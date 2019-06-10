RoundNumber MT5

5
RoundNumbers indicator is a simple and powerful psychological price levels.

Trader usually use these levels as a Support and Resistance (SnR).

Indicator Input:

  • Levels - Numbers of levels drawn on chart. Default 30 levels.
  • BoxSize - Box size drawn on each levels, indicate buffers around levels. Default value 1pips (10point) above and below each levels.
  • ZoneSize - Distance between each levels, default value 10pips (100point).
  • Style & Colours - User inputs customization.
For MT4 version, please refer to this link https://www.mql5.com/en/market/product/39401




Reviews 3
RobR
29
RobR 2023.08.22 16:39 
 

Excellent

Mikh Robert
57
Mikh Robert 2020.06.23 19:10 
 

Fantastic, very useful.

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3.5 (2)
Indicators
RoundNumbers indicator is a simple and powerful psychological price levels. Trader usually use these levels as a Support and Resistance (SnR). Indicator Input: Levels - Numbers of levels drawn on chart. Default 30 levels. BoxSize - Box size drawn on each levels, indicate buffers around levels. Default value 1pips (10point) above and below each levels. ZoneSize - Distance between each levels, default value 10pips (100point). Style & Colours - User inputs customization. For MT5 version, please re
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Pivot Timeframe
Mohamad Zulhairi Baba
5 (12)
Indicators
Daily pivot are relatively important in trading. This indicator have options to select 5 commonly use pivot point calculations. User input Choose Pivot Point Calculation ( Method Classic, Method Camarilla, Method TomDeMark, Method Fibonacci or Method Woodies. ) Choose Applied Timeframe for the calculation (M5, M15, H1, H4, D1, W1 etc) Can be attached to any timeframe Choose color of Pivot point For MT5 version, please refer here:  https://www.mql5.com/en/market/product/38816
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Panel Display
Mohamad Zulhairi Baba
4.8 (5)
Utilities
Panel Display is a free utilities indicator, to display basic account information, in a beautiful way. This indicator is a plug and play, where the is no input required except for display corners. User can quickly engage how much profit/loss for current day / week! This Week's Performance - This week closed order for all pairs. Today's Performance - Today's closed order for all pairs. Current Floating Profit / Loss - Current Floating Profit/Loss (all pairs) in the account
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MTF Support Resistance MT4
Mohamad Zulhairi Baba
5 (1)
Indicators
MultiTimeframe (MTF) Support and Resistance Indicator is use to measure last 320 bar (user input) of support and resistance of the dedicated timeframe. User can attached this indicator to any desire timeframe. Features: User input desire timeframe (default Period H4) User input numbers of last bars (default 320 bars) User input measurement of last HH and LL (default 10 bars) Line styling and colors. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/31983
MTF Support Resistance
Mohamad Zulhairi Baba
Indicators
MultiTimeframe (MTF) Support and Resistance Indicator is use to measure last 320 bar (user input) of support and resistance of the dedicated timeframe. User can attached this indicator to any desire timeframe. Features: User input desire timeframe (default Period H4) User input numbers of last bars (default 320 bars) User input measurement of last HH and LL (default 10 bars) Line styling and colors. MT4 Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/31984
Filter:
RobR
29
RobR 2023.08.22 16:39 
 

Excellent

tamebuchi888
54
tamebuchi888 2023.02.15 06:06 
 

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Mikh Robert
57
Mikh Robert 2020.06.23 19:10 
 

Fantastic, very useful.

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