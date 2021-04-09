Renko Maker PRO

🎯 Ключевые преимущества:

1. Полноценный пользовательский символ

— Работает как настоящий инструмент: индикаторы, советники, тестирование — без ограничений!

— Поддержка реальных объемов (не только тиковых, но и биржевых, если доступны).

2. Точность в деталях

— Режимы построения: Bid/Last (на выбор).

— Фильтрация аномальных тиков — только чистые данные.

3. Гибкость под любой стиль торговли

— Настройка размера кирпича в пунктах или процентах.

— Опция «Старт нового дня» для удобства анализа сессий.

4. Для профессионалов и алгоритмов

— Совместимость с всеми стратегиями (включая ML-модели).

— Экспорт данных в CSV для глубокого анализа.

📊 Кому это нужно?

- Трейдерам, уставшим от ограничений стандартных ренко.

- Разработчикам советников, тестирующим стратегии на точных ренко-данных.

- Аналитикам, изучающим объемы и кластерные графики.

🚀 Как это работает?

1. Установите приложение в MT5.

2. Выберите инструмент и настройки кирпичей.

❗ Важно: это не просто «график», а полноценный торговый инструмент с историей и тиками!





Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова,

что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены,а не от временных интервалов),

время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое.

Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться индикатором Renko Time.







