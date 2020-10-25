Best Forex 15TF Scalper MT4

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MT4 VERSION:


Este robô foi desenvolvido especificamente para EURUSD, um dos pares mais líquidos do mercado, e opera em timeframes maiores (H4, D1). Sua estratégia é baseada na tendência do mercado, utilizando indicadores como Médias Móveis, ATR e Momentum para determinar os momentos certos de entrada e saída.

O Robot Factory EURUSD H4 evita operações desnecessárias e ruído do mercado, focando apenas em trades de alta probabilidade. Ele combina análise técnica com volatilidade controlada, garantindo que cada entrada seja feita com confirmação sólida.

Este robô é perfeito para traders que preferem operações de médio/longo prazo, permitindo que as posições fiquem abertas por mais tempo para capturar movimentos significativos do EURUSD. Além disso, por operar em timeframes maiores, ele tem menos impacto de spreads e slippage, tornando-se uma excelente escolha para contas padrão e brokers STP/ECN.

💡 Ideal para quem gosta de operar EURUSD com paciência, esperando os melhores momentos do mercado e evitando excesso de operações.


Reviews 1
Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.03.16 15:38 
 

good job

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Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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N1DrawDown
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Best Forex 15TF Scalper
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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Hi everyone, I had make that product for try help you get another lever without so hard work and painful... This work on most EUR pairs, maked that for EURUSD but work one anothers, becouse the simple strategie is just follow some nicelh indicators that i use for trade... and is my strategie in a program ... i don't advise start with less that -1000 and more than 0.01 but you can find too how work the tool and how you can work with that so , i will let there a group of telegram for that , try ha
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Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.03.16 15:38 
 

good job

Bruno Alexandre Azevedo Dantas
7932
Reply from developer Bruno Alexandre Azevedo Dantas 2021.03.27 01:21
thanks ;) really ;)
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