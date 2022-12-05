Trailing and Breakeven for FORTS

Советник для, перевода позиции в безубыток +  трал.

Сделан специально для работы на Мосбиржи с учётом удаления позиции при клиринге и последующем её открытии по новой цене.

После клиринга, советник тралит учитывая реальную цену открытия позиции, а не ту которая получилась после клиринга.

Советник может работать на любых рынках. На счетах HEDGING советник будет переводить в БУ и тралить каждую позицию, отдельно.


Так как демо версию советника можно запустить только в тестере стратегий, а этот советник не открывает позиции, то проверить его в тестере не получится.


З.Ы.

Добавил функцию, которая при работе советника в тестере стратегий открывает позицию Buy, на открытии свечи, при условии, что нет открытых позиций.

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Aleksandr Slavskii
Utilities
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше цены C
Renko formation time
Aleksandr Slavskii
Indicators
Индикатор предназначен для графиков ренко, построенных вот этим советником  Что показывает индикатор: Скорость тренда:   Низкий столбец гистограммы — бар сформировался быстро, что свидетельствует о сильном импульсе и высокой скорости движения цены, тренд. Периоды консолидации:   Высокий столбец — рынок "топтался" долго, медленно набирая нужный диапазон. Это указывает на вялость, баланс или накопление, флэт. Изменение волатильности:   Рост высоты столбцов при неизменном размере кирпича — прямое у
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