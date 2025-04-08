Este robô é baseado no cruzamento de médias móveis (MA Crosses) e opera em timeframes mais longos (H4, D1). A estratégia é seguimento de tendência, o que significa que o robô entra em posições alinhadas com a direção principal do mercado, eliminando ruídos e falsas entradas que normalmente afetam scalpers de curto prazo.





A configuração do Best Scalper 4h TF MA Crosses é ideal para ativos que apresentam movimentos de tendência mais claros e estáveis, como índices e commodities. Ele teve ótimos desempenhos em US30 e SPX500, aproveitando os grandes movimentos desses ativos.





Uma das grandes vantagens desse robô é que, ao operar em timeframes maiores, ele realiza menos operações, mas cada trade tem maior peso e potencial de lucro. Além disso, os cruzamentos de médias móveis atuam como filtros, permitindo apenas entradas com forte confirmação da tendência.





💡 Ideal para traders que querem menos stress, menos operações diárias, mas alta precisão e rentabilidade em mercados com tendências claras.



