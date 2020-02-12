Indicator of the seconds a candle

Индикатор для отображения свеч размером меньше одной минуты, вплоть до размера в одну секунду, для детализированного просмотра графика . Имеется ряд необходимых настроек для удобной визуализации. Настройка размера хранения истории ценовых данных транслируемых инструментов. Размер видимых свеч. Настройка отображения неподвижности на курсах графика. Возможность отображения на различных торговых инструментах.  Удачной всем торговли.
Recommended products
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicators
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
Pattern 123 Pro Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicators
PATTERN 123 PRO - REVOLUTIONARY TRADING SIGNALS INDICATOR     WHY 98% OF TRADERS FAIL - AND HOW WE FIXED IT Traders lose money not because they can't read charts, but because they can't filter NOISE from REAL OPPORTUNITIES. They see patterns everywhere, but which ones actually work? Which signals are still valid by the time they spot them? SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •·································································•
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicators
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicators
Indicator for determining flat and trend. If the price is below any of the two histograms and two lines (red and blue), this is a sell zone. When purchasing this version of the indicator, MT4 version for one real and one demo account - as a gift (to receive, write me a private message)! If the price is above any of the two histograms and two lines (red and blue), this is a buy zone. MT4 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/3793 If the price is between two lines or in the zone of
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Indicators
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicators
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicators
MT4 version  |   FAQ The Owl Smart Levels Indicator is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds the correct wave structure of the market, and Fibonacci levels which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private User
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG   (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR   (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zon
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicators
Outperform traditional strategies: effective mean reversion for savvy traders Unique indicator that implements a professional and quantitative approach to mean reversion trading. It capitalizes on the fact that the price diverts and returns to the mean in a predictable and measurable fashion, which allows for clear entry and exit rules that vastly outperform non-quantitative trading strategies. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Clear trading signals Am
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicators
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicators
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Smooth Patterns
Roman Vashchilin
Indicators
Trading patterns on Forex is considered to be the highest level of trading, since it usually requires years of mastering various patterns (shapes and candle combinations) and the ways they affect the price. Patterns are different combinations of Japanese candles on a chart, shapes of classical technical analysis, as well as any regularities of the market behavior repeating many times under the same conditions. After the patterns appear on a chart, the price starts behaving in a certain way allow
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indicators
The indicator is designed to help in making a decision on the direction of trading (buy or sell). It is a history scanner that searches for matches of the current pattern (combination of several current bars) with historical data in percentage terms by the relative vertical position of candles relative to each other, the size of each candle, the size of the candle body and the candle shadows. In history, the matches found are indicated by vertical lines on the candle of the beginning of the soug
GoldMaster Signal Trader
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicators
GOLD MASTER TRADER 3.0 Professional Institutional-Grade Gold Trading System --- UNLOCK THE PROFESSIONAL'S EDGE IN GOLD TRADING What if you could see the gold market through the eyes of institutional traders? What if you had a system that didn't just show you where price is, but where the big money is likely to move it next? Gold Master Trader 3.0 isn't another lagging indicator that shows you what already happened. It's a comprehensive institutional-grade trading system that reveals order f
Flat finder
Yuriy Lyachshenko
Indicators
This indicator detects a flat and paints the found area with a colored rectangle. The main idea of this indicator is to detect a flat as the price fills a certain area on the chart. Input parameters: Color rectangle - color of the rectangle to be shaded. Bars in rectangle - minimum allowed number of bars in a rectangle. Density in % - density of the flat, set as a percentage of the rectangle area.
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicators
Auto Optimized RSI   is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels,   Auto Optimized RSI   dynamically adjusts its lev
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicators
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicators
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
King Of Signals with calculations
Pavel Malyshko
Indicators
Breakthrough signal indicator for the MT5 platform: Your reliable assistant in the world of trading! We are pleased to present you with an innovative signal indicator, which was created in collaboration with an outstanding mathematician. This indicator combines advanced algorithms and the best of the world of mathematical analysis, providing traders with a unique tool for predicting market movements. Why is this indicator unique? 1 .Entry signals without redrawing If a signal appears, it sta
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicators
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
ElohimTrade Ultimate Confluence Pro
Antonio Joana Nhamussua
Indicators
ElohimTrade Ultimate Confluence Pro — The Most Powerful Multi-Timeframe Confluence Indicator in Existence Unlock the true potential of your trading with ElohimTrade Ultimate Confluence Pro — the pinnacle of technical analysis tools, meticulously engineered for traders who demand precision, reliability, and unmatched insight. This cutting-edge indicator masterfully fuses the power of multiple leading indicators — EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands, Stochastic, and ADX — across three critical timefra
PinBar Pattern MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator PINBAR Pattern for MT5, No repaint, No delay. - Indicator "PINBAR Pattern" is very powerful indicator for Price Action trading. - Indicator detects PinBars on chart: - Bullish PinBar - Blue arrow signal on chart (see pictures). - Bearish PinBar - Red arrow signal on chart (see pictures). - With PC & Mobile alerts. - Indicator "PINBAR Pattern" is excellent to combine with Support/Resistance Levels. Click here to see high quality Trading Robots and Indicators! It is origi
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicators
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicators
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
DYJ BoS
Daying Cao
Indicators
The indicator automatically identifies and labels essential elements of market structure shift, including: Break of Structure (BoS): Detected when there is a significant price movement breaking previous structural points. It mark possible uptrend and downtrend lines(UP & DN, It means constantly update high and low ), and once the price breaks through these lines, mark the red (BEAR) and green (BULL) arrows. BoS typically occurs when the price decisively moves through swing lows or swing highs t
Go My Way Trend Line
Igor Gerasimov
Indicators
//////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// Go My Way is an ultra-accurate indicator of trend direction or price movement. This indicator is calculated on the basis of a dozen other indicators and has a very complex mechanism. //////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// The settings are very simple, but it is
TBL for mt5
Dmitriy Tyunin
4 (2)
Indicators
The  Trade by levels for mt5  indicator is designed to automatically determine the formation of a model for entering the market on the chart of the selected instrument. Definitions:           ⦁ BFl is the bar that formed the level.          ⦁ BCL1 and BCL2 bars, confirming the level.  The graphical model:         ⦁ levels high\low the bars BFL and BCL1 must match the accuracy to the point         ⦁ there can be any number of bars between BFL and BCL1.         ⦁ between BCL1 and BCL2 intermedi
FREE
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indicators
Your Pointer is no ordinary Forex channel. This corridor is built on the basis of the analysis of several candles, starting from the last one, as a result of which the extremes of the studied interval are determined. They are the ones who create the channel lines. Like all channels, it has a middle line as well as a high and low line. This channel is worth watching for its unusual behavior. The use of the Your Pointer indicator allows the trader to react in time to the price going beyond the bo
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicators
Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.6 (10)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, early
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicators
Get the FREE AUX Indicator and EA Support Direct Download — Click Here [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does   not attempt to predict tops or bottoms . It only triggers signals when all three of the following conditions are met: Clea
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify entry points and manage risk effectively. The indicator provides a comprehensive analysis toolkit including signal detection system, automatic Entry/SL/TP management, volume analysis, and real-time performance statistics. User guide to understand the system   |   User guide for other languages KEY FEATURES Signal Detection System The indicator automatically detects potential entry points base
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicators
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
SuperScalp Pro – Advanced Multi-Filter Scalping Indicator System SuperScalp Pro is an advanced scalping indicator system that combines the classic Supertrend with multiple intelligent confirmation filters. The indicator performs efficiently across all timeframes from M1 to H4 and is especially suitable for XAUUSD, BTCUSD and major Forex pairs. It can be used as a standalone system or flexibly integrated into existing trading strategies. The indicator integrates more than 11 filters, including fa
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicators
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicators
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicators
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicators
IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicators
MetaForecast predicts and visualizes the future of any market using different powerful methods. While financial markets are not always predictable, if there are patterns in the past data, MetaForecast can learn and predict the future as accurately as possible. It features a complete implementation of neural networks embedded directly into the indicator, enabling traders to create and train AI models using data from multiple symbols to learn complex patterns. MetaForecast leverages your computer'
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
More from author
Binary expert
Dmitriy Konogorov
Utilities
Expert for a binary options on mt4, he have  two built-in a indicators and many different settings. The expert has one a level of martingale, but it is recommended to use it on  the instruments with a yield of 85 percent. it can be used simultaneously on a variety of currency instruments. All settings have already been made, but you can also configure them yourself . Currency for do trading is a Russian ruble. Good trading to everyone.
Ea binary expert
Dmitriy Konogorov
Utilities
Expert Advisor for trading binary options in EA mt4. He has one step of a martingale with an adjustable coefficient. Displays its indicators on the chart. It can work on several currency pairs at the same time. It is possible to choose a working time frame. Trading greatly depends on the settings of the built-in indicator, so it is advisable to choose the most optimal settings, although you can also trade with the built-in ones. Also has built-in money management. successful bidding to all.
Bot of Good in binary
Dmitriy Konogorov
Utilities
A bot for trading in binary options for mql4. He can do send message in mobile of phone. He can do work in several long time-frame. He can modify main analize. He do displey panel of the bot and modify her you can. He have do display of tick grafic in 15 min and more(time of timeframe). He can modify a small main analize. He can modify a dimension of smal main analize. He can modify the advanced  analize. He can modify a small advanced analize. He can modify a dimension of smal advanc
ZverIndi01
Dmitriy Konogorov
Indicators
The original an indicator for technical analysis of the market, currencies, currency pairs, precious metals and oil, and you can also analyze various cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum. The indicator analyzes quotes and, based on their data, displays its icons on the chart for trading analysis. The indicator works very well, does not freeze and does not slow down even a weak processor in the computer, and is also not very demanding on the rest of the hardware resources on the compute
Rsi Aligator
Dmitriy Konogorov
Indicators
The indicator do have inside two a tehnical its "RSI" and "Aligator" indicators with histogram for technical analysis of the market, currencies, currency pairs, precious metals and oil, and you can also analyze various cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum. The indicator analyzes quotes and, based on their data, displays its icons on the chart for trading analysis. The indicator works very well, does not freeze and does not slow down even a weak processor in the computer, and is also no
Trendprof
Dmitriy Konogorov
Experts
Expert for do trading a forex on mt4, he have  two built-in a indicators and many different settings. The expert not have  a  martingale, but it is recommended to use it on  the instruments with a timeframe M30. it can be used simultaneously on a variety of currency instruments. All settings have already been made, but you can also configure them yourself . Good trading to everyone. Its have a trading panel of informations.
EA binary pro
Dmitriy Konogorov
3 (2)
Experts
This is an Expert Advisor for Binary Options. It analyzes the market and makes a buy or sell decision. the advisor himself do decides. He do displays his solution on the chart in the form of arrows. There are only two types of arrows. It is possible to use martingale steps. For this you need to use Magic number. It is by default already configured. Can send notifications to the phone. Partially do learns from mistakes. Has three movable information panels. You can also specify the size of the
Binary modMACD
Dmitriy Konogorov
Experts
This is an Expert Advisor for binary options based on the MACD indicator. It analyzes the market and makes a buy or sell decision. the advisor himself decides. He displays his solution on the chart in the form of arrows. There are only two types of arrows. It is possible to use martingale steps. For this you need to use Magic number. It is already configured by default. You can also specify the size of the rate for it in the current currency. You can simultaneously trade on any currency pair. H
Binary Scalper Pro 2
Dmitriy Konogorov
Experts
This Expert Advisor is for binary options. It analyzes the market and makes a buy or sell decision. the advisor itself decides, and it is also possible to trade manually through the expert panel. It is possible to disable the work of the advisor through the advisor panel. Many settings can be configured in panels and viewed. He displays his solution on the chart in the form of arrows. There are only two types of arrows. It is possible to use martingale steps. For this you need to use Magic numb
Fibo trade one
Dmitriy Konogorov
Experts
Turn off the very first parameter, this is the easy mode of the adviser.     This EA is suitable for trading on the pair and several other currency pairs with special yields. It includes market analysis and algorithmic calculations. It is possible to observe the work of the adviser through its panel. Many settings can be customized. He displays his decision on the graph in the form of arrows. There are only two types of arrows. Uses martingale when necessary. Works fine in the tester. You need
Double bottom ind pan
Dmitriy Konogorov
Indicators
This indicator is suitable for trading on the pair  and many more. There is also an interactive panel for quickly changing settings. The indicator itself uses universal calculations of additional accuracy, but so far they are optimized for some currency pairs. Many settings can be configured on the main menu. He displays his calculations on the graph in the form of icons. There are two types of icons. In the tester, it works fine by default in the settings. You can specify a color for its icons
Forex and binar pro
Dmitriy Konogorov
Indicators
This indicator is great for trading on the pair  and many more. The indicator itself uses augmented accuracy mathematical strategies, but so far they are optimized for some currency pairs. Many settings can be configured on the working panel. There are two panels on the chart, for visualization and settings. He displays his solution on the graph in the form of icons. There are only two types of icons. In the tester, it works fine by default in the settings. The second panel for counting the res
Ind trend scan
Dmitriy Konogorov
Indicators
This indicator is great for trading on many currency pairs The indicator itself uses mathematical strategies with augmented precision. Many settings can be configured. There are elements on the chart for visualization. He displays his solution on a graph in the form of icons. There are several types of icons. In the tester it works fine by default in the settings. It is already configured by default. Happy bidding.
Triangles trend
Dmitriy Konogorov
Indicators
This indicator is great for trading on various trading pairs. The indicator itself uses mathematical linear strategies of augmented accuracy, but for now they are optimized for some currency pairs. Many settings can be configured in the initial settings. There are lines and arrows on the graph for visualization. He displays his solution on a graph in the form of icons. There are only two types of badges. In the tester it works fine by default in the settings. It is already configured by default
Ea double strateg
Dmitriy Konogorov
Experts
This expert is suitable for trading on any currency pair, and preferably a timeframe less than 30 minutes. The expert himself uses universal indicator strategies. Many settings can be configured, there is a working panel. There is a panel on the chart for visualization. He displays his solution on a graph on the panel. The volume is calculated for profit. In the tester it works fine by default in the settings. It is already configured by default. Trades according to the indicator strategy. You
Grid EA Netting
Dmitriy Konogorov
Utilities
This is an expert for netting trading. In it, the grid of pending orders is being set. The Expert Advisor decides by calculation. It is possible to customize the work of the advisor by the hour. Many settings can be viewed in the panels. He displays his solution on the chart in the form of lines. There are only two types of lines. It is possible to use Magic number. It is already configured by default. You can also specify the size of the rate for it in the current currency. You can simultaneou
Pattern MA 2
Dmitriy Konogorov
Experts
This EA is suitable for trading on the pair  and else several. The EA itself uses universal strategies, but so far they are optimized for some currency pairs. Many settings can be adjusted. There are two panels on the chart, for visualization and settings. He displays his decision on the graph in the form of arrows. There are only two types of arrows. It does not use martingale. It works fine in the tester by default in the settings. It is already configured by default. You can also specify the
Double bottom pan
Dmitriy Konogorov
Indicators
This indicator is suitable for trading on the pair  and many others. The indicator itself uses universal calculations of additional accuracy, but so far they are optimized for some currency pairs. Many settings can be configured on the main menu. He displays his calculations on the graph in the form of icons. There are two types of icons. In the tester, it works fine by default in the settings. You can specify a color for its icons. There is a panel. Happy trading.
EA fine
Dmitriy Konogorov
Experts
This Expert Advisor is suitable for trading on any currency pair. The expert himself uses complex strategies of the augmented and main grid, using two indicators. Many settings can be configured in the expert settings. There is an information panel on the chart for visualization. He displays his solution on a graph in the form of icons and arrows, as well as lines. There are only different types of icons. In the tester it works fine by default in the settings. It is already configured by defaul
Ind trend scan 5
Dmitriy Konogorov
Indicators
This indicator is great for trading many different pairs. The indicator itself uses mathematical models of augmented accuracy, but for now they are optimized for some currency pairs. Many settings can be configured in the initial settings. There are many icons for visualization. He displays his solution on a graph using various icons. There are several types of icons. In the tester it works fine by default in the settings. It is already configured by default. Happy bidding.
Trend find once
Dmitriy Konogorov
Indicators
This indicator is great for trading on various trading pairs. The indicator itself uses mathematical linear strategies of augmented accuracy. It has many additional signals and basic signals. Many settings can be configured in the initial settings. There are lines and arrows on the graph for visualization. He displays his decision on a graph in the form of icons, text, and colored lines. There are only two types of main icons. In the tester it works fine by default in the settings. It is alread
Trade three indicators
Dmitriy Konogorov
Experts
This Expert Advisor is suitable for trading on any currency pair. The expert himself uses complex strategies of the augmented and main grid, using three indicators. Many settings can be configured in the expert settings. There are icons on the chart for visualization. He displays his solution on a graph in the form of icons and arrows, as well as lines. There are different types of icons. It works fine in the tester by default in the settings. It is already configured by default. Trades using a
Trade of coefficient
Dmitriy Konogorov
Experts
This expert is suitable for trading on any currency pair, and preferably a time frame greater than 30 minutes. The expert himself uses universal trends strategies or against them, your choice. Many settings can be configured on the working panel. There is a panel on the chart for visualization and settings. He displays his decision on the graph in the form of icons and vertical lines. There are only two types of badges. The volume is calculated for profit. In the tester it works fine by default
Binary scalper 113
Dmitriy Konogorov
Indicators
This is an advanced trend indicator designed to accurately identify reversals and the beginning of trend movements. With this tool, you will be able to receive high-quality signals for entering and exiting the market, minimizing false entry points and increasing the profitability of transactions. The indicator is suitable for any assets (currency pairs, stocks, indices) and time intervals, from minute to daily charts.
Indic figer patter
Dmitriy Konogorov
Indicators
Multi-functional Pattern Indicator: Your Assistant for Successful Trading Looking for a tool to help you identify the most critical market patterns and improve your trading decisions? Our indicator is a versatile assistant for traders of any level. Automatic Detection and Plotting: The indicator automatically analyzes the chart and highlights patterns, saving you from the hassle of searching for them manually.
Filter:
No reviews
Reply to review