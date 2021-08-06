Boris
- Experts
-
- Version: 1.0
- Activations: 10
Boris- Полностью автоматический ,агрессивный советник основанный на математических расчетах,
написанный специально под валютную пару EUR/USD. Период H1.
Советник использует свой автоматический виртуальный стоплосс и тейкпрофит !
Ваш брокер не будет видеть ,задерживать модификацию,забыть поставить стоп и так далее.
Тестировать рекомендую только с качеством 100% тиков у брокеров дающих реальные котировки.
Входные параметры:
- Magic=77777; - Магик ордеров
- StartHour=1; - Час начала Торговли
- EndHour=23; - Час конца торговли
- StopLoss=2000; -Виртуальный стоплосс
- Koofiesient=0; - Коэффициент не входимости в рынок(Чем больше тем реже сделки -100-500 зависит от брокера)
- LotsFor10000=0.5; - Размер лота на 10000 у.е
- Slippage=5; - Проскальзывание
- ProfitAuto=30; -Количество баров для расчета тейк профита
- Risk=true; -Включение,выключение максимального риска
- kooflot=3; -Коэффициент увеличения лота для восстановления баланса при убытке
- DinamicStop=false; -Уменьшение стоплосса при прибыльности ордера(не менять)
Не зависит от спреда,рассчитан на долгосрочную торговлю.
Минимальный депозит 500 долларов.Кредитное плечо 1:500.
ВНИМАНИЕ!
СОВЕТНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ХЕДЖИНГОВЫХ-СЧЕТОВ!!! НА НЕТТИНГОВЫХ СЧЕТАХ РАБОТА СОВЕТНИКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!