N1DrawDown

https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD

TESTED ON GBPUSD/ AND EURUSD 

LOGIC: 

Moving Averages Crossover, Macd Historigram and Adx 

TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE) 

OPENING LOTS START: 0.10
ADD/WINING POSITION: 0.05

PROTECTED ALWAYS WITH STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS AND TRAILING STOPS

TRADE WITH RIGHT RULES

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Bruno Alexandre Azevedo Dantas
4 (1)
Experts
MT4 VERSION: Este robô foi desenvolvido especificamente para EURUSD , um dos pares mais líquidos do mercado, e opera em timeframes maiores (H4, D1) . Sua estratégia é baseada na tendência do mercado , utilizando indicadores como Médias Móveis, ATR e Momentum para determinar os momentos certos de entrada e saída. O Robot Factory EURUSD H4 evita operações desnecessárias e ruído do mercado , focando apenas em trades de alta probabilidade . Ele combina análise técnica com volatilidade controlada ,
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Best Forex 15TF Scalper
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
Experts
Hi everyone, I had make that product for try help you get another lever without so hard work and painful... This work on most EUR pairs, maked that for EURUSD but work one anothers, becouse the simple strategie is just follow some nicelh indicators that i use for trade... and is my strategie in a program ... i don't advise start with less that -1000 and more than 0.01 but you can find too how work the tool and how you can work with that so , i will let there a group of telegram for that , try ha
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