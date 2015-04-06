LaboratoryMoney GBPCHF

🔥Laboratory.Money GBP/CHF M30®🔥

🔥Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive GBP/CHF M30 🔥

🔔 Вся активность эксперта проявляется только на реальной торговле. Его нет толку проверять в тестере стратегий.
Запрещается бонус от брокера к вашему депозиту. Эксперт торгует с теми деньгами которые могут уйти в просадок, бонус в просадке не участвует, это приведёт к потере всего вашего депозита. Данный эксперт очень подходит для программы "Rebate" от вашего брокера.
Все изменения в настройках эксперта вы делаете на свой страх и риск.
Сама торговая стратегия с определением точки входа в рынок уже заложена в код и не доступна в списке настроек. Стратегия является авторской и принадлежит Владельцу сайта Laboratory.Money

🔥Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive USD/CAD M30🔥

🔥Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive EUR/CAD M30🔥

🔥Автоматическая Торговая Система из серии Energy Drive CAD/CHF M30🔥

Рекомендуемый Брокер: RoboForex.($-¢)
Тип счёта: Стандарт (обязательно там где плавающий спред. Нельзя использовать счета без спреда "!Это очень опасно!" Для данной стратегии очень важно видеть плавающий спред для анализа спроса.)
Валюта: Доллар или центы.($-¢)
Торговая пара: "GBP/CHF"
Тайм Фрейм: 30 min
Размер стартового депозита: 250$
Очень агрессивно торгует до 1.000$ и останавливает торговлю.

⚠ ⇒ ⇒ ⇒ Скачать .SET файл с настройками для GBP/CHF M30 ⇐ ⇐ ⇐ ⚠

Функция Описание
Signal Avg True - Последующий ордер в сетке Мартингейла открывается от сигнального индикатора а не от фиксированного шага между ордерами
False - Последующий ордер в сетке Мартингейла открывается по установленному шагу между ордерами.
Drawdown Close All (0-off) При каком просадке закроется сетка мартингейла (в процентах)
Сетка Мартингейла закроется в минусе если указан порог допускаемого просадка в соотношении с депозитом в процентном эквиваленте.
Drawdown Stop Trade (0-off) При каком просадке сетка мартингейла перестанет открывать последующие ордера (в процентах) 
Сетка Мартингейла перестанет увеличиваться если порог допускаемого просадка в соотношении с депозитом в процентном эквиваленте превышает это значение.
Profit BUY+SELL Включение\Отключение (Закрыть все позиции с общим профитом)
True - Включено закрытие всех позиций byu и sell с совокупной прибылью.  
False - byu закрывает свою прибыль отдельно так же sell закрывает свою прибыль отдельно от byu (прибыль сети указывается в графе Profit Close Grid)
Profit Close First Order Профит первого ордера (в %)
Loss Close First Order Стоп лосс первого ордера
Стоп лосс первого ордера (в %) (Если Мартингейл true, Stop Loss у первой сделки не устанавливается.)
Profit Close Grid Общий профит всех позиций
Если плюсовая совокупность разных позиций составляет **$, закроются все позиции с той прибылью что указана в этой графе.
Trailing Stop (0-off) Трейлинг стоп первой сделки (в пунктах)
Trailing Step Шаг трейлинга (в пунктах)
Устанавливает «шаг» Stop Loss
Martin ON Включение\Отключение Мартингейла
True - Включить Мартингейл (Работает весь список лотов)
False - Отключить Мартингейл (Будет работать только первый лот и его закрытие будет закрываться либо при достижении профита, либо Stop Loss)
Auto lot Автоматическое увеличение лота
Умножение всех позиций для реинвестирования заработанных средств.
Balance Start Стартовый баланс для начала торговли
Balance Step Прибыль полученная от стартового баланса при приодалении которой лот первого ордера в дальнейшей торговли будет умножаться а с ним и последующие.
Lot Step Множитель автолота 
Lot 1 Лот первого ордера
Step 1 Шаг минимального расстояния между ордерами (в пунктах)

⚠ ⇒ ⇒ ⇒ В ближайшее время будет опубликован мониторинг. ⇐ ⇐ ⇐ ⚠

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5 (18)
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
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AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
Experts
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD / GOLD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No Grid and No Martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (
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Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
Experts
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
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Profalgo Limited
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Experts
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Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
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