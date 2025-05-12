Renko Maker PRO

🔥 Revolución Renko Maker PRO - Innovador Renko Chart Builder para MetaTrader 5 🔥.

Crea barras renko perfectas con datos de tick y volúmenes reales - ¡ahora con soporte completo para indicadores, Asesores Expertos y probador de estrategias!

✨ ¿Por qué es mejor que los análogos?


Posibilidad Renko normal Revolution Renko Maker PRO
Diferentes tipos de barras ❌ No ¡Sí, tres tipos diferentes!
Soporte de indicadores ❌ No S í, ¡cualquier tipo!
Probador de estrategias ❌ No Integración total
Volúmenes y ticks reales ❌ No ✅ Almacenamiento de todos los datos
Personalización flexible de los ladrillos ❌ Limitada Cualquier tamaño de paso
Actualización automática ❌ Introducción manual S incronización en línea


🎯 Principales ventajas:

1. Símbolo personalizado en toda regla
- Funciona como una herramienta real: indicadores, Asesores Expertos, pruebas, ¡sin límites!
- Soporte de volúmenes reales (no sólo volúmenes de tick, sino también volúmenes de bolsa, si están disponibles).

2. Precisión en los detalles
- Modos de construcción: Bid/Last (opcional).
- Filtrado de garrapatas anómalas: sólo datos limpios.

3. Flexibilidad para cualquier estilo de negociación
- Ajuste el tamaño del ladrillo en pips o por ciento.
- Opción de inicio de nuevo día para facilitar el análisis de las sesiones.

4. Para profesionales y algoritmos
- Compatible con todas las estrategias (incluidos los modelos ML).
- Exportación de datos a CSV para análisis en profundidad.


📊 ¿Quién lo necesita?

- Traders cansados de las limitaciones del renko estándar.
- Desarrolladores de asesores expertos que prueban estrategias con datos precisos de renko.
- Analistas que estudian volúmenes y gráficos cluster.


🚀 ¿Cómo funciona?

1. Instala la aplicación en MT5.
2. Seleccione el instrumento y la configuración de ladrillo.

❗ Importante: ¡no se trata de un simple "gráfico", sino de un instrumento de trading en toda regla con historial y ticks!


La peculiaridad de la implementación de renko-barras en MetaTrader 5 terminal es tal,

debidoa su naturaleza atemporal (la formación de nuevas barras depende únicamente de los cambios de precios, no de los intervalos de tiempo),

la hora de apertura de cada Renko-barra en el historial se desplaza artificialmente al pasado.

Por lo tanto, para ver la hora de apertura de las barras Renko, debe utilizar el indicador Renko Time.




Productos recomendados
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilidades
BREVE INTRODUCCIÓN : Este panel está diseñado para el par XAU/USD y ofrece una solución de negociación totalmente automatizada y manual con controles opcionales de gestión monetaria. La aplicación funciona sin problemas en todas las condiciones de mercado e incluye indicadores incorporados en la interfaz para realizar análisis en tiempo real. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES : - Estrategia Martingala y Detección de Secuencias de Rango - Mejora la recuperación de las operaciones e identifica los ni
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
¿Tenía una operación rentable pero de repente se invirtió? En una estrategia sólida, salir de una operación es tan importante como entrar. Exit EDGE le ayuda a maximizar el beneficio de su operación actual y a evitar que las operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. No vuelva a perder una señal de salida Supervise todos los pares y marcos temporales en un solo gráfico www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Cómo operar Puede cerrar sus operaciones abiertas tan pronto como reciba una seña
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) BOIL Indicador de Señales proporciona señales basadas en Ana Trader Estrategia de Opciones Binarias. Indicadores: Estocástico Deje de perder operaciones, deje de saltar de un gráfico a otro en busca de configuraciones comerciales y obtenga todas las señales en 1 gráfico. Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) . Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofrecerle más combinaci
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicadores
Nombre del Indicador: Fibaction - acción del precio vela Detector Descripción: Cajas de señales de Fibo es un poderoso Smart Money Concept (SMC)-indicador inspirado que auto-detecta las velas de acción de precios. martillos alcistas y estrellas fugaces, a continuación, dibuja zonas de entrada de Fibonacci precisos y múltiples niveles de take-profit directamente en el gráfico.En cuanto a la SL personalmente uso 40 pips reglas Características principales: Detecta martillo alcista y velas
The Gold Trading EA
Teng Bo
Asesores Expertos
El EA Gold Trading es un Asesor Experto (EA) basado en un modelo cognitivo del mercado del oro. Este EA adopta el modelo cognitivo más avanzado y una estrategia novedosa construida sobre él, lo que permite una identificación precisa del estado actual del mercado. El EA sobresale en la comprensión del mercado, lo que juega un papel crucial en la aplicación efectiva de su estrategia. Señal ： El núcleo de este EA es el modelo cognitivo. En lugar de utilizar una arquitectura de aprendizaje automáti
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
Somewhere over the rainbow Es un sistema que trata de operar el mercado desde el agotamiento de la tendencia con un algoritmo de corrección que trata de recortar pérdidas a costa de aumentar el margen. Este sistema realiza todos los ajustes de forma automática, analizando el par y el mercado para decidir cuál es el paso más eficiente para llegar a su destino. En algún lugar sobre el arco iris se encuentra un sistema de múltiples operaciones y múltiples lotes (El lote máximo puede ser hasta 5 ve
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indicadores
Después de trabajar durante muchos meses, con la ayuda de Redes Neuronales, hemos perfeccionado la herramienta definitiva que va a necesitar para identificar niveles de precios clave (Soportes y Resistencias) y zonas de Oferta y Demanda. Perfectamente adecuado para activar sus operaciones, establecer sus acciones futuras, decidir sus niveles de Take Profit y Stop Loss, y confirmar la dirección del mercado. El precio siempre se moverá entre esos niveles, rebotando o rompiendo; de una zona a otra,
Crystal ball
Nickey Magale
Asesores Expertos
Crystal Ball - EA de reversión media basado en tendencias para MT5 Crystal Ball no es sólo otro robot de trading, es un motor de precisión diseñado para capturar el ritmo natural del mercado. Combinando el poder de la reversión a la baja de la reversión a la media con la lógica de seguimiento del impulso de las operaciones tendenciales , Crystal Ball entra en las operaciones con intención y sale con propósito. Está diseñado para evitar el ruido aleatorio, aprovechar la estructura y adaptars
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilidades
Crypto.com a MT5 Live Candlestick Stream a Metatrader 5 desde Crypto.com websocket Es un OHCLV (Open High Low Close Real Volume) Datos de tarifas en vivo  comerciantes, si en un gráfico de minutos, los datos de OHLC no son correctos, entonces puede dar un análisis incorrecto en el estudio del gráfico técnico. Este producto asegura que proporciona datos precisos en tiempo real que pueden ayudar en el análisis manual puede consultar mi otro producto criptográfico en mi perfil https://www.mql5
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Indicadores
Un potente oscilador que proporciona señales de compra y venta calculando la liquidez del inversor. Cuanta más liquidez , más posibilidades de compra. A menor liquidez , más posibilidades de venta. ¡Por favor, descargue la demo y ejecute un backtest! CÓMO FUNCIONA: El oscilador pondrá flecha de compra y venta en el gráfico sólo en tiempo de ejecución . El valor superior es de 95 a 100 -> Los inversores están dispuestos a comprar y usted debe seguir. Valor inferior es de 5 a 0 -> Los inversores
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Asesores Expertos
Ruptura de estructura Pro ¿Es la acción del precio el rey? 1. El precio es el rey final en el mercado de divisas, mercado de valores o cualquier otro mercado. El uso de la acción del precio es la razón por la que podemos ver más beneficios que pérdidas. El análisis técnico es el arte de utilizar los puntos de datos a su favor y tomar decisiones informadas al entrar, trailing y salir de una posición en cualquier marco de tiempo. Break Of Structure Pro se puede utilizar para el comercio de tende
LifeHack Prime EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado para mejorar su trading con estrategias automatizadas premium a un precio inmejorable. ¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. Libere todo el potencial de su cuenta de trading con LifeHack Prime EA , un Ases
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Chart Pattern Master
Lefika Raphel Sebatane
Asesores Expertos
El EA Chart Pattern Master es un experto sofisticado que le permite operar con todos los patrones gráficos comunes. Identifica automáticamente los patrones gráficos por usted e incluso los muestra en el gráfico. Utilícelo como un indicador o como un experto en trading automatizado. Todas las rupturas de patrones se negociarán automáticamente para usted. Recomendaciones: Tendencia - 1H Plazo de ruptura - Cualquiera Símbolo - Cualquiera TP y SL - falso Saldo MIn - $250 NOTA: Aumente "Pattern Numbe
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilidades
Layer Master: Herramienta Profesional de Grid Trading para MT5 **DESCUENTO DE NAVIDAD 50% - SOLO POR TIEMPO LIMITADO Transforme su grid trading con Layer Master - la herramienta de gestión de órdenes más intuitiva y potente diseñada específicamente para traders profesionales. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/79133 GRATIS - Versión de prueba de 7 días disponible. ¡ Póngase en contacto conmigo para obtener su versión de prueba gratuita! Domine el Grid Trading con Precisión L
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Otros productos de este autor
Renko Time
Aleksandr Slavskii
Indicadores
El indicador está diseñado para trabajar con gráficos Renko Maker PRO o Renko Maker DEMO . La peculiaridad de la implementación de las barras Renko en el terminal MetaTrader 5 es tal, debido a su naturaleza atemporal (la formación de nuevas barras depende únicamente de los cambios de precios, no de los intervalos de tiempo), la hora de apertura de cada barra Renko en el historial se desplaza artificialmente hacia el pasado. Por lo tanto, para ver la hora de apertura de las barras Renko, es neces
FREE
Renko Maker
Aleksandr Slavskii
5 (1)
Utilidades
Esta es la versión DEMO de Renko Maker PRO desafortunadamente las reglas del mercado no permitieron especificarlo en el título. Por alguna razón el control de mercado prohíbe la palabra DEMO en el título. La versión demo construye barras renko sólo sobre la base de EURUSD a partir de 1000 barras de último minuto. Revolution Renko Maker PRO - Innovador constructor de gráficos renko para MetaTrader 5 . Crea barras renko perfectas con datos de tick y volúmenes reales - ¡ahora con soporte com
FREE
Quick deals EA Demo
Aleksandr Slavskii
Utilidades
Teclas de acceso rápido más clic con el botón izquierdo del ratón en el gráfico. El Asesor Experto abre operaciones, establece órdenes límite y stop, elimina órdenes y cierra posiciones, también invierte posiciones abiertas, establece stop loss y take profit prescritos en los ajustes. (inversión sólo en cuentas de compensación). Al iniciar el Asesor Experto, puede ver una pista de cómo funciona el Asesor Experto pulsando la tecla + clic en el gráfico. A la derecha de la última barra, por
FREE
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Utilidades
Teclas de acceso rápido más clic con el botón izquierdo del ratón en el gráfico. El Asesor Experto abre operaciones, establece órdenes límite y stop, elimina órdenes y cierra posiciones, también invierte posiciones abiertas, establece stop loss y take profit prescritos en los ajustes. (inversión sólo en cuentas de compensación). Al iniciar el Asesor Experto, puede ver una pista de cómo funciona el Asesor Experto pulsando la tecla + clic en el gráfico. A la derecha de la última barra, por debajo
Trailing and Breakeven for FORTS
Aleksandr Slavskii
Utilidades
Asesor Experto para la transferencia de posiciones al punto de equilibrio + arrastre. Está hecho especialmente para el trabajo en MosBirch con la cuenta de la eliminación de una posición en la compensación y su posterior apertura a un nuevo precio. Después de la compensación, el Asesor de Expertos arrastra teniendo en cuenta el precio real de apertura de una posición, no el que resultó después de la compensación. El Asesor Experto puede trabajar en cualquier mercado. En las cuentas HEDGING el As
Renko formation time
Aleksandr Slavskii
Indicadores
El indicador está diseñado para gráficos renko construido por este Asesor Experto Lo que muestra el indicador: Velocidad de tendencia: Barra baja del histograma - la barra se formó rápidamente, lo que indica un fuerte impulso y alta velocidad de movimiento del precio, tendencia. Períodos de consolidación: Barra alta - el mercado "pisoteó" durante mucho tiempo, ganando lentamente el rango requerido. Indica lentitud, equilibrio o acumulación, plano. Cambio en la volatilidad : Aumento de la altura
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario