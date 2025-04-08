Best Scalper 4h TF MA Crosses

Este robô é baseado no cruzamento de médias móveis (MA Crosses) e opera em timeframes mais longos (H4, D1). A estratégia é seguimento de tendência, o que significa que o robô entra em posições alinhadas com a direção principal do mercado, eliminando ruídos e falsas entradas que normalmente afetam scalpers de curto prazo.

A configuração do Best Scalper 4h TF MA Crosses é ideal para ativos que apresentam movimentos de tendência mais claros e estáveis, como índices e commodities. Ele teve ótimos desempenhos em US30 e SPX500, aproveitando os grandes movimentos desses ativos.

Uma das grandes vantagens desse robô é que, ao operar em timeframes maiores, ele realiza menos operações, mas cada trade tem maior peso e potencial de lucro. Além disso, os cruzamentos de médias móveis atuam como filtros, permitindo apenas entradas com forte confirmação da tendência.

💡 Ideal para traders que querem menos stress, menos operações diárias, mas alta precisão e rentabilidade em mercados com tendências claras.

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Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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Se procuras um robô rápido, agressivo e de alta frequência , o Best Scalper 5min TF é uma das melhores opções. Projetado para timeframes ultra curtos (M5 – 5 minutos) , ele entra e sai de operações rapidamente, capitalizando nos pequenos movimentos do mercado. Este robô combina filtros de volatilidade, padrões de candles e suporte/resistência dinâmica para identificar as melhores oportunidades. Ele é otimizado para pares de moedas e índices altamente voláteis , como US100 e GOLD , onde os peque
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Best Forex 15TF Scalper MT4
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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MT4 VERSION: Este robô foi desenvolvido especificamente para EURUSD , um dos pares mais líquidos do mercado, e opera em timeframes maiores (H4, D1) . Sua estratégia é baseada na tendência do mercado , utilizando indicadores como Médias Móveis, ATR e Momentum para determinar os momentos certos de entrada e saída. O Robot Factory EURUSD H4 evita operações desnecessárias e ruído do mercado , focando apenas em trades de alta probabilidade . Ele combina análise técnica com volatilidade controlada ,
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N1DrawDown
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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https://www.sendspace.com/file/hrxcew - REPORT TEST DOWNLOAD TESTED ON GBPUSD/ AND EURUSD  LOGIC:  Moving Averages Crossover, Macd Historigram and Adx  TRADING SIZE LOTS: (MARTINGALE)  OPENING LOTS START: 0.10 ADD/WINING POSITION: 0.05 PROTECTED ALWAYS WITH STOPLOSS, MAX STOPLOSS LIMITS AND TRAILING STOPS TRADE WITH RIGHT RULES /////N!%Drawdown?? ///// really ?? you will want something like that for sure.... ALWAYS TRYING CHANGE THE MOTHERFUCKER GAME ...... by: WeeDFoX4_20PT fire like ALWA
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Best Forex 15TF Scalper
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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Hi everyone, I had make that product for try help you get another lever without so hard work and painful... This work on most EUR pairs, maked that for EURUSD but work one anothers, becouse the simple strategie is just follow some nicelh indicators that i use for trade... and is my strategie in a program ... i don't advise start with less that -1000 and more than 0.01 but you can find too how work the tool and how you can work with that so , i will let there a group of telegram for that , try ha
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