестируется в Тестере стратегий терминала Metatester 5.
После установки индикатора на график доступ к окну входных параметров осуществляется через контекстное меню, вызываемое по клику на правой кнопке мыши и выбору пункта меню " Список индикаторов" или по горячим клавишам " Ctrl + I".
На закладке "Обсуждение" есть ссылка на файл демонстрационной, полнофункциональной версии индикатора, которая работает по полчаса в сутки.