L’indicatore Grid Option Strike è progettato per MetaTrader 4 e si basa sui livelli di strike delle opzioni sui future, fornendo una struttura chiara dei movimenti del prezzo su coppie di valute come EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD. Questo strumento aiuta i trader a identificare aree di supporto e resistenza dinamiche basate sugli intervalli di 25 pip e 50 pip, frequentemente utilizzati dai trader istituzionali e nei mercati delle opzioni.

L’indicatore traccia automaticamente i livelli chiave sul grafico, permettendo di visualizzare le zone in cui il prezzo potrebbe reagire con rimbalzi o breakout significativi.


EURUSD GBPUSD AUDUSD  H1


Logica e Funzionamento

I livelli di strike delle opzioni sono punti in cui il mercato tende a mostrare un’attività maggiore, poiché qui si concentrano ordini di acquisto e vendita da parte di grandi operatori. L’indicatore evidenzia queste zone con linee orizzontali, creando una griglia che aiuta il trader a prendere decisioni strategiche.

L’indicatore può essere impostato per mostrare livelli con un intervallo di:

  • 25 pip (esempio: 1.0800, 1.0825, 1.0850, 1.0875)
  • 50 pip (esempio: 1.0800, 1.0850, 1.0900, 1.0950)

Questi livelli funzionano come supporti e resistenze dinamiche, utili per identificare possibili punti di ingresso e uscita dal mercato.


Utilizzo dei Livelli su EUR/USD

Prendiamo come esempio la coppia EUR/USD con livelli di 25 pip:

  • 1.0800
  • 1.0825
  • 1.0850
  • 1.0875

Questi livelli possono essere interpretati come zone di reazione del mercato:

  1. Supporto e Resistenza Statica

    • Se il prezzo scende verso 1.0800 e mostra segni di rimbalzo, questo livello può essere considerato un supporto.
    • Se il prezzo sale e testa 1.0875, potrebbe trovare resistenza e invertire.

  2. Breakout e Ritest

    • Se il prezzo rompe 1.0850 con forte volume e chiude sopra, quel livello potrebbe trasformarsi in supporto, offrendo un’opportunità di acquisto sul ritest.
    • Se il prezzo scende sotto 1.0800, potrebbe segnalare una fase ribassista, con il prossimo target a 1.0775 o 1.0750.

  3. Scalping e Intra-day Trading

    • I trader intraday possono sfruttare i livelli di 25 pip per operazioni veloci, aspettando rimbalzi o rotture per entrare in posizione con un rischio controllato.
    • Se il prezzo è vicino a 1.0850, un’operazione short con stop sopra 1.0875 e target su 1.0825 può essere una strategia efficace.


Esempio Pratico su EUR/USD

  • Scenario 1 (Rimbalzo su Supporto a 1.0800)

    • Il prezzo scende a 1.0800 e mostra una forte reazione rialzista con un pattern di inversione.
    • Un trader potrebbe entrare long a 1.0805 con stop a 1.0785 e target su 1.0850.

  • Scenario 2 (Breakout di 1.0875 e Ritest)

    • Il prezzo supera 1.0875 e chiude sopra il livello, poi torna a ritestarlo senza romperlo.
    • Un trader potrebbe entrare long a 1.0880 con stop a 1.0860 e target su 1.0925.


Conclusione

L’indicatore Grid Option Strike è uno strumento avanzato per chi vuole integrare l’analisi dei livelli istituzionali nel proprio trading. Grazie alla sua griglia basata sugli strike delle opzioni, permette di identificare zone di supporto e resistenza chiave, migliorando la precisione nelle operazioni su coppie come EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD.

Se utilizzato correttamente, aiuta a prendere decisioni più consapevoli e a migliorare la gestione del rischio, adattandosi sia a strategie di scalping che di swing trading.




