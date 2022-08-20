RsiAver Mt5

В основу алгоритма этого осциллятора положен анализ веера сигнальных линий технического индикатора RSI

Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора:

  • StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии;
  • Step - шаг изменения периода;
  • StepsTotal - количество изменений периода.

Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии:

SignalPeriod(Number)  =  StartLength + Number * Step,

где значение переменной Number изменяется в пределах от нуля и до StepsTotal.

Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом гистограммы, а сила тренда - высотой баров гистограммы. Растущие бары окрашены в светлые тона, уменьшающиеся бары имеют тёмную окраску. Диапазон изменения значений индикатора от нуля и до ста процентов.

Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда.


Recommended products
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicators
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicators
SUPERTREND; It is a trend following indicator based on the SuperTrend ATR created by Olivier Seban. It can be used to detect changes in trend direction and locate stops. When the price falls below the indicator curve, it turns red and indicates a downtrend. Conversely, when the price moves above the curve, the indicator turns green, indicating an uptrend. Like other indicators, it works well on SuperTrend when used in conjunction with other indicators such as MACD, parabolik SAR, Bollinger Band
FREE
GDS Renko Pip ST Chart
Andrey Goida
Indicators
GDS Renko Pip ST Chart - Pip-Based Renko Chart Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST Chart is a pip-based Renko chart indicator for MetaTrader 5. It helps traders build and study cleaner Renko price movement using a practical fixed pip or point-based brick structure. This tool is designed as a Renko chart foundation for manual analysis. It does not predict the market, does not generate buy or sell signals and does not decide whether a trade should be opened. What Pip ST Chart Does Renko ch
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicators
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicators
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
BTC Speed Alpha
Artur Danowski
Indicators
If you like BTC Speed Alpha Indicator, you can also check BTC Speed Alpha EA on my MQL5 profile. The EA version is designed for automated BTCUSD trading with risk control, Break Even, trailing stop, position assist and dashboard panel. BTC Speed Alpha is a free MetaTrader 5 indicator designed for Bitcoin / BTCUSD traders who want a clean visual tool for reading market direction, impulse movement and potential BUY / SELL opportunities directly on the chart. The indicator combines an adaptive t
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicators
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicators
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicators
Description :  we are happy to introduce our new free indicator based on one of professional and popular indicators in forex market (Parabolic SAR) this indicator is new modification on original Parabolic SAR indicator, in pro SAR indicator you can see cross over between dots and price chart, this crossover is not signal but talk about end of movement potential, you can start buy by new blue dot, and place stop loss one atr before first blue dot, and finally you can exit as soon as dots cross p
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
Indicators
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Indicators
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicators
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indicators
OmniSignal Navigator - Smart Entries at Key Levels Trade Like a Professional with this daily/weekly High-Low-Close indicator, designed for scalping or intraday short term trading and precision breakout trading. Suggested Timeframes to trade with: M 5 DO NOT USE THE INDICATOR ON THE M1 TIMEFRAME! Why It Works Perfect for Scalping/Intraday: Targets key zones (PDH/PDL/PDC & PWH/PWL/PWC) on M2, M3, M5, M15 timeframes. (Lower Timeframes = More Signals, Higher Timeframes = Less Signals) No Chart Anal
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
FREE
Mini Chart With EMA
Arslan Tariq
Indicators
Mini Charts MTF EMA Mini Charts MTF EMA is a MetaTrader 5 indicator that displays multiple mini charts from selected timeframes directly on the main chart. It helps traders monitor multi-timeframe price movement and EMA direction in one clean visual layout. Main Features Multiple mini charts on the main chart Custom timeframe selection for each mini chart Up to 4 EMA lines for every mini chart Custom EMA period, shift, method, applied price, color, style, and width Custom mini chart width, heigh
FREE
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Indicators
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
Indicators
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT5 Candle Countdown is a simple and precise tool that shows the remaining time until the current candle closes directly on the chart. When your entry depends on the candle close, even a few seconds matter. This indicator helps you see the exact time and make decisions without rushing or guessing. An indicator for precise control over candle closing time. The indicator displays: time remaining until candle close current server time spread Stop Level
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicators
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
Indicators
The RSI with Moving Averages indicator combines the classic Relative Strength Index with customizable moving averages, offering deeper insights into market momentum and trend direction. By smoothing the RSI curve with short- and long-term averages, traders can better distinguish true reversals from noise. This tool highlights overbought and oversold levels, reveals divergences between price and momentum, and confirms entry or exit points with enhanced accuracy. Its adjustable parameters allow tr
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
Indicators
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
Indicators
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (FREE) The Velas Forex FIMATHE PCM Indicator is a free indicator designed to help traders analyze the market visually in a simple, fast, and effective way. Its purpose is to make it easier to identify market conditions through clear visual signals, allowing traders to make more confident trading decisions. Best result: 5M timeframe MT5 server time: 2:00 Management: 1 Take Profit: stop trading, wait for the next day 2 Losses: stop trading, wait for the next day
FREE
Adjustable Fractals MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Adjustable Fractals" - is an advanced version of fractal indicator, very useful trading tool! As we know   Standard fractals MT5 indicator does not have settings at all   - this is very inconvenient for traders. Adjustable Fractals has resolved that issue - it has all necessary settings: Adjustable period   of indicator (recommended values - above 7). Adjustable distance   from Highs/Lows of price. Adjustable design  o f fractal arrows. Indicator has built-in Mobile and PC alerts. Click here
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicators
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Draw Order Blocks
Federico Ruben Vissio
Indicators
Draw Order Blocks – Channels and Market Structure Manual -A simple tool for drawing precise channels on Order Blocks or any area you choose. It offers three drawing modes: full candle, wick only, or body only, each with a 50% level. It also includes "BOS" and "CHoCH" lines with two-level confirmation: one checkmark on wick break and two checkmarks on candle close-
FREE
Multi Stoch MT5
Mostafa Ghanbari
Indicators
MGH-MultiStoch — Multi-Timeframe Trend Detection and Wave Analysis (MT5) MGH-MultiStoch is a multi-timeframe trend indicator that displays up to 6 timeframes simultaneously in one window. It helps traders confirm trend direction across timeframes, count market waves visually, and build forward-looking wave scenarios based on higher-timeframe crosses. This is the MetaTrader 5 version. Because MT5 supports a wider range of timeframes, this version adds full per-line timeframe selection, so you ca
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indicators
Tops & Bottoms Indicator FREE   Tops abd Bottoms:   An effective indicator for your trades The tops and bottoms indicator helps you to find  ascending and descending channel formations with indications of ascending and/or descending tops and bottoms. In addition, it  show possibles  opportunities with a small yellow circle when the indicator encounters an impulse formation. This indicator provide to you  more security and speed in making entry decisions. Also test our FREE advisor indicator:  
FREE
Value Gap
Arkadii Zagorulko
Indicators
Value Gap – a smart tool based on the Fair Value Gap strategy. How it works: The indicator continuously analyzes recent price movements, identifying zones where buyers and sellers left an imbalance (Fair Value Gap). When such a gap is detected, it is marked on the chart as a clear level, allowing the trader to visually spot potential price reaction zones. After that, the tool monitors subsequent market movement. If the price returns and fills the gap within the allowed time, a signal is automa
FREE
GDS Renko Entry Helper
Andrey Goida
1 (1)
Indicators
GDS Renko Entry Helper - Free Renko Price Interaction Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Entry Helper is a free Renko price interaction indicator for MetaTrader 5. It helps traders highlight important areas where price reacts, slows down, returns to a zone or changes behavior around support and resistance. The tool is designed for manual Renko analysis. It does not generate buy or sell signals and does not tell the trader when to enter the market. Its purpose is to help focus attention on area
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.78 (143)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (10)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (22)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
Superhero
Ihor Otkydach
5 (3)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (6)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.43 (53)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [Online Course] ,  [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, n
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Indicators
FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Currency Strength Wizard   is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real s
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicators
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
More from author
Close All Positions MT5
Nikolay Kositsin
2 (3)
Utilities
Кнопочная панель для одновременного закрывания большого числа позиций. Всего четыре варианта закрывания: Закрыть все позиции на счёте ( Close all account positions ). Закрыть все позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all positions ). Закрыть все Buy  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Buy positions ). Закрыть все  Sell  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Sell positions ).
FREE
Close All Positions MT4
Nikolay Kositsin
4 (2)
Utilities
Кнопочная панель для одновременного закрывания большого числа позиций. Всего четыре варианта закрывания: Закрыть все позиции на счёте ( Close all account positions ). Закрыть все позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all positions ). Закрыть все Buy  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Buy positions ). Закрыть все  Sell  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Sell positions ).
FREE
PrettyPriceScale MT4
Nikolay Kositsin
Indicators
Индикатор предназначен для замены стандартной вертикальной ценовой шкалы, расположенной с правой стороны в окне графика клиентского терминала, на более удобную ценовую шкалу с возможностью детальной настройки параметров отображения этой шкалы. Кроме этого, индикатор позволяет делать фоновую заливку окна графика любым изображением по желанию пользователя и двухцветную сетку с элементами её тонкой настройки. В первую очередь, индикатор  будет полезен трейдерам, обладающим не самым лучшим зрением,
Easy Bands Mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
В основе индикатора EasyBands лежит тот же принцип, что и при построении Bollinger Band. Однако, данная модификация индикатора использует вместо стандартного отклонения средний торговый диапазон (Average True Range). Соответственно, с данным индикатором абсолютно аналогично можно использовать все стратегии, которые применяются с Bollinger Band. В данной версии индикатора используется двенадцать уровней и средняя линия (белый цвет). Индикация тренда выполнена в виде окраски свечей в зависимости
Simple breakdown Mt4
Nikolay Kositsin
Experts
Две простых симметричных пробойных трендовых системы для лонгов и шортов, которые работают абсолютно независимо друг от друга. В основе алгоритма открытия позиций пробой ценой по тренду мувинга, сдвинутого по вертикали на фиксированное в настройках эксперта количество пунктов. Входные параметры эксперта разбиты на две большие группы: Для лонгов с префиксом "L"; Для шортов с префиксом "S". Поскольку в данном эксперте две торговые системы, то оптимизировать и тестировать их сперва следует отдельн
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
New Accelerator oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
Accelerator Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging.  The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of
RsiAver Mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
В основу алгоритма этого осциллятора положен анализ веера сигнальных линий технического индикатора   RSI .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(Numbe
XmaAver Mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
В основу алгоритма этого трендового индикатора положен анализ веера сигнальных линий универсального мувинга .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(Nu
ColorParabolic
Nikolay Kositsin
Indicators
Классический  Parabolic SAR  с цветовой визуальной индикацией действующего тренда и моментов его изменения на противоположный для ручного трейдинга. При необходимости символы сигналов покупки и продажи можно заменить, используя входные параметры индикатора Buy Symbol; Sell Symbol. Номера символов можно найти здесь . Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда.
BeautyTrend mt4
Nikolay Kositsin
Indicators
Простой индикатор тренда в NRTR виде с отрисовкой линий стоплосса и тейпрофита, цвет и направление движения которых определяются действующим трендом. Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда. Следует учесть что значение входного параметра индикатора   Deviation of the take profit line in points   для каждого финансового актива на каждом таймфрейме   необходимо подбирать индивидуально!
CustomIndexCreator
Nikolay Kositsin
5 (1)
Indicators
Индикатор CustomIndexCreator позволяет создавать свой собственный   пользовательский символ  на основе истории любого финансового инструмента и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале   Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и проводить технический анализ, располагая на этих графиках любые технические и
CustomMultyIndexCreator
Nikolay Kositsin
Indicators
CustomMultyIndexCreator позволяет создавать свой собственный мультивалютный  пользовательский символ  на основе истории корзины любых финансовых инструментов как среднее геометрическое взвешенное этой валютной корзины и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и про
CustomCrossIndexCreator
Nikolay Kositsin
Indicators
Индикатор CustomCrossIndexCreator позволяет создавать свой собственный  пользовательский символ  на основе истории двух любых финансовых инструментов как произведение этих двух индексов (кросс-индекс) и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и проводить технически
PrettyPriceScale
Nikolay Kositsin
4 (1)
Indicators
Индикатор предназначен для замены стандартной вертикальной ценовой шкалы, расположенной с правой стороны в окне графика клиентского терминала, на более удобную ценовую шкалу с возможностью детальной настройки параметров отображения этой шкалы. Кроме этого, индикатор позволяет делать фоновую заливку окна графика любым изображением по желанию пользователя и двухцветную сетку с элементами её тонкой настройки. В первую очередь, индикатор  будет полезен трейдерам, обладающим не самым лучшим зрением,
RatiborX10 MT5
Nikolay Kositsin
Experts
Трендовая торговая система для работы на рынке Forex на одной из десяти валютных пар - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,XAUUSD. Система может открывать одновременно до десяти позиций с использованием десяти различных, независимых друг от друга алгоритмов входа в пределах одного трендового направления с индивидуальными стопами для каждой позиции. Для каждого алгоритма предусмотрен свой магик-номер. При смене тренда все открытые позиции закрываются одновременн
Easy Bands Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
В основе индикатора EasyBands лежит тот же принцип, что и при построении Bollinger Band. Однако, данная модификация индикатора использует вместо стандартного отклонения средний торговый диапазон (Average True Range). Соответственно, с данныи индикатором абсолютно аналогично можно использовать все стратегии, которые применяются с Bollinger Band. В данной версии индикатора используется двенадцать уровней и средняя линия (белый цвет). Индикация тренда выполнена в виде окраски свечей в зависимости
Simple Breakdown Mt5
Nikolay Kositsin
Experts
Две простых симметричных пробойных трендовых системы для лонгов и шортов, которые работают абсолютно независимо друг от друга. В основе алгоритма открытия позиций пробой ценой по тренду мувинга, сдвинутого по вертикали на фиксированное в настройках эксперта количество пунктов. Входные параметры эксперта разбиты на две большие группы: Для лонгов с префиксом "L"; Для шортов с префиксом "S". Поскольку в данном эксперте две торговые системы, то оптимизировать и тестировать их сперва следует отдельн
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
New Accelerator oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
Accelerator Oscillator by Bill Williams   with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging.  The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement o
XmaAver Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
В основу алгоритма этого трендового индикатора положен анализ веера сигнальных линий универсального мувинга I .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(
Beauty Trend
Nikolay Kositsin
Indicators
Простой индикатор тренда в NRTR виде с отрисовкой линий стоплосса и тейпрофита, цвет и направление движения которых определяются действующим трендом. Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда. Следует учесть что значение входного параметра индикатора Deviation of the take profit line in points для каждого финансового актива на каждом таймфрейме   необходимо подбирать индивидуально!
Filter:
No reviews
Reply to review