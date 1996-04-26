Индикатор DivergenceMRDM ситуацию, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Что можно воспринимать как точки для входа в рынок, точки потенциального разворота рынка. Чаще всего проявляется сигнал при достижении индикатором зоны перекупленности или перепроданности. Один из четырех индикаторов: MACD, RSI, ADX, Momentum. Готовая торговая система. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает 95% сделок прибыльные. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах. Рекомендуется реализовывать советники, на основе этого индикатора Используя Отложенный ордера, работает с точностью более 95%.

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