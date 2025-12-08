🔥 Revolution Renko Maker PRO - Innovativer Renko Chart Builder für MetaTrader 5 🔥
Erstellen Sie perfekte Renko-Balken mit Tick-Daten und realen Volumina - jetzt mit voller Unterstützung für Indikatoren, Expert Advisors und Strategie-Tester!
✨ Warum ist es besser als analoge Produkte?
|Möglichkeit
|Regulärer Renko
|Revolution Renko Maker PRO
|Verschiedene Arten von Balken
|❌ Nein
| ✅ Ja, drei verschiedene Arten!
|Unterstützung von Indikatoren
|❌ Nein
| ✅ Ja, jeder Typ!
|Strategie-Tester
|❌ Nein
| ✅ Vollständige Integration
|Echte Volumina und Ticks
|❌ Nein
| ✅ Abspeichern aller Daten
|Flexible Anpassung der Ziegel
|❌ Begrenzt
| ✅ Beliebige Schrittweite
|Automatische Aktualisierung
|❌ Manuelle Eingabe
|✅ O nline-Synchronisation
🎯 Wichtigste Vorteile:
1. Vollwertiges benutzerdefiniertes Symbol
- Funktioniert wie ein echtes Tool: Indikatoren, Expert Advisors, Tests - keine Grenzen!
- Unterstützung von realen Volumina (nicht nur Tick-Volumina, sondern auch Börsenvolumina, falls verfügbar).
2. Genauigkeit im Detail
- Konstruktionsmodi: Bid/Last (optional).
- Filterung von anomalen Ticks - nur saubere Daten.
3. Flexibilität für jeden Handelsstil
- Einstellen der Ziegelgröße in Pips oder Prozent.
- New Day Start Option für eine einfache Analyse von Sitzungen.
4. Für Profis und Algorithmen
- Kompatibel mit allen Strategien (einschließlich ML-Modellen).
- Datenexport nach CSV für tiefgreifende Analysen.
📊 Wer braucht es?
- Händler, die die Einschränkungen von Standard-Renko leid sind.
- Entwickler von Expert Advisors, die Strategien auf genauen Renko-Daten testen.
- Analysten, die Volumen und Cluster-Charts untersuchen.
1. Installieren Sie die Anwendung im MT5.
2. Wählen Sie das Instrument und die Steineinstellungen.
❗ Wichtig: Dies ist nicht nur ein "Chart", sondern ein vollwertiges Trading-Tool mit Historie und Ticks!
Die Besonderheit der Implementierung von Renko-Balken im MetaTrader 5-Terminal ist so,
aufgrund ihres zeitlosen Charakters (die Bildung neuer Balken hängt ausschließlich von Preisänderungen ab, nicht von Zeitintervallen),
der Eröffnungszeitpunkt eines jeden Renko-Balkens in der Historie künstlich in die Vergangenheit verschoben wird.
Um die Eröffnungszeit der Renko-Balken zu sehen, sollten Sie daher den Indikator Renko Time verwenden.