SR Levels
- Indicators
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- Version: 2.30
- Updated: 26 January 2021
- Activations: 5
Индикатор ищет уровни поддержки и сопротивления, определяя важные ценовые уровни.
Параметры индикатора:
Mode - метод определения уровней: 1) High_Low - по теням, 2) Open_Close - по цене открытия и закрытия;
Period_ - период индикатора, внутри которого ищется важный ценовой уровень (например, если стоит 12 - ищет уровень внутри 12 баров, сдвигаясь каждый раз на бар вперёд);
Touches - количество касаний цены;
BreakAlert - выдавать алерт при обнаружении уровня;