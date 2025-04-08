Best Scalper 5min TF

Se procuras um robô rápido, agressivo e de alta frequência, o Best Scalper 5min TF é uma das melhores opções. Projetado para timeframes ultra curtos (M5 – 5 minutos), ele entra e sai de operações rapidamente, capitalizando nos pequenos movimentos do mercado.

Este robô combina filtros de volatilidade, padrões de candles e suporte/resistência dinâmica para identificar as melhores oportunidades. Ele é otimizado para pares de moedas e índices altamente voláteis, como US100 e GOLD, onde os pequenos movimentos podem gerar grandes lucros rapidamente.

No entanto, devido à natureza agressiva da estratégia, este robô exige uma boa gestão de risco e uma execução rápida das ordens. É recomendado utilizar brokers ECN com baixa latência para evitar slippage e garantir que as entradas e saídas sejam feitas nos momentos certos.

💡 Ideal para traders que preferem ação rápida no mercado, operações curtas e muitas oportunidades por dia.


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Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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Este robô foi criado exclusivamente para operar no ouro (XAUUSD) e funciona melhor em timeframes médios (M30, H1) . Diferente de scalpers tradicionais, o Best Scalper XAUUSD 30min foca em reversões de tendência , utilizando indicadores avançados como RSI, Bandas de Bollinger e Price Action . A estratégia é baseada em detectar níveis críticos de suporte e resistência , onde o mercado tem uma grande probabilidade de inverter a tendência. Ele combina essa análise com volatilidade intradiária , gar
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Best Scalper 4h TF MA Crosses
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experts
Este robô é baseado no cruzamento de médias móveis (MA Crosses) e opera em timeframes mais longos (H4, D1). A estratégia é seguimento de tendência, o que significa que o robô entra em posições alinhadas com a direção principal do mercado, eliminando ruídos e falsas entradas que normalmente afetam scalpers de curto prazo. A configuração do Best Scalper 4h TF MA Crosses é ideal para ativos que apresentam movimentos de tendência mais claros e estáveis, como índices e commodities. Ele teve ótimos
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Best Forex 15TF Scalper MT4
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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Experts
MT4 VERSION: Este robô foi desenvolvido especificamente para EURUSD , um dos pares mais líquidos do mercado, e opera em timeframes maiores (H4, D1) . Sua estratégia é baseada na tendência do mercado , utilizando indicadores como Médias Móveis, ATR e Momentum para determinar os momentos certos de entrada e saída. O Robot Factory EURUSD H4 evita operações desnecessárias e ruído do mercado , focando apenas em trades de alta probabilidade . Ele combina análise técnica com volatilidade controlada ,
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N1DrawDown
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experts
https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD TESTED ON GBPUSD/ AND EURUSD  LOGIC:  Moving Averages Crossover, Macd Historigram and Adx  TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE)  OPENING LOTS START: 0.10 ADD/WINING POSITION: 0.05 PROTECTED ALWAYS WITH STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS AND TRAILING STOPS TRADE WITH RIGHT RULES /////N!%Drawdown?? ///// really ?? you will want something like that for sure.... ALWAYS TRYING CHANGE THE MOTHERFUCKER GAME ...... by: WeeDFoX4_20PT fire like ALWA
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Best Forex 15TF Scalper
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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Hi everyone, I had make that product for try help you get another lever without so hard work and painful... This work on most EUR pairs, maked that for EURUSD but work one anothers, becouse the simple strategie is just follow some nicelh indicators that i use for trade... and is my strategie in a program ... i don't advise start with less that -1000 and more than 0.01 but you can find too how work the tool and how you can work with that so , i will let there a group of telegram for that , try ha
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