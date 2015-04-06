LaboratoryMoney GBPCHF

🔥Laboratory.Money GBP/CHF M30®🔥

🔥Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive GBP/CHF M30 🔥

🔔 Вся активность эксперта проявляется только на реальной торговле. Его нет толку проверять в тестере стратегий.

⛔ Запрещается бонус от брокера к вашему депозиту. Эксперт торгует с теми деньгами которые могут уйти в просадок, бонус в просадке не участвует, это приведёт к потере всего вашего депозита. Данный эксперт очень подходит для программы "Rebate" от вашего брокера.

⚠ Все изменения в настройках эксперта вы делаете на свой страх и риск.

⚠ Сама торговая стратегия с определением точки входа в рынок уже заложена в код и не доступна в списке настроек. Стратегия является авторской и принадлежит Владельцу сайта Laboratory.Money

Рекомендуемый Брокер: RoboForex.($-¢)

Тип счёта: Стандарт (обязательно там где плавающий спред. Нельзя использовать счета без спреда "!Это очень опасно!" Для данной стратегии очень важно видеть плавающий спред для анализа спроса.)

Валюта: Доллар или центы.($-¢)

⚠ Торговая пара: "GBP/CHF" ⚠

⚠ Тайм Фрейм: 30 min ⚠

⚠ Размер стартового депозита: 250$ ⚠

⚠ Очень агрессивно торгует до 1.000$ и останавливает торговлю. ⚠

Функция Описание Signal Avg True - Последующий ордер в сетке Мартингейла открывается от сигнального индикатора а не от фиксированного шага между ордерами

False - Последующий ордер в сетке Мартингейла открывается по установленному шагу между ордерами. Drawdown Close All (0-off) При каком просадке закроется сетка мартингейла (в процентах)

Сетка Мартингейла закроется в минусе если указан порог допускаемого просадка в соотношении с депозитом в процентном эквиваленте. Drawdown Stop Trade (0-off) При каком просадке сетка мартингейла перестанет открывать последующие ордера (в процентах)

Сетка Мартингейла перестанет увеличиваться если порог допускаемого просадка в соотношении с депозитом в процентном эквиваленте превышает это значение. Profit BUY+SELL Включение\Отключение (Закрыть все позиции с общим профитом)

True - Включено закрытие всех позиций byu и sell с совокупной прибылью.

False - byu закрывает свою прибыль отдельно так же sell закрывает свою прибыль отдельно от byu (прибыль сети указывается в графе Profit Close Grid) Profit Close First Order Профит первого ордера (в %) Loss Close First Order Стоп лосс первого ордера

Стоп лосс первого ордера (в %) (Если Мартингейл true, Stop Loss у первой сделки не устанавливается.)

Profit Close Grid Общий профит всех позиций

Если плюсовая совокупность разных позиций составляет **$, закроются все позиции с той прибылью что указана в этой графе. Trailing Stop (0-off) Трейлинг стоп первой сделки (в пунктах)

Trailing Step Шаг трейлинга (в пунктах)

Устанавливает «шаг» Stop Loss Martin ON Включение\Отключение Мартингейла

True - Включить Мартингейл (Работает весь список лотов)

False - Отключить Мартингейл (Будет работать только первый лот и его закрытие будет закрываться либо при достижении профита, либо Stop Loss ) Auto lot Автоматическое увеличение лота

Умножение всех позиций для реинвестирования заработанных средств. Balance Start Стартовый баланс для начала торговли Balance Step Прибыль полученная от стартового баланса при приодалении которой лот первого ордера в дальнейшей торговли будет умножаться а с ним и последующие. Lot Step Множитель автолота Lot 1 Лот первого ордера Step 1 Шаг минимального расстояния между ордерами (в пунктах)