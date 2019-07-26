Индикатор CustomCrossIndexCreator позволяет создавать свой собственный пользовательский символ на основе истории двух любых финансовых инструментов как произведение этих двух индексов (кросс-индекс) и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и проводить технический анализ, располагая на этих графиках любые индикаторы.

Особенности

Индикатор работает на минутном таймфрейме и на любом символе, на других таймфреймах он переключает график на минутный таймфрейм;

Работая на графике любого финансового инструмента индикатор позволяет создавать свой собственный символ в соответствии с входными параметрами, но временная разметка торговых сессий будет аналогичной тому символу, на графике которого размещён индикатор;

Для одного пользовательского символа в клиентском терминале Metatrader 5 может быть запущена только одна копия индикатора;

может быть запущена только одна копия индикатора; Присутствие индикатора на графике финансового инструмента отображается наличием его имени в правом верхнем углу графика при настройках по умолчанию с изменением цвета этого имени на каждом тике терминала;

Доступ ко входным параметрам индикатора осуществляется через Список индикаторов при нажатии клавиш Ctrl+I, или через пункт Список индикаторов контекстного меню правой кнопки мыши на графике расположения индикатора;

при нажатии клавиш Ctrl+I, или через пункт контекстного меню правой кнопки мыши на графике расположения индикатора; Следует учесть тот факт, что для отображения на старших таймфреймах даже небольшого количества баров, следует иметь огромное количество минутной истории, из которой эти графики строятся и которая вся будет размещена на жёстком диске (>20Гб/символ)! И поэтому в такой ситуации единственным выходом будет в настройках клиентского терминала на закладке Графики в чекбоксе Максимальное количество баров в окне выбрать нелимитированное количество баров в окне (Unlimited).



CurrencyIndex - Имя ипользовательского индекса;

- Имя ипользовательского индекса; name of the symbol from which the custom symbol will be created - Имя символа, спецификация которого будет использована в качестве образца;

- Имя символа, спецификация которого будет использована в качестве образца; name of the upper symbol from which the custom symbol will be created - Имя верхнего символа;

- Имя верхнего символа; upper symbol flipping the chart - получение обратной котировки вехнего индекса;

- получение обратной котировки вехнего индекса; name of the lower symbol from which the custom symbol will be created - Имя нижнего символа;

- Имя нижнего символа; lower symbol flipping the chart - получение обратной котировки нижнего индекса;

- получение обратной котировки нижнего индекса; IndexInvert - переворот графика пользовательского индекса по вертикали;

- переворот графика пользовательского индекса по вертикали; IndexMultiplier - коэффициент домножения полученных котировок;

- коэффициент домножения полученных котировок; IndexDigits - количество разрядов после запятой при отображении цен;

- количество разрядов после запятой при отображении цен; Smoothing method - метод усреднения полученных котировок (в индикаторе итоговые ценовые таймсерии можно усреднить);

- метод усреднения полученных котировок (в индикаторе итоговые ценовые таймсерии можно усреднить); Smoothed period - период усреднения;

- период усреднения; Smoothed parameter - параметр усреднения, для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей;



Входные параметры для отображения текстового имени на графике

Display the indicator name in the corner of the chart - Отображение имени на графике;

- Отображение имени на графике; Font size of the indicator name - размер шрифта имени;

- размер шрифта имени; The offset indicator name horizontal - горизонтальное смещение имени;

- горизонтальное смещение имени; The offset indicator name vertical - вертикальное смещение имени ;

- вертикальное смещение имени The corner of the indicator name on the chart - один из четырёх углов графика для расположения имени.



Первоначальное знакомство по работе с пользовательскими символами можно сделать, прочитав статью.

Поскольку индикатор позволяет создавать полноценные графики пользовательских символов для любых финансовых активов, то возможности использования этих графиков для технического анализа, формирования торговых сигналов и тестирования экспертов достаточно неограниченные. С настройками по умолчанию полученные графики пользовательского символа имеют достаточно гладкий вид с чётко обозначенной трендовой составляющей и с отфильтрованным ценовым шумом. На таких графиках можно тестировать практически все имеющиеся в наличии торговые системы.