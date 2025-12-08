✨ Warum ist es besser als analoge Produkte?

✨ Warum ist es besser als analoge Produkte?

Erstellen Sie perfekte Renko-Balken mit Tick-Daten und realen Volumina - jetzt mit voller Unterstützung für Indikatoren, Expert Advisors und Strategie-Tester!

Erstellen Sie perfekte Renko-Balken mit Tick-Daten und realen Volumina - jetzt mit voller Unterstützung für Indikatoren, Expert Advisors und Strategie-Tester!

🔥 Revolution Renko Maker PRO - Innovativer Renko Chart Builder für MetaTrader 5 🔥

🔥 Revolution Renko Maker PRO - Innovativer Renko Chart Builder für MetaTrader 5 🔥





Möglichkeit Regulärer Renko Revolution Renko Maker PRO Verschiedene Arten von Balken ❌ Nein ✅ Ja, drei verschiedene Arten! Unterstützung von Indikatoren ❌ Nein ✅ Ja, jeder Typ! Strategie-Tester ❌ Nein ✅ Vollständige Integration Echte Volumina und Ticks ❌ Nein ✅ Abspeichern aller Daten Flexible Anpassung der Ziegel ❌ Begrenzt ✅ Beliebige Schrittweite Automatische Aktualisierung ❌ Manuelle Eingabe ✅ O nline-Synchronisation

🎯 Wichtigste Vorteile:

1. Vollwertiges benutzerdefiniertes Symbol

- Funktioniert wie ein echtes Tool: Indikatoren, Expert Advisors, Tests - keine Grenzen!

- Unterstützung von realen Volumina (nicht nur Tick-Volumina, sondern auch Börsenvolumina, falls verfügbar).

2. Genauigkeit im Detail

- Konstruktionsmodi: Bid/Last (optional).

- Filterung von anomalen Ticks - nur saubere Daten.

3. Flexibilität für jeden Handelsstil

- Einstellen der Ziegelgröße in Pips oder Prozent.

- New Day Start Option für eine einfache Analyse von Sitzungen.

4. Für Profis und Algorithmen

- Kompatibel mit allen Strategien (einschließlich ML-Modellen).

- Datenexport nach CSV für tiefgreifende Analysen.

📊 Wer braucht es?

- Händler, die die Einschränkungen von Standard-Renko leid sind.

- Entwickler von Expert Advisors, die Strategien auf genauen Renko-Daten testen.

- Analysten, die Volumen und Cluster-Charts untersuchen.

🚀 Wie funktioniert es?

1. Installieren Sie die Anwendung im MT5.

2. Wählen Sie das Instrument und die Steineinstellungen.