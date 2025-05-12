🔥 Revolución Renko Maker PRO - Innovador Renko Chart Builder para MetaTrader 5 🔥.
Crea barras renko perfectas con datos de tick y volúmenes reales - ¡ahora con soporte completo para indicadores, Asesores Expertos y probador de estrategias!
✨ ¿Por qué es mejor que los análogos?
|Posibilidad
|Renko normal
|Revolution Renko Maker PRO
|Diferentes tipos de barras
|❌ No
| ✅ ¡Sí, tres tipos diferentes!
|Soporte de indicadores
|❌ No
|✅ S í, ¡cualquier tipo!
|Probador de estrategias
|❌ No
| ✅ Integración total
|Volúmenes y ticks reales
|❌ No
| ✅ Almacenamiento de todos los datos
|Personalización flexible de los ladrillos
|❌ Limitada
| ✅ Cualquier tamaño de paso
|Actualización automática
|❌ Introducción manual
|✅ S incronización en línea
🎯 Principales ventajas:
1. Símbolo personalizado en toda regla
- Funciona como una herramienta real: indicadores, Asesores Expertos, pruebas, ¡sin límites!
- Soporte de volúmenes reales (no sólo volúmenes de tick, sino también volúmenes de bolsa, si están disponibles).
2. Precisión en los detalles
- Modos de construcción: Bid/Last (opcional).
- Filtrado de garrapatas anómalas: sólo datos limpios.
3. Flexibilidad para cualquier estilo de negociación
- Ajuste el tamaño del ladrillo en pips o por ciento.
- Opción de inicio de nuevo día para facilitar el análisis de las sesiones.
4. Para profesionales y algoritmos
- Compatible con todas las estrategias (incluidos los modelos ML).
- Exportación de datos a CSV para análisis en profundidad.
📊 ¿Quién lo necesita?
- Traders cansados de las limitaciones del renko estándar.
- Desarrolladores de asesores expertos que prueban estrategias con datos precisos de renko.
- Analistas que estudian volúmenes y gráficos cluster.
1. Instala la aplicación en MT5.
2. Seleccione el instrumento y la configuración de ladrillo.
❗ Importante: ¡no se trata de un simple "gráfico", sino de un instrumento de trading en toda regla con historial y ticks!
La peculiaridad de la implementación de renko-barras en MetaTrader 5 terminal es tal,
debidoa su naturaleza atemporal (la formación de nuevas barras depende únicamente de los cambios de precios, no de los intervalos de tiempo),
la hora de apertura de cada Renko-barra en el historial se desplaza artificialmente al pasado.
Por lo tanto, para ver la hora de apertura de las barras Renko, debe utilizar el indicador Renko Time.