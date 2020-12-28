Close All Positions MT4
- Utilities
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Nikolay KositsinВ мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
- Version: 1.0
Кнопочная панель для одновременного закрывания большого числа позиций. Всего четыре варианта закрывания:
- Закрыть все позиции на счёте ( Close all account positions).
- Закрыть все позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all positions).
- Закрыть все Buy позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Buy positions).
- Закрыть все Sell позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Sell positions).
🙂