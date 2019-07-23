CustomIndexCreator

5

Индикатор CustomIndexCreator позволяет создавать свой собственный  пользовательский символ на основе истории любого финансового инструмента и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале   Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и проводить технический анализ, располагая на этих графиках любые технические и пользовательские индикаторы.

Особенности

  • Индикатор работает на минутном таймфрейме и на любом символе, на других таймфреймах он переключает график на минутный таймфрейм;
  • Работая на графике любого финансового инструмента индикатор  позволяет создавать свой собственный символ на основе истории выбранного финансового инструмента в соответствии с входными параметрами, но временная разметка торговых сессий будет аналогичной тому символу, на графике которого размещён индикатор;
  • Для одного пользовательского символа в клиентском терминале  Metatrader 5  может быть запущена только одна копия индикатора;
  • Присутствие индикатора на графике финансового инструмента отображается наличием его имени в правом верхнем углу графика при настройках по умолчанию с изменением цвета этого имени на каждом тике терминала;
  • Доступ ко входным параметрам индикатора осуществляется через  Список индикаторов при нажатии клавиш Ctrl+I, или через пункт  Список индикаторов контекстного меню правой кнопки мыши на графике расположения индикатора;
  • Следует учесть тот факт, что для отображения на старших таймфреймах мало-мальски приличного количества баров, следует иметь огромное количество минутной истории, из которой эти графики строятся и которая вся будет размещена на жёстком диске (>20Гб/символ)! И поэтому в такой ситуации единственным выходом будет в настройках клиентского терминала на закладке Графики в чекбоксе Максимальное количество баров в окне выбрать нелимитированное количество баров в окне (Unlimited).    
Входные параметры индикатора для пользовательского индекса
  • CurrencyIndex- Имя ипользовательского индекса;
  • name of the symbol from which the custom symbol will be created- Имя символа, история и спецификация которого будут использованы;
  • IndexInvert- переворот графика  пользовательского индекса по вертикали, то есть получение обратной котировки индекса;
  • IndexMultiplier- коэффициент домножения полученных котировок;
  • IndexDigits- количество разрядов после запятой при округлении котировок и отображении шкалы цены;
  • Smoothing method- метод усреднения полученных котировок (в данном индикаторе итоговые ценовые таймсерии можно усреднить);
  • Smoothed period- период усреднения, по умолчанию период усреднения равен пятистам и свечной график символа выглядит достаточно гладким;
  • Smoothed parameter- параметр усреднения, для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей;  

Входные параметры индикатора для отображения текстового имени на графике

  • Display the indicator name in the corner of the chart- Отображение имени индикатора на графике;
  • Font size of the indicator name- размер шрифта имени индикатора;
  • The offset indicator name horizontal- горизонтальное смещение индикатора;
  • The offset indicator name vertical-  вертикальное смещение индикатора ;
  • The corner of the indicator name on the chart - один из четырёх углов графика для расположения имени.  

Первоначальное знакомство по работе с пользовательскими символами можно сделать, прочитав статью.

Поскольку индикатор позволяет создавать полноценные графики пользовательских символов для любых финансовых активов, то возможности использования этих графиков для осуществления технического анализа, формирования торговых сигналов и тестирования экспертов достаточно неограниченные. С настройками по умолчанию полученные графики пользовательского символа имеют достаточно гладкий вид с чётко обозначенной трендовой составляющей и с отфильтрованным ценовым шумом. На таких графиках можно тестировать практически все имеющиеся в наличии торговые системы.


Reviews 2
Wan Ping Fei
1690
Wan Ping Fei 2020.08.13 03:32 
 

🐱‍🚀🐱‍🚀🐱‍🚀

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CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
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Close All Positions MT5
Nikolay Kositsin
2 (3)
Utilities
Кнопочная панель для одновременного закрывания большого числа позиций. Всего четыре варианта закрывания: Закрыть все позиции на счёте ( Close all account positions ). Закрыть все позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all positions ). Закрыть все Buy  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Buy positions ). Закрыть все  Sell  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Sell positions ).
FREE
Close All Positions MT4
Nikolay Kositsin
4 (2)
Utilities
Кнопочная панель для одновременного закрывания большого числа позиций. Всего четыре варианта закрывания: Закрыть все позиции на счёте ( Close all account positions ). Закрыть все позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all positions ). Закрыть все Buy  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Buy positions ). Закрыть все  Sell  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Sell positions ).
FREE
PrettyPriceScale MT4
Nikolay Kositsin
Indicators
Индикатор предназначен для замены стандартной вертикальной ценовой шкалы, расположенной с правой стороны в окне графика клиентского терминала, на более удобную ценовую шкалу с возможностью детальной настройки параметров отображения этой шкалы. Кроме этого, индикатор позволяет делать фоновую заливку окна графика любым изображением по желанию пользователя и двухцветную сетку с элементами её тонкой настройки. В первую очередь, индикатор  будет полезен трейдерам, обладающим не самым лучшим зрением,
Easy Bands Mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
В основе индикатора EasyBands лежит тот же принцип, что и при построении Bollinger Band. Однако, данная модификация индикатора использует вместо стандартного отклонения средний торговый диапазон (Average True Range). Соответственно, с данным индикатором абсолютно аналогично можно использовать все стратегии, которые применяются с Bollinger Band. В данной версии индикатора используется двенадцать уровней и средняя линия (белый цвет). Индикация тренда выполнена в виде окраски свечей в зависимости
Simple breakdown Mt4
Nikolay Kositsin
Experts
Две простых симметричных пробойных трендовых системы для лонгов и шортов, которые работают абсолютно независимо друг от друга. В основе алгоритма открытия позиций пробой ценой по тренду мувинга, сдвинутого по вертикали на фиксированное в настройках эксперта количество пунктов. Входные параметры эксперта разбиты на две большие группы: Для лонгов с префиксом "L"; Для шортов с префиксом "S". Поскольку в данном эксперте две торговые системы, то оптимизировать и тестировать их сперва следует отдельн
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
New Accelerator oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
Accelerator Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging.  The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of
RsiAver Mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
В основу алгоритма этого осциллятора положен анализ веера сигнальных линий технического индикатора   RSI .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(Numbe
XmaAver Mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
В основу алгоритма этого трендового индикатора положен анализ веера сигнальных линий универсального мувинга .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(Nu
ColorParabolic
Nikolay Kositsin
Indicators
Классический  Parabolic SAR  с цветовой визуальной индикацией действующего тренда и моментов его изменения на противоположный для ручного трейдинга. При необходимости символы сигналов покупки и продажи можно заменить, используя входные параметры индикатора Buy Symbol; Sell Symbol. Номера символов можно найти здесь . Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда.
BeautyTrend mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
Простой индикатор тренда в NRTR виде с отрисовкой линий стоплосса и тейпрофита, цвет и направление движения которых определяются действующим трендом. Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда. Следует учесть что значение входного параметра индикатора   Deviation of the take profit line in points   для каждого финансового актива на каждом таймфрейме   необходимо подбирать индивидуально!
CustomMultyIndexCreator
Nikolay Kositsin
Indicators
CustomMultyIndexCreator позволяет создавать свой собственный мультивалютный  пользовательский символ  на основе истории корзины любых финансовых инструментов как среднее геометрическое взвешенное этой валютной корзины и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и про
CustomCrossIndexCreator
Nikolay Kositsin
Indicators
Индикатор CustomCrossIndexCreator позволяет создавать свой собственный  пользовательский символ  на основе истории двух любых финансовых инструментов как произведение этих двух индексов (кросс-индекс) и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и проводить технически
PrettyPriceScale
Nikolay Kositsin
4 (1)
Indicators
Индикатор предназначен для замены стандартной вертикальной ценовой шкалы, расположенной с правой стороны в окне графика клиентского терминала, на более удобную ценовую шкалу с возможностью детальной настройки параметров отображения этой шкалы. Кроме этого, индикатор позволяет делать фоновую заливку окна графика любым изображением по желанию пользователя и двухцветную сетку с элементами её тонкой настройки. В первую очередь, индикатор  будет полезен трейдерам, обладающим не самым лучшим зрением,
RatiborX10 MT5
Nikolay Kositsin
Experts
Трендовая торговая система для работы на рынке Forex на одной из десяти валютных пар - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,XAUUSD. Система может открывать одновременно до десяти позиций с использованием десяти различных, независимых друг от друга алгоритмов входа в пределах одного трендового направления с индивидуальными стопами для каждой позиции. Для каждого алгоритма предусмотрен свой магик-номер. При смене тренда все открытые позиции закрываются одновременн
Easy Bands Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
В основе индикатора EasyBands лежит тот же принцип, что и при построении Bollinger Band. Однако, данная модификация индикатора использует вместо стандартного отклонения средний торговый диапазон (Average True Range). Соответственно, с данныи индикатором абсолютно аналогично можно использовать все стратегии, которые применяются с Bollinger Band. В данной версии индикатора используется двенадцать уровней и средняя линия (белый цвет). Индикация тренда выполнена в виде окраски свечей в зависимости
Simple Breakdown Mt5
Nikolay Kositsin
Experts
Две простых симметричных пробойных трендовых системы для лонгов и шортов, которые работают абсолютно независимо друг от друга. В основе алгоритма открытия позиций пробой ценой по тренду мувинга, сдвинутого по вертикали на фиксированное в настройках эксперта количество пунктов. Входные параметры эксперта разбиты на две большие группы: Для лонгов с префиксом "L"; Для шортов с префиксом "S". Поскольку в данном эксперте две торговые системы, то оптимизировать и тестировать их сперва следует отдельн
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
New Accelerator oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
Accelerator Oscillator by Bill Williams   with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging.  The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement o
RsiAver Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
В основу алгоритма этого осциллятора положен анализ веера сигнальных линий технического индикатора RSI .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(Number)
XmaAver Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
В основу алгоритма этого трендового индикатора положен анализ веера сигнальных линий универсального мувинга I .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(
Beauty Trend
Nikolay Kositsin
Indicators
Простой индикатор тренда в NRTR виде с отрисовкой линий стоплосса и тейпрофита, цвет и направление движения которых определяются действующим трендом. Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда. Следует учесть что значение входного параметра индикатора Deviation of the take profit line in points для каждого финансового актива на каждом таймфрейме   необходимо подбирать индивидуально!
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Ufqlfr
46
Ufqlfr 2023.05.18 15:35 
 

User didn't leave any comment to the rating

Wan Ping Fei
1690
Wan Ping Fei 2020.08.13 03:32 
 

🐱‍🚀🐱‍🚀🐱‍🚀

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