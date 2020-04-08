Renko formation time

Индикатор предназначен для графиков ренко, построенных вот этим советником 

Что показывает индикатор:

  • Скорость тренда: Низкий столбец гистограммы — бар сформировался быстро, что свидетельствует о сильном импульсе и высокой скорости движения цены, тренд.

  • Периоды консолидации: Высокий столбец — рынок "топтался" долго, медленно набирая нужный диапазон. Это указывает на вялость, баланс или накопление, флэт.

  • Изменение волатильности: Рост высоты столбцов при неизменном размере кирпича — прямое указание на снижение волатильности и темпа движения. 

Назначение: Дать трейдеру дополнительное, временное измерение для анализа ренко-графиков, помогая оценивать не только направление, но и энергию ценового движения.


Renko Maker PRO
Aleksandr Slavskii
Utilities
Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5   Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!     Почему это лучше аналогов?   Возможность Обычные ренко Revolution Renko Maker PRO Разные типы баров                   Нет    Да, три разных типа! Поддержка индикаторов     Нет                       Да, любые! Работа в тестере стратеги
Renko Time
Aleksandr Slavskii
Indicators
Индикатор предназначен для работы с ренко-графиками, построенными Renko Maker PRO или Renko Maker DEMO . Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова, что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены, а не от временных интервалов), время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое. Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться этим индикатором Renko Time.
FREE
Renko Maker
Aleksandr Slavskii
5 (1)
Utilities
Это DEMO версия Renko Maker PRO  к сожалению правила маркета не позволили указать это в названии. Почему то проверка маркета запрещает в названии слово DEMO. Демо версия строит ренко бары только на основе EURUSD из 1000 последних минутных баров. Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5   Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!  
FREE
Quick deals EA Demo
Aleksandr Slavskii
Utilities
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше
FREE
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Utilities
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше цены C
Trailing and Breakeven for FORTS
Aleksandr Slavskii
Utilities
Советник для, перевода позиции в безубыток +  трал. Сделан специально для работы на Мосбиржи с учётом удаления позиции при клиринге и последующем её открытии по новой цене. После клиринга, советник тралит учитывая реальную цену открытия позиции, а не ту которая получилась после клиринга. Советник может работать на любых рынках. На счетах  HEDGING советник будет переводить в БУ и тралить каждую позицию, отдельно. Так как демо версию советника можно запустить только в тестере стратегий , а этот с
Reply to review