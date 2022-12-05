Trailing and Breakeven for FORTS
- Utilities
-
Aleksandr Slavskiihttps://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
- Version: 1.1
- Updated: 5 December 2022
- Activations: 15
Советник для, перевода позиции в безубыток + трал.
Сделан специально для работы на Мосбиржи с учётом удаления позиции при клиринге и последующем её открытии по новой цене.
После клиринга, советник тралит учитывая реальную цену открытия позиции, а не ту которая получилась после клиринга.
Советник может работать на любых рынках. На счетах HEDGING советник будет переводить в БУ и тралить каждую позицию, отдельно.
Так как демо версию советника можно запустить только в тестере стратегий, а этот советник не открывает позиции, то проверить его в тестере не получится.
З.Ы.
Добавил функцию, которая при работе советника в тестере стратегий открывает позицию Buy, на открытии свечи, при условии, что нет открытых позиций.