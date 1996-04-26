DivergenceMRDM
- Indicators
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Andriy Sydorukhttps://www.mql5.com/ru/users/andreys/seller
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e-mail: andriisydoruk@gmail.com
- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор DivergenceMRDM ситуацию, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Что можно воспринимать как точки для входа в рынок, точки потенциального разворота рынка. Чаще всего проявляется сигнал при достижении индикатором зоны перекупленности или перепроданности. Один из четырех индикаторов: MACD, RSI, ADX, Momentum. Готовая торговая система. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает 95% сделок прибыльные. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах. Рекомендуется реализовывать советники, на основе этого индикатора Используя Отложенный ордера, работает с точностью более 95%.
Параметры:
- Indicator - Один из четырех индикаторов (MACD, RSI, ADX, Momentum).
- Length - Для индикаторов задает количество баров.
- AppliedPrice - К каким ценам применить, для индикаторов.
- PriceCloseOn - Анализировать по ценам закрытия (для нулевого бара), или по ценам максимумов/минимумов для любого другого бара.
- PeakTrough - Пик или впадина (устанавливать от 0.0 до 1.0).
- DivergenceShift - Сдвиг дивергенции.
- CountBars - Количество баров для отображения на графике цены.