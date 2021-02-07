Quick deals EA Demo

 Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.

Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.

(реверс только на неттинговых счетах)

При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике.



Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell

Правее последнего бара, выше цены Ctrl+ЛКМ  - OpenBuy

Левее  последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenBuyLimit

Левее  последнего бара, выше цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSellLimit

Левее  последнего бара, ниже цены Shift+ЛКМ - OpenSellStop

Левее  последнего бара, выше цены Shift+ЛКМ - OpenBuyStop 

 "Tab+ЛКМ - Revers

CapsLock+ЛКМ - PositionClose and OrderDelete


Внимание!!!    Это демо версия советника с  функционалом ничем не отличающимся от платной версии.


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Utilities
Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5   Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!     Почему это лучше аналогов?   Возможность Обычные ренко Revolution Renko Maker PRO Разные типы баров                   Нет    Да, три разных типа! Поддержка индикаторов     Нет                       Да, любые! Работа в тестере стратеги
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
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Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше цены C
Trailing and Breakeven for FORTS
Aleksandr Slavskii
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Советник для, перевода позиции в безубыток +  трал. Сделан специально для работы на Мосбиржи с учётом удаления позиции при клиринге и последующем её открытии по новой цене. После клиринга, советник тралит учитывая реальную цену открытия позиции, а не ту которая получилась после клиринга. Советник может работать на любых рынках. На счетах  HEDGING советник будет переводить в БУ и тралить каждую позицию, отдельно. Так как демо версию советника можно запустить только в тестере стратегий , а этот с
Renko formation time
Aleksandr Slavskii
Indicators
Индикатор предназначен для графиков ренко, построенных вот этим советником  Что показывает индикатор: Скорость тренда:   Низкий столбец гистограммы — бар сформировался быстро, что свидетельствует о сильном импульсе и высокой скорости движения цены, тренд. Периоды консолидации:   Высокий столбец — рынок "топтался" долго, медленно набирая нужный диапазон. Это указывает на вялость, баланс или накопление, флэт. Изменение волатильности:   Рост высоты столбцов при неизменном размере кирпича — прямое у
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