ZigZag Price Movement Patterns

Индикатор ищет подобную ценовую структуру, сравнивая с последней ценовой структурой. Размер паттерна (грубо говоря количество переломов зигзага) настраивается (всегда меньше на 1, чем введено - нулевой перелом не считается). Все найденные совпадения отмечаются прямоугольником. Так же к паттернам существует быстрая навигация с помощью кнопочек "Next patt" и "Prev patt". В индикатор вшиты два индикатора типа ЗигЗаг: стандартный зигзаг и пользовательский, моей разработки. Параметры настройки стандартного загзага названы аналогично их названиям в самом зигзаге. Для пользовательского зигзага только один параметр - период (ZZDepth).

Параметры: Rcolor, DrawBackground, RectangleLineWidth, RectangleStyle - настраивают цвет, фоновый режим, толщину и стиль линий прямоугольников.

Остальные параметры настраивают кнопки.

При тестировании с тестере кнопочки работать не будут, поскольку они завязаны на ChartEvent функцию. Придется руками маслать :)



Video ZigZag Price Movement Patterns
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Indicators
This indicator is looking for such market models as: head and shoulders, triangles, double tops and bottoms, flags, wedges and three touches. Options: barsToProcess - the initial number of bars to calculate; ArrowSize - arrow size; AllowablePatternLength - minimum length of the pattern (in bars); AllowablePatternPriceDiv - the minimum height of the pattern, applicable for all but the 'head and shoulders', 'double top' patterns (for the latter there is another parameter); AllowablePriceAberrat
Moving Gann Angles Indicator
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator plots a fan of trend lines (after clicking on a certain candle), similar to the classic Gann angles. A feature of the indicator is that it plots angles not only on a fixed scale, but also uses the average statistical price of a certain number of bars (to choose from). The indicator has two ways to calculate the average price for corners (optional): 1) calculation of the average price movement (for a certain number of bars) from High to Low; 2) calculation of the average price movem
SR Levels
Yevhenii Levchenko
Indicators
Индикатор ищет уровни поддержки и сопротивления, определяя важные ценовые уровни. Параметры индикатора: Mode - метод определения уровней: 1) High_Low - по теням, 2) Open_Close - по цене открытия и закрытия; Period_ - период индикатора, внутри которого ищется важный ценовой уровень (например, если стоит 12 - ищет уровень внутри 12 баров, сдвигаясь каждый раз на бар вперёд); Touches - количество касаний цены; BreakAlert - выдавать алерт при обнаружении уровня; NewLevelAlert - выдавать алерт при о
Weekend Objects Time Shift
Yevhenii Levchenko
Utilities
Иногда бывает, что наши построения на графике выходят за пределы последнего бара. После выходных, эти построения могут измениться в виду особенностей учета времени в мт5. Данный индикатор поможет решить эту проблему - он проходит по всем графикам и сдвигает дату объекта, которая дальше, чем нулевой бар.  После завершения работы индикатор удаляется. Параметры: Direction - направление сдвига; DaysShift - количество дней, на которые сдвигается дата объекта, правее нулевого бара.
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History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
Multi Mode Gann Angles Indicator
Yevhenii Levchenko
Indicators
Multi-Mode Gann Angles Indicator (MT5) A live trading signal using this indicator is available here: https://www.mql5.com/ru/signals/2376159 The indicator draws a fan of trend lines after clicking on a selected candle. The visual structure is similar to classic Gann angles. The scale of the angles can be calculated either using a fixed value or based on the average price movement over a specified number of bars. The indicator works independently on each timeframe. Trend lines are visible only
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