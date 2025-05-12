Renko Maker PRO
- Утилиты
- Aleksandr Slavskii
- Версия: 1.6
- Обновлено: 8 декабря 2025
- Активации: 10
🔥 Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5 🔥
Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!
✨ Почему это лучше аналогов?
|Возможность
|Обычные ренко
|Revolution Renko Maker PRO
|Разные типы баров
|❌ Нет
|✅ Да, три разных типа!
|Поддержка индикаторов
|❌ Нет
|✅ Да, любые!
|Работа в тестере стратегий
|❌ Нет
|✅ Полная интеграция
|Реальные объемы и тики
|❌ Нет
|✅ Сохранение всех данных
|Гибкая настройка кирпичей
|❌ Ограничена
|✅ Любой размер шага
|Автоматическое обновление
|❌ Ручной ввод
|✅ Онлайн-синхронизация
🎯 Ключевые преимущества:
1. Полноценный пользовательский символ
— Работает как настоящий инструмент: индикаторы, советники, тестирование — без ограничений!
— Поддержка реальных объемов (не только тиковых, но и биржевых, если доступны).
2. Точность в деталях
— Режимы построения: Bid/Last (на выбор).
— Фильтрация аномальных тиков — только чистые данные.
3. Гибкость под любой стиль торговли
— Настройка размера кирпича в пунктах или процентах.
— Опция «Старт нового дня» для удобства анализа сессий.
4. Для профессионалов и алгоритмов
— Совместимость с всеми стратегиями (включая ML-модели).
— Экспорт данных в CSV для глубокого анализа.
📊 Кому это нужно?
- Трейдерам, уставшим от ограничений стандартных ренко.
- Разработчикам советников, тестирующим стратегии на точных ренко-данных.
- Аналитикам, изучающим объемы и кластерные графики.
🚀 Как это работает?
1. Установите приложение в MT5.
2. Выберите инструмент и настройки кирпичей.
❗ Важно: это не просто «график», а полноценный торговый инструмент с историей и тиками!
Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова,
что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены,а не от временных интервалов),
время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое.
Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться индикатором Renko Time.