PrettyPriceScale

Индикатор предназначен для замены стандартной вертикальной ценовой шкалы, расположенной с правой стороны в окне графика клиентского терминала, на более удобную ценовую шкалу с возможностью детальной настройки параметров отображения этой шкалы. Кроме этого, индикатор позволяет делать фоновую заливку окна графика любым изображением по желанию пользователя и двухцветную сетку с элементами её тонкой настройки. В первую очередь, индикатор будет полезен трейдерам, обладающим не самым лучшим зрением, работающим на мониторах с большим разрешением и эстетам, обожающим максимальный зрительный комфорт при продолжительной, многочасовой работе за монитором.

Все входные параметры индикатора разбиты на десять групп:

Настройки отображения фонового изображения графика. Настройки ценовой панели. Настройки шрифтов и текста ценовой панели. Параметры Bid и Ask линий на графике. Параметры Bid и Ask кирпичей фоновой заливки на ценовой панели. Параметры шрифта для отображения Bid и Ask значений на ценовой панели. Параметры отображения сетки на графике. Параметры отображения тикера серверного времени в верхнем левом углу графика. Параметры отображения тикера состояния торгового счёта. Параметр для изменения частоты обновления выводимого на график итогового изображения.

Смысл настроек волне понятен из их названий, отдельного уточнения требует входной параметр " Background picture", позволяющий загружать фоновые изображения на график. Все изображения, названия которых располагаются в выпадающем списке этого входного параметра до изображения " img_BMP_000.bmp ", и начинаются со слова " test", уже загружены в скомпилированный файл индикатора и могут быть использованы для фоновых заливок непосредственно. Изображения, начинающиеся с " img_BMP_000.bmp " и до " img_BMP_199.bmp " пользователь терминала должен загрузить сам по своему усмотрению в папку " MQL5\Images\BG ", которую следует создать. Размеры изображений, располагаемых в папке, следует делать, исходя из разрешения используемого монитора. Если размер изображения окажется меньше, чем размер графика, то то оно заполнит график в текстурно-плиточном порядке, по этой причине размеры текстурных изображений могут быть и меньше размера графика. Имена BMP файлов изображений для загрузки из папки следует выбирать из списка, предложенного выше по порядку от " img_BMP_000.bmp " и до " img_BMP_199.bmp ".

Можно редактировать, лежащие в данной папке изображения, во внешнем графическом редакторе непосредственно при работающем терминале Метатрейдера, а анализировать результат этого редактирования после его сохранения в папке проще всего, просто поменяв таймфрейм графика, на который загружено данное фоновое изображение.

Следует учесть, что в индикаторе для обновления графика используется миллисекундный таймер с частотой обновления гораздо меньшей одной секунды (1000 миллисекунд). В ситуации проверки индикатора в тестере стратегий из-за накладываемых ограничений режима тестирования эта частота обновления не может быть ниже одной секунды и в результате вполне возможны некоторые погрешности в работе индикатора в тестере.

Самые оптимальные параметры тестера стратегий:

Период тестирования - одна минута. Интервал - два дня. Моделирование - каждый тик на основе реальных тиков.

После установки индикатора на график доступ к окну входных параметров осуществляется через контекстное меню, вызываемое по клику на правой кнопке мыши и выбору пункта меню " Список индикаторов" или по горячим клавишам " Ctrl + I".

На закладке "Обсуждение" есть ссылка на файл демонстрационной, полнофункциональной версии индикатора, которая работает по полчаса в сутки.