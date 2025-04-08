N1DrawDown
- Experts
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- Version: 1.21
https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD
TESTED ON GBPUSD/ AND EURUSD
LOGIC:
Moving Averages Crossover, Macd Historigram and Adx
TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE)
OPENING LOTS START: 0.10
ADD/WINING POSITION: 0.05
PROTECTED ALWAYS WITH STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS AND TRAILING STOPS
TRADE WITH RIGHT RULES
/////N!%Drawdown??
///// really ??
you will want something like that for sure.... ALWAYS TRYING CHANGE THE MOTHERFUCKER GAME ...... by: WeeDFoX4_20PT fire like ALWAYS and for FOREVER ...