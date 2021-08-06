UpNeyro ALEKSANDR IVANOV Experts

UpNeyro___ Советник создан для валютной пары EURUSD. Работает на Н1 таймфрейме.Записывает в папке COMMON бинарные файлы с некоторыми данными и в дальнейшем использует их для дальнейшего открытия сделок,обучаем на прибыльных и убыточных сделках.Для использования советника на VPS нужно либо протестировать его прямо в VPS на истории,либо перенести бинарные файлы из папки COMMON на VSP сервер в такую же папку.либо по желанию запускать без обучения. При включенном режиме мартингейла работает толь