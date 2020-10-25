Best Forex 15TF Scalper MT4

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Este robô foi desenvolvido especificamente para EURUSD, um dos pares mais líquidos do mercado, e opera em timeframes maiores (H4, D1). Sua estratégia é baseada na tendência do mercado, utilizando indicadores como Médias Móveis, ATR e Momentum para determinar os momentos certos de entrada e saída.

O Robot Factory EURUSD H4 evita operações desnecessárias e ruído do mercado, focando apenas em trades de alta probabilidade. Ele combina análise técnica com volatilidade controlada, garantindo que cada entrada seja feita com confirmação sólida.

Este robô é perfeito para traders que preferem operações de médio/longo prazo, permitindo que as posições fiquem abertas por mais tempo para capturar movimentos significativos do EURUSD. Além disso, por operar em timeframes maiores, ele tem menos impacto de spreads e slippage, tornando-se uma excelente escolha para contas padrão e brokers STP/ECN.

💡 Ideal para quem gosta de operar EURUSD com paciência, esperando os melhores momentos do mercado e evitando excesso de operações.



