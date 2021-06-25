RatiborX10 MT5

Трендовая торговая система для работы на рынке Forex на одной из десяти валютных пар - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,XAUUSD. Система может открывать одновременно до десяти позиций с использованием десяти различных, независимых друг от друга алгоритмов входа в пределах одного трендового направления с индивидуальными стопами для каждой позиции. Для каждого алгоритма предусмотрен свой магик-номер. При смене тренда все открытые позиции закрываются одновременно, если включена опция выхода из позиций во входных параметрах эксперта. Определение тренда происходит по четырёхчасовому таймфрейму, определение точек входа по часовому. Нет никакой разницы, на графике какого таймфрейма размещён сам эксперт.

Данная торговая система может работать абсолютно автономно в режиме автомата, но для значительного увеличения её эффективности предусмотрен графический интерфейс ручного управления системой, позволяющий открывать и закрывать позиции, управлять трейлин-стопами и производить более тщательный анализ текущей ситуации по открытым позициям с помощью Браузера открытых позиций, причём анализ по позициям можно осуществлять не только по текущей валюте графика, но и одновременно по всем десяти валютам, на которых может работать эксперт, если он размещён на соответствующих графиках. Графический интерфейс при тестировании торговой системы в Тестере стратегий отключен и не используется.

Входные параметры эксперта:

Enabling the GUI -> Включение графического интерфейса и передача части входных параметров на кнопки внешней панели управления;

-> Включение графического интерфейса и передача части входных параметров на кнопки внешней панели управления; GUI Sirname -> Стринговое имя Эксперта, необходимое для взаимодействия всех программных модулей эксперта между собой;

-> Стринговое имя Эксперта, необходимое для взаимодействия всех программных модулей эксперта между собой; Optimality of input parameters -> Оптимальность входных параметров для определяющих тренд, момент входа и стопы индикаторных модулей эксперта;

-> Оптимальность входных параметров для определяющих тренд, момент входа и стопы индикаторных модулей эксперта; Method for determining the lot size -> Cпособ определения размера лота;

-> Cпособ определения размера лота; Share of financial resources for a single position -> Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке;

-> Доля финансовых ресурсов от депозита в сделке; Maximum price deviation in points -> Максимальное отклонение цены в пунктах;

-> Максимальное отклонение цены в пунктах; Permission to open Buy positions -> Разрешение для открытия Buy позиций;

-> Разрешение для открытия Buy позиций; Permission to open Sell positions -> Разрешение для открытия Sell позиций;

-> Разрешение для открытия Sell позиций; Permission to close Buy positions -> Разрешение для закрытия Buy позиций;

-> Разрешение для закрытия Buy позиций; Permission to close Sell positions -> Разрешение для закрытия Sell позиций;

-> Разрешение для закрытия Sell позиций; Maximum number of simultaneously opened positions -> Максимальное число одновременно открытых позиций;

-> Максимальное число одновременно открытых позиций; Buy trailing stop permission -> Разрешение на работу трейлинстопа для Buy позиций;

-> Разрешение на работу трейлинстопа для Buy позиций; The value Buy trailing stop in points -> Величина трейлинстопа для для Buy позиций;

-> Величина трейлинстопа для для Buy позиций; Sell trailing stop permission -> Разрешение на работу трейлинстопа для Sell позиций;

-> Разрешение на работу трейлинстопа для Sell позиций; The value Sell trailing stop in points -> Величина трейлинстопа для для Sell позиций;

-> Величина трейлинстопа для для Sell позиций; Permission to trade using algorithm N -> Разрешение для торговли по алгоритму N (N - номер алгоритма 1/10);

-> Разрешение для торговли по алгоритму N (N - номер алгоритма 1/10); Magic number for algorithm N-> Магик номер для алгоритма N (N - номер алгоритма 1/10).

При включении графического интерфейса все разрешения для открытия и закрытия позиций, а также на работу каждого из десяти торговых алгоритмов и трейлинстопов из входных параметров эксперта начинают работать только при тестировании эксперта в Тестере стратегий терминала, а при обычной торговле доступ к этим параметрам осуществляется только с панели управления экспертом.

Включение и отключение разрешений для закрытия позиций переключает оптимальность входных параметров для определяющих тренд, момент входа и стопы индикаторных модулей эксперта в соответствии с этими условиями. Трейлинстопы в настройке торговой системы изначально не использованы и в общем случае статистически ухудшают торговые показатели системы. Их включение целесообразно только в определённых состояниях рынка и остаётся на усмотрении трейдера. Трейлинстопы включаются только для всех позиций с текущего графика одновременно.

По умолчанию в эксперте включен способ определения размера лота в убытке, который будет достигнут при срабатывании стоплосса.

Вся информация, касающаяся графического интерфейса размещена на закладке " Обсуждение" данного продукта.





