Boris

Boris- Полностью автоматический ,агрессивный советник основанный на математических расчетах,

написанный специально под валютную пару EUR/USD. Период H1.


Советник использует свой автоматический виртуальный стоплосс и тейкпрофит ! 

Ваш брокер не будет видеть ,задерживать модификацию,забыть поставить стоп и так далее.

Тестировать рекомендую только с качеством 100% тиков у брокеров дающих реальные котировки.

Входные параметры:



  •  Magic=77777; - Магик ордеров
  •  StartHour=1;  - Час начала Торговли
  •  EndHour=23;  - Час конца торговли
  •  StopLoss=2000; -Виртуальный стоплосс
  •  Koofiesient=0; - Коэффициент не входимости в рынок(Чем больше тем реже сделки -100-500 зависит от брокера)
  •  LotsFor10000=0.5; - Размер лота на 10000 у.е
  •  Slippage=5; - Проскальзывание
  •  ProfitAuto=30; -Количество баров для расчета тейк профита
  •  Risk=true;  -Включение,выключение максимального риска
  •  kooflot=3;  -Коэффициент увеличения лота для восстановления баланса при убытке
  •  DinamicStop=false; -Уменьшение стоплосса при прибыльности ордера(не менять)


 Не зависит от спреда,рассчитан на долгосрочную торговлю.

Минимальный депозит 500 долларов.Кредитное плечо 1:500.

                                                                                                   

                                                                                                     ВНИМАНИЕ!

        СОВЕТНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ  ХЕДЖИНГОВЫХ-СЧЕТОВ!!! НА НЕТТИНГОВЫХ СЧЕТАХ РАБОТА СОВЕТНИКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!


По всем вопросам и предложениям пишите в лс или на почту sashok_77@bk.ru













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4.73 (15)
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News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Live performance Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT 4 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the
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Take it and run
ALEKSANDR IVANOV
Experts
Take it and Run: multi-Currency scalping expert Advisor! The algorithm embedded in the EA reacts to the frequency of price fluctuations and instantly reacts to an unexpected decline or rise.Does not use martingale, averaging, or other dangerous strategies.Like all scalping expert advisors, I do not recommend setting the maximum spread greater than 15.Checked for GBPUSD and EURUSD. Works only with pending orders.Trailing for both pending and open orders. Advisor settings: StartHour: the Start
UpNeyro
ALEKSANDR IVANOV
Experts
UpNeyro___ Советник создан для валютной пары EURUSD. Работает на Н1 таймфрейме.Записывает в папке COMMON бинарные файлы с некоторыми данными и в дальнейшем использует их для дальнейшего открытия сделок,обучаем на прибыльных и убыточных сделках.Для использования советника на VPS нужно либо протестировать его прямо в VPS  на истории,либо перенести бинарные файлы из папки COMMON на VSP сервер в такую же папку.либо по желанию запускать без обучения. При включенном режиме мартингейла работает толь
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