Renko Maker
- Utilities
- Aleksandr Slavskii
- Version: 1.6
- Updated: 8 December 2025
Это DEMO версия Renko Maker PRO к сожалению правила маркета не позволили указать это в названии. Почему то проверка маркета запрещает в названии слово DEMO.
Демо версия строит ренко бары только на основе EURUSD из 1000 последних минутных баров.
🔥 Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5 🔥
|Возможность
|Обычные ренко
|Revolution Renko Maker PRO
|Поддержка индикаторов
|❌ Нет
|✅ Да, любые!
|Работа в тестере стратегий
|❌ Нет
|✅ Полная интеграция
|Реальные объемы и тики
|❌ Нет
|✅ Сохранение всех данных
|Гибкая настройка кирпичей
|❌ Ограничена
|✅ Любой размер шага
|Автоматическое обновление
|❌ Ручной ввод
|✅ Онлайн-синхронизация
> ❗ Важно: это не просто «график», а полноценный торговый инструмент с историей и тиками!
Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова,
что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены,а не от временных интервалов),
время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое.
Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться индикатором Renko Time.
Good indicator . Thanks for sharing