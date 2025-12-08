Renko Maker PRO

🔥 Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5 🔥  

Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!  

 ✨ Почему это лучше аналогов?  


Возможность Обычные ренко Revolution Renko Maker PRO
Разные типы баров                  ❌ Нет   Да, три разных типа!
Поддержка индикаторов     ❌ Нет                      Да, любые!
Работа в тестере стратегий     ❌ Нет  Полная интеграция
Реальные объемы и тики     ❌ Нет  Сохранение всех данных
Гибкая настройка кирпичей     ❌ Ограничена  Любой размер шага
Автоматическое обновление     ❌ Ручной ввод  Онлайн-синхронизация


 🎯 Ключевые преимущества:  

1. Полноценный пользовательский символ  
   — Работает как настоящий инструмент: индикаторы, советники, тестирование — без ограничений!  
   — Поддержка реальных объемов (не только тиковых, но и биржевых, если доступны).  

2. Точность в деталях  
   — Режимы построения: Bid/Last (на выбор).  
   — Фильтрация аномальных тиков — только чистые данные.  

3. Гибкость под любой стиль торговли  
   — Настройка размера кирпича в пунктах или процентах.  
   — Опция «Старт нового дня» для удобства анализа сессий.  

4. Для профессионалов и алгоритмов  
   — Совместимость с всеми стратегиями (включая ML-модели).  
   — Экспорт данных в CSV для глубокого анализа.  


 📊 Кому это нужно?  

- Трейдерам, уставшим от ограничений стандартных ренко.  
- Разработчикам советников, тестирующим стратегии на точных ренко-данных.  
- Аналитикам, изучающим объемы и кластерные графики.  


 🚀 Как это работает?  

1. Установите приложение в MT5.  
2. Выберите инструмент и настройки кирпичей.  

❗ Важно: это не просто «график», а полноценный торговый инструмент с историей и тиками!  


Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова,

что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены,а не от временных интервалов),

время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое.

Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться  индикатором Renko Time.




Recommended products
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilities
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experts
Trend Catcher EA Pro   — Based on the Most loved Indicator the Trend Catcher and after so many requests, finally we have the trend catcher EA. A next-generation Expert Advisor that blends   Algorithm-driven automation   with   manual trader control   for total command of the market. It’s fast, adaptive, and built for traders who value   clarity, performance, and choice . Designed and optimized for   EURUSD   under real-tick (99.9%) data, Trend Catcher delivers consistent execution without repain
FREE
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicators
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicators
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and heard audi
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicators
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
The Gold Trading EA
Teng Bo
Experts
The Gold Trading EA is an Expert Advisor (EA) based on a cognitive model of the gold market. This EA adopts the most advanced cognitive model and a novel strategy built upon it, enabling precise identification of the market's current state. The EA excels in understanding the market, which plays a crucial role in the effective implementation of its strategy.  Signal ： The core of this EA is the cognitive model. Instead of utilizing a machine learning architecture, the model is constructed using
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicators
The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG   (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR   (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zon
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experts
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicators
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indicators
After working during many months, with the help of Neural Networks, we have perfected the ultimate tool you are going to need for identifying key price levels (Supports and Resistances) and Supply and Demand zones. Perfectly suitable to trigger your trades, set up your future actions, decide your Take Profit and Stop Loss levels, and confirm the market direction. Price will always move between those levels, bouncing or breaking; from one zone to another, all the remaining movements are just mark
Crystal ball
Nickey Magale
Experts
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilities
Crypto.com to MT5 Live Candlestick Stream to Metatrader 5 from Crypto.com websocket Its a OHCLV (Open High Low Close Real Volume ) Live Rates Data you can check my other crypto product on my profile  https://www.mql5.com/en/users/rajeshnait/seller 1. OHLCV Data 2. Supports and Creates Multiple Symbols 3. You need to add Crypto.com websocket and api URL as mentioned at Tools > Options > Allow Webrequest from URL tab and also tick Allow Webrequest checkbox - Websocket URL : stream.crypto.com - API
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicators
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicators
MT4 version  |   FAQ The Owl Smart Levels Indicator is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds the correct wave structure of the market, and Fibonacci levels which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private User
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Experts
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
LifeHack Prime EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experts
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Unlock the full potential of your trading account with LifeHack Prime EA , a professionally coded Expert Advisor that combines two powerful
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilities
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Chart Pattern Master
Lefika Raphel Sebatane
Experts
The Chart Pattern Master EA is a sophisticated expert that allows you to trade all of the common chart patterns. It automatically identifies the chart patterns for you and even displays them on the chart. Use it as an indicator or as an automated trading expert. All pattern breakouts will be traded automatically for you. Recommendations: Trend Timeframe - 1H Breakout Timeframe - Any Symbol - Any TP and SL - false MIn Balance - $250 NOTE: Increase "Pattern Number of Bars" to scan over longer peri
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
Buyers of this product also purchase
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT5 - the ultimate risk management tool designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT5 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indices t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. The price will increase after 20 sales. Remaining copies at $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders, trade modifications, pa
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilities
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Intelligence for Modern Traders Overview The Smart Stop Scanner brings professional stop-loss monitoring to every chart. It analyzes market structure, detects meaningful breakouts, and identifies the most relevant protective levels across Forex, Gold, Indices, Metals, Crypto, and more. All results appear inside one clean, DPI-aware dashboard designed for clarity, speed, and instant decision-making. How Stop-Loss Levels Are Identified Instead of rely
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilities
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilities
Trade copier for MT5 is a trade copier for the МetaТrader 5 platform. It copies forex trades  between any accounts   MT5 - MT5, MT4 - MT5 for the COPYLOT MT5 version (or MT4 - MT4 MT5 - MT4 for the COPYLOT MT4 version)    Reliable copier!         MT4 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex You can also copy trades in the МТ4 terminal (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):     COPYLOT CLIENT for MT4
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilities
Trade Manager to help you quickly enter and exit trades while automatically calculating your risk. Including features to help prevent you from Over Trading, Revenge Trading and Emotional Trading. Trades can be managed automatically and the account performance metrics can be visualised in a graph. These features make this panel ideal for all manual traders and it helps to enhance the MetaTrader 5 platform. Multi Language support. MT4 Version  |  User Guide + Demo The Trade Manager does not work i
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Smart Stop Manager – Automated Stop-Loss Execution with Professional Precision Overview The Smart Stop Manager is the execution layer of the Smart Stop lineup, built for traders who require structured, reliable, and fully automated stop-loss management across multiple open positions. It continuously monitors active trades, calculates the optimal stop level using Smart Stop market-structure logic, and updates stops automatically with clean, transparent rules. Whether managing a single asset or
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilities
Telegram to MT5: The Ultimate Signal Copying Solution Simplify your trading with Telegram to MT5, the modern tool that copies trading signals directly from Telegram channels and chats to your MetaTrader 5 platform, without the need for DLLs. This powerful solution ensures precise signal execution, extensive customization options, saves time, and boosts your efficiency. [ Instructions and DEMO ] Key Features Direct Telegram API Integration Authenticate via phone number and secure code. Easily man
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilities
Trading Panel for trading in One click.  Working with positions and orders!  Trading from the  chart  or the  keyboard . With our trading panel, you can execute trades with a single click directly from the chart and perform trading operations 30 times faster than with the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions make trading faster and more convenient for traders. Graphic tips, info labels, and full information on trade deals are on the chart MetaTrader.  
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilities
HYT (Help Your Trading) is a tool designed to help you average down your losing positions using two main techniques: Standard averaging. Hedging with subsequent opening of positions in the direction of the trend. This tool allows you to manage multiple positions opened in different directions, both for buying and selling. HYT automatically calculates the size of the next position, order price, direction for averaging, and closing the position with a specified take-profit level. It also provides
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilities
DashPlus is an advanced trade management tool designed to enhance your trading efficiency and effectiveness on the MetaTrader 5 platform. It offers a comprehensive suite of features, including risk calculation, order management, advanced grid systems, chart-based tools, and performance analytics. Key Features 1. Recovery Grid Implements an averaging and flexible grid system to manage trades during adverse market conditions. Allows for strategic entry and exit points to optimize trade recovery
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilities
Expert Advisor Risk Manager for MT5 is a very important and in my opinion necessary program for every trader. With this Expert Advisor, you will be able to control the risk in your trading account. Risk and profit control can be carried out both in monetary terms and in percentage terms. For the Expert Advisor to work, simply attach it to the currency pair chart and set the acceptable risk values ​​in the deposit currency or in % of the current balance. [Instruction for Risk Manager parameter
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilities
AI Trade Analyzer   is an intelligent market analysis tool implemented in the indicator format. The program visualizes signals on the chart and helps the trader evaluate the market situation based on technical indicators and news background. Supported Models: Compatible with the latest ChatGPT versions — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 , and GPT-3.5-turbo . GPT-5.1 provides the highest precision, advanced context understanding, and deep analysis of complex trading situations. GPT-4o offers
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilities
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilities
Easy Trade – Smart, Simple, Powerful Trade Management Easy Trade is the all-in-one trade management solution for MetaTrader users who want to keep risk under control and execution ultra-smooth. Designed from scratch with trader feedback in mind, Easy Trade makes it easy to execute, monitor, and manage trades across multiple symbols – without overcomplicating your workflow. Whether you're scalping manually or managing a small portfolio of setups, Easy Trade keeps your focus where it belongs: on
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilities
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe  is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes  Reversal Points, Key Zones, and Market Structure  across multiple timeframes, while displaying  Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels  to help detect pullbacks and reversal points with precision.
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilities
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunctional Trading Panel All-in-one trading assistant with over 66 professional tools for smart, fast, and precise trading. This advanced trading utility combines risk management, order automation, technical analysis, and portfolio control in one powerful and intuitive dashboard. It helps traders reduce manual work, minimize mistakes, and make more confident trading decisions. Why Traders Choose This Tool Open, manage, and close trades faster — everything from
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilities
Layer Master: Professional Grid Trading Tool for MT5 **CHRISTMAS DISCOUNT 50% OFF -LIMITED TIME ONLY!!* Transform your grid trading with Layer Master - the most intuitive and powerful order management toolkit designed specifically for professional traders. MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 FREE - 7 Day Trial Version available. Please   contact  me to get your Free trial! Master Grid Trading with Precision Layer Master revolutionizes how you place and manage grid tra
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilities
Overview Crypto Charting for MT5 provides real-time OHLC data for various cryptocurrencies via WebSocket integration. It is designed for traders who require consistent and automated chart updates from multiple exchanges directly within the MetaTrader 5 platform. The product supports all standard MT5 timeframes and offers historical data synchronization features. Features Real-Time Charts via WebSocket Provides continuous, low-latency market data without relying on traditional API connections. A
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilities
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilities
Live Forex Signals is designed for trading on site signals   https://live-forex-signals.com/en and  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parameters Username   and   Password   if you have a subscription to the sites live-forex-signals.com/foresignal.com , then you should fill in these parameters with your credentials; if there is no subscription, then leave the fields empty; Comment   comment on the deals being opened Ris
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilities
Copy Signals from any channel that you are a member (including private and restricted) straight to your MT5.  This tool has been designed with the user in mind while offering many features you need to manage and monitor the trades. This product is presented in an easy-to-use and visually attractive graphical interface. Customise your settings and start using the product within minutes! User Guide + Demo  | MT4 Version | Discord Version If you want to try a demo please go to user guide. The Tel
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilities
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
More from author
Renko Time
Aleksandr Slavskii
Indicators
Индикатор предназначен для работы с ренко-графиками, построенными Renko Maker PRO или Renko Maker DEMO . Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова, что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены, а не от временных интервалов), время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое. Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться этим индикатором Renko Time.
FREE
Renko Maker
Aleksandr Slavskii
5 (1)
Utilities
Это DEMO версия Renko Maker PRO  к сожалению правила маркета не позволили указать это в названии. Почему то проверка маркета запрещает в названии слово DEMO. Демо версия строит ренко бары только на основе EURUSD из 1000 последних минутных баров. Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5   Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!  
FREE
Quick deals EA Demo
Aleksandr Slavskii
Utilities
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше
FREE
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Utilities
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше цены C
Trailing and Breakeven for FORTS
Aleksandr Slavskii
Utilities
Советник для, перевода позиции в безубыток +  трал. Сделан специально для работы на Мосбиржи с учётом удаления позиции при клиринге и последующем её открытии по новой цене. После клиринга, советник тралит учитывая реальную цену открытия позиции, а не ту которая получилась после клиринга. Советник может работать на любых рынках. На счетах  HEDGING советник будет переводить в БУ и тралить каждую позицию, отдельно. Так как демо версию советника можно запустить только в тестере стратегий , а этот с
Renko formation time
Aleksandr Slavskii
Indicators
Индикатор предназначен для графиков ренко, построенных вот этим советником  Что показывает индикатор: Скорость тренда:   Низкий столбец гистограммы — бар сформировался быстро, что свидетельствует о сильном импульсе и высокой скорости движения цены, тренд. Периоды консолидации:   Высокий столбец — рынок "топтался" долго, медленно набирая нужный диапазон. Это указывает на вялость, баланс или накопление, флэт. Изменение волатильности:   Рост высоты столбцов при неизменном размере кирпича — прямое у
Filter:
No reviews
Reply to review