✨ ¿Por qué es mejor que los análogos?

Crea barras renko perfectas con datos de tick y volúmenes reales - ¡ahora con soporte completo para indicadores, Asesores Expertos y probador de estrategias!

🔥 Revolución Renko Maker PRO - Innovador Renko Chart Builder para MetaTrader 5 🔥.

Posibilidad Renko normal Revolution Renko Maker PRO Diferentes tipos de barras ❌ No ✅ ¡Sí, tres tipos diferentes! Soporte de indicadores ❌ No ✅ S í, ¡cualquier tipo! Probador de estrategias ❌ No ✅ Integración total Volúmenes y ticks reales ❌ No ✅ Almacenamiento de todos los datos Personalización flexible de los ladrillos ❌ Limitada ✅ Cualquier tamaño de paso Actualización automática ❌ Introducción manual ✅ S incronización en línea

🎯 Principales ventajas:

1. Símbolo personalizado en toda regla

- Funciona como una herramienta real: indicadores, Asesores Expertos, pruebas, ¡sin límites!

- Soporte de volúmenes reales (no sólo volúmenes de tick, sino también volúmenes de bolsa, si están disponibles).

2. Precisión en los detalles

- Modos de construcción: Bid/Last (opcional).

- Filtrado de garrapatas anómalas: sólo datos limpios.

3. Flexibilidad para cualquier estilo de negociación

- Ajuste el tamaño del ladrillo en pips o por ciento.

- Opción de inicio de nuevo día para facilitar el análisis de las sesiones.

4. Para profesionales y algoritmos

- Compatible con todas las estrategias (incluidos los modelos ML).

- Exportación de datos a CSV para análisis en profundidad.

📊 ¿Quién lo necesita?

- Traders cansados de las limitaciones del renko estándar.

- Desarrolladores de asesores expertos que prueban estrategias con datos precisos de renko.

- Analistas que estudian volúmenes y gráficos cluster.

🚀 ¿Cómo funciona?

1. Instala la aplicación en MT5.

2. Seleccione el instrumento y la configuración de ladrillo.