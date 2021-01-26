Иногда бывает, что наши построения на графике выходят за пределы последнего бара. После выходных, эти построения могут измениться в виду особенностей учета времени в мт5. Данный индикатор поможет решить эту проблему - он проходит по всем графикам и сдвигает дату объекта, которая дальше, чем нулевой бар. После завершения работы индикатор удаляется. Параметры: Direction - направление сдвига; DaysShift - количество дней, на которые сдвигается дата объекта, правее нулевого бара.

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