RatiborX10 MT5

Трендовая торговая система для работы на рынке Forex на одной из десяти валютных пар - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,XAUUSD. Система может открывать одновременно до десяти позиций с использованием десяти различных, независимых друг от друга алгоритмов входа в пределах одного трендового направления с индивидуальными стопами для каждой позиции. Для каждого алгоритма предусмотрен свой магик-номер. При смене тренда все открытые позиции закрываются одновременно, если включена опция выхода из позиций во входных параметрах эксперта. Определение тренда происходит по четырёхчасовому таймфрейму, определение точек входа по часовому. Нет никакой разницы, на графике какого таймфрейма размещён сам эксперт.
Данная торговая система может работать абсолютно автономно в режиме автомата, но для значительного увеличения её эффективности предусмотрен графический интерфейс ручного управления системой, позволяющий открывать и закрывать позиции, управлять трейлин-стопами и производить более тщательный анализ текущей ситуации по открытым позициям с помощью  Браузера открытых позиций, причём анализ по позициям можно осуществлять не только по текущей валюте графика, но и одновременно по всем десяти валютам, на которых может работать эксперт, если он размещён на соответствующих графиках. Графический интерфейс при тестировании торговой системы в Тестере стратегий отключен и не используется.

Входные параметры эксперта:

  • Enabling the GUI -> Включение графического интерфейса и передача части входных параметров на кнопки внешней панели управления;
  • GUI Sirname-> Стринговое имя Эксперта, необходимое для взаимодействия всех программных модулей эксперта между собой;
  • Optimality of input parameters-> Оптимальность входных параметров для определяющих тренд, момент входа и стопы индикаторных модулей эксперта;
  • Method for determining the lot size-> Cпособ определения размера лота;
  • Share of financial resources for a single position-> Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке;
  • Maximum price deviation in points  -> Максимальное отклонение цены в пунктах;
  • Permission to open Buy positions-> Разрешение для открытия Buy позиций;
  • Permission to open Sell positions-> Разрешение для открытия Sell позиций;
  • Permission to close Buy positions-> Разрешение для закрытия Buy позиций;
  • Permission to close Sell positions-> Разрешение для закрытия Sell позиций;
  • Maximum number of simultaneously opened positions-> Максимальное число одновременно открытых позиций;
  • Buy trailing stop permission -> Разрешение на работу трейлинстопа для Buy позиций;
  • The value Buy trailing stop in points-> Величина трейлинстопа для для Buy позиций;
  • Sell trailing stop permission-> Разрешение на работу трейлинстопа для Sell позиций;
  • The value Sell trailing stop in points-> Величина трейлинстопа для для Sell позиций;
  • Permission to trade using algorithm N-> Разрешение для торговли по алгоритму N (N - номер алгоритма 1/10);
  • Magic number for algorithm N-> Магик номер для алгоритма N (N - номер алгоритма 1/10).

При включении графического интерфейса все разрешения для открытия и закрытия позиций, а также на работу каждого из десяти торговых алгоритмов и трейлинстопов из входных параметров эксперта начинают работать только при тестировании эксперта в Тестере стратегий терминала, а при обычной торговле доступ к этим параметрам осуществляется только с панели управления экспертом.

Включение и отключение разрешений для закрытия позиций переключает оптимальность входных параметров для определяющих тренд, момент входа и стопы индикаторных модулей эксперта в соответствии с этими условиями. Трейлинстопы в настройке торговой системы изначально не использованы и в общем случае статистически ухудшают торговые показатели системы. Их включение целесообразно только в определённых состояниях рынка и остаётся на усмотрении трейдера. Трейлинстопы включаются только для всех позиций с текущего графика одновременно.

По умолчанию в эксперте включен способ определения размера лота в убытке, который будет достигнут при срабатывании стоплосса.

Вся информация, касающаяся графического интерфейса размещена на закладке " Обсуждение" данного продукта.


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    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.23 (26)
    Experts
    NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.52 (21)
    Experts
    UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.56 (48)
    Experts
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    XIRO Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (34)
    Experts
    XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
    The Gold Space
    Ayush V Jain
    5 (3)
    Experts
    Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Experts
    8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
    Fantastic 4 MT5
    Fan Yang
    3 (2)
    Experts
    Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
    More from author
    Close All Positions MT5
    Nikolay Kositsin
    2 (3)
    Utilities
    Кнопочная панель для одновременного закрывания большого числа позиций. Всего четыре варианта закрывания: Закрыть все позиции на счёте ( Close all account positions ). Закрыть все позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all positions ). Закрыть все Buy  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Buy positions ). Закрыть все  Sell  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Sell positions ).
    FREE
    Close All Positions MT4
    Nikolay Kositsin
    4 (2)
    Utilities
    Кнопочная панель для одновременного закрывания большого числа позиций. Всего четыре варианта закрывания: Закрыть все позиции на счёте ( Close all account positions ). Закрыть все позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all positions ). Закрыть все Buy  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Buy positions ). Закрыть все  Sell  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Sell positions ).
    FREE
    PrettyPriceScale MT4
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    Индикатор предназначен для замены стандартной вертикальной ценовой шкалы, расположенной с правой стороны в окне графика клиентского терминала, на более удобную ценовую шкалу с возможностью детальной настройки параметров отображения этой шкалы. Кроме этого, индикатор позволяет делать фоновую заливку окна графика любым изображением по желанию пользователя и двухцветную сетку с элементами её тонкой настройки. В первую очередь, индикатор  будет полезен трейдерам, обладающим не самым лучшим зрением,
    Easy Bands Mt4
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    В основе индикатора EasyBands лежит тот же принцип, что и при построении Bollinger Band. Однако, данная модификация индикатора использует вместо стандартного отклонения средний торговый диапазон (Average True Range). Соответственно, с данным индикатором абсолютно аналогично можно использовать все стратегии, которые применяются с Bollinger Band. В данной версии индикатора используется двенадцать уровней и средняя линия (белый цвет). Индикация тренда выполнена в виде окраски свечей в зависимости
    Simple breakdown Mt4
    Nikolay Kositsin
    Experts
    Две простых симметричных пробойных трендовых системы для лонгов и шортов, которые работают абсолютно независимо друг от друга. В основе алгоритма открытия позиций пробой ценой по тренду мувинга, сдвинутого по вертикали на фиксированное в настройках эксперта количество пунктов. Входные параметры эксперта разбиты на две большие группы: Для лонгов с префиксом "L"; Для шортов с префиксом "S". Поскольку в данном эксперте две торговые системы, то оптимизировать и тестировать их сперва следует отдельн
    New Awesome Oscillator Mt4
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
    New Accelerator oscillator Mt4
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    Accelerator Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging.  The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of
    RsiAver Mt4
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    В основу алгоритма этого осциллятора положен анализ веера сигнальных линий технического индикатора   RSI .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(Numbe
    XmaAver Mt4
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    В основу алгоритма этого трендового индикатора положен анализ веера сигнальных линий универсального мувинга .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(Nu
    ColorParabolic
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    Классический  Parabolic SAR  с цветовой визуальной индикацией действующего тренда и моментов его изменения на противоположный для ручного трейдинга. При необходимости символы сигналов покупки и продажи можно заменить, используя входные параметры индикатора Buy Symbol; Sell Symbol. Номера символов можно найти здесь . Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда.
    BeautyTrend mt4
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    Простой индикатор тренда в NRTR виде с отрисовкой линий стоплосса и тейпрофита, цвет и направление движения которых определяются действующим трендом. Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда. Следует учесть что значение входного параметра индикатора   Deviation of the take profit line in points   для каждого финансового актива на каждом таймфрейме   необходимо подбирать индивидуально!
    CustomIndexCreator
    Nikolay Kositsin
    5 (1)
    Indicators
    Индикатор CustomIndexCreator позволяет создавать свой собственный   пользовательский символ  на основе истории любого финансового инструмента и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале   Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и проводить технический анализ, располагая на этих графиках любые технические и
    CustomMultyIndexCreator
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    CustomMultyIndexCreator позволяет создавать свой собственный мультивалютный  пользовательский символ  на основе истории корзины любых финансовых инструментов как среднее геометрическое взвешенное этой валютной корзины и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и про
    CustomCrossIndexCreator
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    Индикатор CustomCrossIndexCreator позволяет создавать свой собственный  пользовательский символ  на основе истории двух любых финансовых инструментов как произведение этих двух индексов (кросс-индекс) и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и проводить технически
    PrettyPriceScale
    Nikolay Kositsin
    4 (1)
    Indicators
    Индикатор предназначен для замены стандартной вертикальной ценовой шкалы, расположенной с правой стороны в окне графика клиентского терминала, на более удобную ценовую шкалу с возможностью детальной настройки параметров отображения этой шкалы. Кроме этого, индикатор позволяет делать фоновую заливку окна графика любым изображением по желанию пользователя и двухцветную сетку с элементами её тонкой настройки. В первую очередь, индикатор  будет полезен трейдерам, обладающим не самым лучшим зрением,
    Easy Bands Mt5
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    В основе индикатора EasyBands лежит тот же принцип, что и при построении Bollinger Band. Однако, данная модификация индикатора использует вместо стандартного отклонения средний торговый диапазон (Average True Range). Соответственно, с данныи индикатором абсолютно аналогично можно использовать все стратегии, которые применяются с Bollinger Band. В данной версии индикатора используется двенадцать уровней и средняя линия (белый цвет). Индикация тренда выполнена в виде окраски свечей в зависимости
    Simple Breakdown Mt5
    Nikolay Kositsin
    Experts
    Две простых симметричных пробойных трендовых системы для лонгов и шортов, которые работают абсолютно независимо друг от друга. В основе алгоритма открытия позиций пробой ценой по тренду мувинга, сдвинутого по вертикали на фиксированное в настройках эксперта количество пунктов. Входные параметры эксперта разбиты на две большие группы: Для лонгов с префиксом "L"; Для шортов с префиксом "S". Поскольку в данном эксперте две торговые системы, то оптимизировать и тестировать их сперва следует отдельн
    New Awesome Oscillator Mt5
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
    New Accelerator oscillator Mt5
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    Accelerator Oscillator by Bill Williams   with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging.  The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement o
    RsiAver Mt5
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    В основу алгоритма этого осциллятора положен анализ веера сигнальных линий технического индикатора RSI .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(Number)
    XmaAver Mt5
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    В основу алгоритма этого трендового индикатора положен анализ веера сигнальных линий универсального мувинга I .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(
    Beauty Trend
    Nikolay Kositsin
    Indicators
    Простой индикатор тренда в NRTR виде с отрисовкой линий стоплосса и тейпрофита, цвет и направление движения которых определяются действующим трендом. Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда. Следует учесть что значение входного параметра индикатора Deviation of the take profit line in points для каждого финансового актива на каждом таймфрейме   необходимо подбирать индивидуально!
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