ZigZag Price Movement Patterns

Индикатор ищет подобную ценовую структуру, сравнивая с последней ценовой структурой. Размер паттерна (грубо говоря количество переломов зигзага) настраивается (всегда меньше на 1, чем введено - нулевой перелом не считается). Все найденные совпадения отмечаются прямоугольником. Так же к паттернам существует быстрая навигация с помощью кнопочек "Next patt" и "Prev patt". В индикатор вшиты два индикатора типа ЗигЗаг: стандартный зигзаг и пользовательский, моей разработки. Параметры настройки стандартного загзага названы аналогично их названиям в самом зигзаге. Для пользовательского зигзага только один параметр - период (ZZDepth).

Параметры: Rcolor, DrawBackground, RectangleLineWidth, RectangleStyle - настраивают цвет, фоновый режим, толщину и стиль линий прямоугольников.



Остальные параметры настраивают кнопки.

При тестировании с тестере кнопочки работать не будут, поскольку они завязаны на ChartEvent функцию. Придется руками маслать :)







