Renko Maker PRO

🔥 Revolution Renko Maker PRO - Innovativer Renko Chart Builder für MetaTrader 5 🔥

Erstellen Sie perfekte Renko-Balken mit Tick-Daten und realen Volumina - jetzt mit voller Unterstützung für Indikatoren, Expert Advisors und Strategie-Tester!

✨ Warum ist es besser als analoge Produkte?


Möglichkeit Regulärer Renko Revolution Renko Maker PRO
Verschiedene Arten von Balken ❌ Nein Ja, drei verschiedene Arten!
Unterstützung von Indikatoren ❌ Nein Ja, jeder Typ!
Strategie-Tester ❌ Nein Vollständige Integration
Echte Volumina und Ticks ❌ Nein ✅ Abspeichern aller Daten
Flexible Anpassung der Ziegel ❌ Begrenzt Beliebige Schrittweite
Automatische Aktualisierung ❌ Manuelle Eingabe O nline-Synchronisation


🎯 Wichtigste Vorteile:

1. Vollwertiges benutzerdefiniertes Symbol
- Funktioniert wie ein echtes Tool: Indikatoren, Expert Advisors, Tests - keine Grenzen!
- Unterstützung von realen Volumina (nicht nur Tick-Volumina, sondern auch Börsenvolumina, falls verfügbar).

2. Genauigkeit im Detail
- Konstruktionsmodi: Bid/Last (optional).
- Filterung von anomalen Ticks - nur saubere Daten.

3. Flexibilität für jeden Handelsstil
- Einstellen der Ziegelgröße in Pips oder Prozent.
- New Day Start Option für eine einfache Analyse von Sitzungen.

4. Für Profis und Algorithmen
- Kompatibel mit allen Strategien (einschließlich ML-Modellen).
- Datenexport nach CSV für tiefgreifende Analysen.


📊 Wer braucht es?

- Händler, die die Einschränkungen von Standard-Renko leid sind.
- Entwickler von Expert Advisors, die Strategien auf genauen Renko-Daten testen.
- Analysten, die Volumen und Cluster-Charts untersuchen.


🚀 Wie funktioniert es?

1. Installieren Sie die Anwendung im MT5.
2. Wählen Sie das Instrument und die Steineinstellungen.

❗ Wichtig: Dies ist nicht nur ein "Chart", sondern ein vollwertiges Trading-Tool mit Historie und Ticks!


Die Besonderheit der Implementierung von Renko-Balken im MetaTrader 5-Terminal ist so,

aufgrund ihres zeitlosen Charakters (die Bildung neuer Balken hängt ausschließlich von Preisänderungen ab, nicht von Zeitintervallen),

der Eröffnungszeitpunkt eines jeden Renko-Balkens in der Historie künstlich in die Vergangenheit verschoben wird.

Um die Eröffnungszeit der Renko-Balken zu sehen, sollten Sie daher den Indikator Renko Time verwenden.




