Touch VWAP MT5

4.8


O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP apenas clicando no botão de apagar.

MT4: https://www.mql5.com/pt/market/product/44923

Reviews 8
Findolin
1940
Findolin 2025.11.04 16:23 
 

Excellent tool! Thank you very much!

Jupp007 van de Latt
90
Jupp007 van de Latt 2025.07.12 02:25 
 

Haven't tried the indicator much so far. It is fitting perfect my style as I do like to have a cleen clear screen without much distraction. Overall it is working great and I like especially that you can hide them lines easily. Thanks to the programmer for this piece of software.

Thiago Visionário
19
Thiago Visionário 2024.03.29 08:21 
 

só tenho agradecer pelo maravilhoso indicador !

Recommended products
Vwap Freeze
Ricardo Almeida Branco
5 (1)
Indicators
The previous day's vwap is used by some traders as a support and resistance point, after all it is one of the ways to consider the fair price of that asset or that pair the day before. Possible defenses can occur in this region indicating a reversal, or triggering stops starting a new, more directional movement. It is a matter of analyzing how it will add to your operational. To avoid manually drawing the previous day's vwaps and saving time for your analysis, use the Vwap Freeze indicator, as
Vegas indicador
Valter Cezar Costa
3.5 (2)
Indicators
Esse Indicador é uma boa opção para quem gosta de operar a longo prazo e com paciência. Ele trabalho com os níveis de fibo na media de 200 são  9 níveis  onde você pode operar nas reversões o mercado partir do níveis abaixo.    Level 1 = 550 pontos    Level 2 = 890 pontos    Level 3 = 1440 pontos    Level 4 = 2330 pontos    Level 5 = 3770 pontos    Level 7 = 9870 pontos    Level 8 = 15970 pontos   Level 9 = 25840 pontos      Level 6 = 6100 pontos
FREE
Hilo Power
Dorival Cardozo
Indicators
HiloPower – Advanced Trend and Market Strength Indicator for MetaTrader 5 HiloPower is not just another trend indicator developed from the traditional Hi-Lo. It was designed to offer a more complete and intelligent reading of the market, combining direction, strength, and intensity of movements. With it, the trader can see not only where the price is going, but also how strong and volatile that movement really is.
FREE
Pivot classic woodie camarilla fibo demark
Emin Ulucanli
4 (2)
Indicators
Pivot Classic, Woodie, Camarilla, Fibonacci and Demark Floor/Classic Pivot points, or simply pivots, are useful for identifying potential support/resistance levels, trading ranges, trend reversals, and market sentiment by examining an asset's high, low, and closing values. The Floor/Classic Pivot Points can be calculated as follows. Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3 S1 = P * 2 - High S2 = P - (High - Low) S3 = Low – 2*(High - P) R1 = P * 2 - Low R2 = P + (High - Low) R3 = High + 2*(P - Lo
FREE
Rejection Zones
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
Este poderoso indicador analisa o gráfico e mostra zonas de Rejeição de Preços! Isto é, locais onde o preço foi, mas não foi aceito pelo mercado! A visualização desta zona de Rejeição, facilita o entendimento do trader na tomada de decisões de onde operar e como operar! O indicador é composto por 4 linhas, sendo classificadas em 2 grupos: Linhas Vermelha e Amarela: Denotam os extremos onde o preço conseguiu chegar, mas não foi aceito! Linhas Laranja e Azul: A partir delas, denotam o Início da z
FREE
Anchored VWAP with Alerts
Alexandre Silva Diniz
Indicators
The Anchored VWAP is a variation of the traditional VWAP, where the indicator's calculation starts from a specific point in time (the anchor), rather than being calculated from the start of the trading session or a fixed time interval. This can be useful for traders who wish to assess price behavior in relation to volume from specific events, such as major news, the start of a trend, or a technical event like the break of a support or resistance level. The indicator works on Forex, stocks, and i
FREE
Strategic Indicator X3 Pro Multi
Domantas Juodenis
Indicators
Key Marketing Elements:  Professional Positioning: Premium product language - "Ultimate Professional Trading System" Enterprise terminology - "institutional-quality," "professional-grade" Technical credibility - AI-powered, neural network technology Market compliance - MQL5 certified, fully compliant  Value Proposition Highlights: Triple strategy framework with clear explanations AI/Neural network technology as key differentiator Professional visual interface with specific details Comprehensive
FREE
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicators
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp
FREE
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
Indicators
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. This indicator contains Daily VWAP and MIDAS' VWAP, which means you are able to anchor the beggining of MIDAS' calculations and, therefore you will be able to use this methodology to study price versus volume moves after anchor point. You will be able to anchor up to 3 HIGH MIDAS VWAP's and 3 LOW. Wish
FREE
Bollinger colorido
Sergio Domingues
5 (1)
Indicators
Funciona como bandas de bollinger normais. Criado por Joe Ross, é um setup de maior risco por ser contra-tendência. Pode ser usado para Day Trade, Swing Trade e Position. Para identificar, é necessário inserir no gráfico as Bandas de Bollinger, com uma Média Móvel Simples de 20 períodos e largura (desvio) 2. Verifica-se um fechamento de determinado candle abaixo da banda inferior de Bollinger. Se o próximo candle fechar dentro das Bandas, marca-se a máxima dele. O rompimento dessa máxima será o
FREE
MP Custom Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Utilities
This utility identifies certain candle open times on chart, this can help you to see your favorite candle open and use it as it fits in your strategy. This tool is very useful for intraday charting and indicating your sessions. ___________________________________________________________________________________ Disclaimer: Do NOT trade or invest based upon the analysis presented on this channel. Always do your own research and due diligence before investing or trading. I’ll never tell you what
FREE
SSL Channel Chart Weighted by Volume
Ricardo Zara Barbieri
Indicators
Here I present you this awesome indicator I made. This is a nique combination witch puts you in the same level as MM's. So you can surf a lot of waves and identify the rally time, breakouts, and the perfect time to get in the market. ---- The SSL Channel is a great all-rounder based on 2 Simple Moving Averages, one of recent Highs, one of recent Lows. The calculation prints a   channel   on the chart consisting of 2 lines. This strategy gives a Long signal when price closes above the top of thes
Professional Percentage Levels Indicator
Danton Dos Santos Sardinha Junior
Indicators
Professional Percentage Levels Indicator Precision-engineered percentage levels based on period opening prices This professional trading tool automatically plots symmetrical percentage levels from Daily, Weekly, or Monthly opening prices, providing traders with clear reference zones for intraday and swing trading strategies. Note: As part of our initial release, this indicator is being made available at no cost for the first 100 users, or until 15 January 2025. Standard pricing of $49.00 applies
FREE
ARKA Logical Trader vL MT5
Aren Davidian
Indicators
This indicator is based on Mr. Mark Fisher's ACD strategy, based on the book "The Logical Trader." - OR lines - A lines - C lines - Daily pivot range - N days pivot range - Customizable trading session - Drawing OR with the desired time Drawing levels A and C based on daily ATR or constant number - Possibility to display daily and last day pivots in color zone - Displaying the status of daily PMAs (layer 4) in the corner of the chart - Show the order of daily pivot placement with multi-day piv
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indicators
DailyHiLo Indicator Master the daily range like a pro. This indicator automatically plots the previous day’s high and low levels —a core element in the (Beat The Market Maker) trading approach—directly on your chart. These levels act as natural boundaries for intraday price action, helping traders identify potential reversal zones, breakout points, and liquidity targets. Key Features Accurate plotting of yesterday’s high and low for any symbol and timeframe. Works seamlessly with BTMM-inspired
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indicators
FiboPivot Dashboard - Professional Pivot Point Indicator What It Does FiboPivot Dashboard is a powerful technical analysis tool that automatically calculates and displays Fibonacci-based pivot points on your chart. It identifies key support and resistance levels based on the previous day's price action, helping traders anticipate potential price reversal points and breakout levels.   How to Use 1. **Install & Apply**: Simply attach the indicator to any chart (time frames below D1) 2. **
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicators
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
MP Demark Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicators
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Demark's Pivots. Calculations:     PP = X / 4     R1 = X / 2 - LOWprev     S1 = X / 2 - HIGHprev Uses: When the pair currency price may change the direction of movement. Possible constraints of support and resistance that creates plateaus for the currency pair prices. Tendency identification by comparing the present prices according to current day's pivot point and also the prior day's pivot points. ____________
FREE
NeoBull Breakout Indicator
Marco Scherer
5 (1)
Indicators
NeoBull Breakout Indicator - Professional Breakout Trading Made Easy The NeoBull Breakout Indicator is a powerful technical indicator for MetaTrader 5, specifically designed for breakout traders. It combines proven Highest High/Lowest Low levels with the SMA 200 trend filter to identify high-probability breakout setups. Key Features: * Stepped Highest High (20) Line - Displays the highest high of the last 20 periods as a clear, horizontal line (like in TradingView) * Stepped Lowest Low (20) Line
FREE
Pivot Point Classic Indicator
Nils R M Peleman
5 (1)
Indicators
Detailed Description: The   Pivot Point Classic Indicator   is designed for traders who rely on classic pivot points and midpoints levels for their trading strategies. By automatically calculating and plotting these levels, the indicator provides a clear, visual representation of critical price areas where the market may reverse or break out. Key Features: Automatic Pivot Point Calculations : Automatically calculates pivot points, three support (S1, S2, S3) and resistance (R1, R2, R3) levels bas
FREE
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indicators
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp )
FREE
Pivot Reversal Free
Fyodor Korotkov
5 (1)
Indicators
Hi there! Since I am starting commercial and non-commercial product publishing I would highly appreciate: If you like this product, please rate it. That will help to promote not only this product, but indirectly another ones. So, such promotion will help to make some money from commercial products. Thus, I will have opportunity to fund my another directions of trading researches like bot development using mql4 and mql5 programming languages as well as python written products like crypto bots. If
FREE
Gold Range Filter Pro with Volume Signals
Fazal Abbas Shah
5 (3)
Indicators
Indicator Description Range Filter Pro is a sophisticated trading tool for XAUUSD (Gold) that combines adaptive price filtering with volume analysis and real-time market monitoring. Designed for both novice and professional traders, this indicator helps identify trend direction, potential reversals, and significant market movements through its multi-layered approach. Key Components 1.Dynamic Range Filter 2.Volatility-Adjusted Bands 3.Volume-Enhanced Candles 4.Professional Trading Dashboard 5.M
FREE
Simple Weis Wave
Jean Jacques Huve Ribeiro
3.67 (3)
Indicators
One of the best tools for analyzing volume, Weis Wave was idelized by David Weis, to facilitate the reading of directional flow. For the VSA method disciples it is an evolution of the practices created by Richard Wycoff, facilitating a predictive reading of the market, always seeking an accumulation and distribution of the negotiated contracts. Cumulative wave volume  Range of wave ( removed) Average Wave volume Ref "Tim Ord lectures" ( removed)
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indicators
Amiguinho's Bar Counter is a price action indicator to display the bar count (candles) with some interesting options. About the "Period of analysis" parameter: if the current timeframe is in minutes, then the analysis period will be considered in days; if the current timeframe is in days, then the analysis period will be considered in months; or  if the period of analysis will be considered in years.
FREE
Candle Timer Simple
Jithin Sajan Sajan
5 (1)
Indicators
SETTINGS Make sure to select Chart shift option in the chart.   (Right click in the chart ---> Properties (dialog box) ----> Select Chart Shift) Kindly rate and comment about the product for upgradation & Support When using candlestick timers, keep in mind that the timing of candlestick patterns can play a crucial role in your trading strategy. For instance, different timeframes (such as 1-minute, 5-minute, hourly, ) can provide varying insights into price movements and trends. Make sure to i
FREE
Professional Grade ATR And Volume Dashboard
Jason Smith
Indicators
Finally, a dashboard that cuts through the noise and shows what actually matters. – Displays All Symbols In Your Market Watch List (Updates in real time) This advanced Multi-Timeframe ATR & Volume Dashboard gives traders a crystal-clear view of market volatility and liquidity across all symbols and timeframes in one glance .     Real-Time ATR & Volume Data – See exact volatility (ATR) and trading activity (Volume) for M1 to MN1     Smart Grouping – Automatically classifies instruments (Forex, In
CPRs Central Pivot Range
Andrii Hurin
Indicators
The CPR (Central Pivot Range) Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key support and resistance levels on your MetaTrader 5 charts. It calculates the Central Pivot (CP) as the average of the previous day's high, low, and close prices, providing a central reference point. Calculates and plots 11 pivot levels (CP, BC, TC, S1-S4, R1-R4) Adjustable lookback period (default: 5 days) Option to show or hide price labels with customizable size and offset Fully customizable
FREE
Economic Markers
Flavio Javier Jarabeck
4.79 (14)
Indicators
Easily get all relevant economic events of the current day right into your chart, as markers. Filter what kind of markers do you want: by country (selected individually) and by Importance (High relevance, Medium, Low or any combination of these). Configure the visual cues to your liking. If there is more than one event set to the very same time, their Names will be stacked and you will see the messages merged with the plus (+) sign on the marker. Obviously that long or too much events on the sam
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indicators
The   Pivot Point indicator   automatically calculates and displays the pivot point line and support and resistance levels. Pivot can be calculated according to the Classic, Floor, Fibonacci, Woodie, Camarilla or DeMark formula. It is also possible to select the period for calculating the indicator. A trader can choose from daily, weekly, monthly, or user-defined periods. Types of pivots Classic Floor Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Main features The indicator shows the current and historic
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicators
New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicators
Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicators
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.6 (10)
Indicators
Game Changer is a revolutionary trend indicator designed to be used on any financial instrument to transform your metatrader in a powerful trend analyzer.  The indicator does not redraw and does not lag.  It works on any time frame and assists in trend identification, signals potential reversals, serves as a trailing stop mechanism, and provides real-time alerts for prompt market responses.  Whether you’re a seasoned, professional or a beginner seeking an edge, this tool empowers you to trade wi
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicators
Trend Screener Indicator --Professional Trend Trading & Market Scanning System for MetaTrader Unlock the true power of trend trading with Trend Screener Indicator — a complete multi-currency, multi-timeframe trend analysis solution powered by Fuzzy Logic,Trend Pulse Technology  and advanced market structure algorithms.   Trend Screener transforms your MetaTrader platform into a professional-grade Trend Analyzer and Market Scanner, helping you identify high-probability trend opportunities, early
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicators
Get the FREE AUX Indicator and EA Support Direct Download — Click Here [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment is a specialized MT5 tool built for traders who apply Elliott Wave Theory within the framework of Trading Chaos techniques. It identifies hidden and regular divergences in price action, synchronized with the chaotic market environment described by Bill Williams. Key Features Elliott Wave–Aligned Divergence: Detects bullish and bearish divergences in harmony with
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicators
Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicators
New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does   not attempt to predict tops or bottoms . It only triggers signals when all three of the following conditions are met: Clea
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicators
Gold Sniper Scalper Pro is a professional indicator for MetaTrader 5, designed to help traders identify entry points and manage risk effectively. The indicator provides a comprehensive analysis toolkit including signal detection system, automatic Entry/SL/TP management, volume analysis, and real-time performance statistics. User guide to understand the system   |   User guide for other languages KEY FEATURES Signal Detection System The indicator automatically detects potential entry points base
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicators
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicators
Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicators
SuperScalp Pro – Advanced Multi-Filter Scalping Indicator System SuperScalp Pro is an advanced scalping indicator system that combines the classic Supertrend with multiple intelligent confirmation filters. The indicator performs efficiently across all timeframes from M1 to H4 and is especially suitable for XAUUSD, BTCUSD and major Forex pairs. It can be used as a standalone system or flexibly integrated into existing trading strategies. The indicator integrates more than 11 filters, including fa
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicators
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicators
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
The " Dynamic Scalper System MT5 " indicator is designed for the scalping method of trading within trend waves. Tested on major currency pairs and gold, compatibility with other trading instruments is possible. Provides signals for short-term opening of positions along the trend with additional price movement support. The principle of the indicator. Large arrows determine the trend direction. An algorithm for generating signals for scalping in the form of small arrows operates within trend wav
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicators
FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicators
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicators
IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicators
MetaForecast predicts and visualizes the future of any market using different powerful methods. While financial markets are not always predictable, if there are patterns in the past data, MetaForecast can learn and predict the future as accurately as possible. It features a complete implementation of neural networks embedded directly into the indicator, enabling traders to create and train AI models using data from multiple symbols to learn complex patterns. MetaForecast leverages your computer'
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
More from author
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Utilities
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
IFR Stochastic MT5
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicators
The Stochastic RSI (StochRSI) is a technical indicator that combines the characteristics of the Relative Strength Index (RSI) with the Stochastic Oscillator, resulting in a more sensitive tool that generates a higher number of trading signals. Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, the indicator was designed to overcome a perceived limitation of the traditional RSI: the low frequency of overbought and oversold levels activation (commonly 80 and 20), especially in less volatile assets. Ho
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Utilities
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Afastamento Media Movel MT5
Danrlei Hornke
Indicators
O Afastamento da Média Móvel, é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para fornecer uma representação visual do afastamento entre o preço atual e uma média móvel específica. Este indicador, desenvolvido para o MetaTrader, oferece aos traders uma perspectiva clara das mudanças na dinâmica de preço em relação à tendência de médio prazo. Versão MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111705
FREE
Touch VWAP MT4
Danrlei Hornke
5 (2)
Indicators
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
FREE
IFR Stochastic MT4
Danrlei Hornke
Indicators
The Stochastic RSI (StochRSI) is a technical indicator that combines the characteristics of the Relative Strength Index (RSI) with the Stochastic Oscillator, resulting in a more sensitive tool that generates a higher number of trading signals. Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, the indicator was designed to overcome a perceived limitation of the traditional RSI: the low frequency of overbought and oversold levels activation (commonly 80 and 20), especially in less volatile assets. How
FREE
Chart Control MT5
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicators
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/112155  
FREE
Niveis DX Media Movel MT5
Danrlei Hornke
Indicators
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111706
FREE
Niveis DX Media Movel MT4
Danrlei Hornke
Indicators
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques. MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111710
FREE
Afastamento Media Movel MT4
Danrlei Hornke
Indicators
O Afastamento da Média Móvel, é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para fornecer uma representação visual do afastamento entre o preço atual e uma média móvel específica. Este indicador, desenvolvido para o MetaTrader, oferece aos traders uma perspectiva clara das mudanças na dinâmica de preço em relação à tendência de médio prazo. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111704
FREE
Position and Coverage MT5
Danrlei Hornke
Utilities
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139409
FREE
Chart Control MT4
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicators
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/109444
FREE
Position and Coverage MT4
Danrlei Hornke
Utilities
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139405
FREE
Stochastic Slow
Danrlei Hornke
Indicators
Stochastic: It was developed by George Lane in the early 1950s. It is based on the principle that the price closes close to the maximum if the asset is on an uptrend, and close to the minimum if it is on a downtrend. Following the idea of the inercial movement of prices. This indicator can generate possible signals of overbought moments or about asset sales. In a usual way it can used according to some standards; Slow Stochastic: A moving average of 3 periods is calculated on the stochastic in
Larry Williams
Danrlei Hornke
Indicators
Created by trader and journalist Larry Williams, Setup 9.1 is a simple strategy that is easy to understand and execute, which is why it is so well known and popular in the world of traders and technical analysis. It is a REVERSION setup, where operations are sought when the moving average changes direction. Setup Logic With the open candlestick chart, at any time chart, it is only necessary to add the 9-period Exponential Moving Average (MME9). That done, we look for assets in which the MME9
Keltner Channel Customizado
Danrlei Hornke
Indicators
Keltner Channels (ou   Canais de Keltner ) é mais um indicador de   volatilidade   utilizado pela   análise técnica. Também chamado de   envelope , esse canal foi criado por Chester Keltner para monitorar os seus investimentos no mercado futuro de café na década de 1960. Porém, com o passar do tempo, passou também a ser utilizado para outros ativos e, atualmente, é uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders. Nesta versão customizada foram adicionados novas opções de método de média movel
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicators
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa. Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA. Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.
Filter:
Findolin
1940
Findolin 2025.11.04 16:23 
 

Excellent tool! Thank you very much!

Jupp007 van de Latt
90
Jupp007 van de Latt 2025.07.12 02:25 
 

Haven't tried the indicator much so far. It is fitting perfect my style as I do like to have a cleen clear screen without much distraction. Overall it is working great and I like especially that you can hide them lines easily. Thanks to the programmer for this piece of software.

Danrlei Hornke
5524
Reply from developer Danrlei Hornke 2025.07.12 10:45
Thank you, I'm glad you liked it.
Kedrov
1149
Kedrov 2025.05.15 11:55 
 

Просмотрел штук 40 VWAP в разных исполнениях. Но ни в одном не нашел коррекции по временной зоне по GMT – такое впечатление, что все брокеры работают в одной зоне. Странно!

Danrlei Hornke
5524
Reply from developer Danrlei Hornke 2025.05.15 12:29
Извините за ошибки в тексте, я использую переводчик. Я не совсем понял, что вы имеете в виду, когда говорите об учете часового пояса в VWAP, потому что, поскольку это индикатор, который рассчитывается с учетом данных свечей/свечей, почему он должен учитывать часовой пояс?
Ard Sluis
160
Ard Sluis 2024.04.25 21:54 
 

User didn't leave any comment to the rating

Danrlei Hornke
5524
Reply from developer Danrlei Hornke 2024.04.26 00:34
Firstly, thank you for the review, I'm glad you liked it, as for the doubt about the thickness it was defined as fixed, there is no option to change it, as for the doubt about changing the period of the graph and the markings disappearing at first it was designed This way to keep the indicator lighter, so that they wouldn't be erased I would have to work with memory saving this data, but I can evaluate it in a future update.
Thiago Visionário
19
Thiago Visionário 2024.03.29 08:21 
 

só tenho agradecer pelo maravilhoso indicador !

Danrlei Hornke
5524
Reply from developer Danrlei Hornke 2024.03.29 12:29
Show, muito obrigado
Gildofx
74
Gildofx 2024.02.27 02:22 
 

Muito bom, obrigado.

Danrlei Hornke
5524
Reply from developer Danrlei Hornke 2024.02.27 02:27
Obrigado pelo feedback amigo
claudiaburack
101
claudiaburack 2024.02.05 14:18 
 

User didn't leave any comment to the rating

Danrlei Hornke
5524
Reply from developer Danrlei Hornke 2024.02.05 14:19
Obrigado, fico feliz que gostou
Rohiko
66
Rohiko 2024.01.31 04:39 
 

User didn't leave any comment to the rating

Danrlei Hornke
5524
Reply from developer Danrlei Hornke 2024.02.05 14:19
Muito obrigado
Reply to review