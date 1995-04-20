Grid Option Strike

Introduzione

L’indicatore Grid Option Strike è progettato per MetaTrader 4 e si basa sui livelli di strike delle opzioni sui future, fornendo una struttura chiara dei movimenti del prezzo su coppie di valute come EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD. Questo strumento aiuta i trader a identificare aree di supporto e resistenza dinamiche basate sugli intervalli di 25 pip e 50 pip, frequentemente utilizzati dai trader istituzionali e nei mercati delle opzioni.

Lascia un commento per potere migliorare l'indicatore!

L’indicatore traccia automaticamente i livelli chiave sul grafico, permettendo di visualizzare le zone in cui il prezzo potrebbe reagire con rimbalzi o breakout significativi.


EURUSD GBPUSD AUDUSD  H1


Logica e Funzionamento

I livelli di strike delle opzioni sono punti in cui il mercato tende a mostrare un’attività maggiore, poiché qui si concentrano ordini di acquisto e vendita da parte di grandi operatori. L’indicatore evidenzia queste zone con linee orizzontali, creando una griglia che aiuta il trader a prendere decisioni strategiche.

L’indicatore può essere impostato per mostrare livelli con un intervallo di:

  • 25 pip (esempio: 1.0800, 1.0825, 1.0850, 1.0875)
  • 50 pip (esempio: 1.0800, 1.0850, 1.0900, 1.0950)

Questi livelli funzionano come supporti e resistenze dinamiche, utili per identificare possibili punti di ingresso e uscita dal mercato.


Utilizzo dei Livelli su EUR/USD

Prendiamo come esempio la coppia EUR/USD con livelli di 25 pip:

  • 1.0800
  • 1.0825
  • 1.0850
  • 1.0875

Questi livelli possono essere interpretati come zone di reazione del mercato:

  1. Supporto e Resistenza Statica

    • Se il prezzo scende verso 1.0800 e mostra segni di rimbalzo, questo livello può essere considerato un supporto.
    • Se il prezzo sale e testa 1.0875, potrebbe trovare resistenza e invertire.

  2. Breakout e Ritest

    • Se il prezzo rompe 1.0850 con forte volume e chiude sopra, quel livello potrebbe trasformarsi in supporto, offrendo un’opportunità di acquisto sul ritest.
    • Se il prezzo scende sotto 1.0800, potrebbe segnalare una fase ribassista, con il prossimo target a 1.0775 o 1.0750.

  3. Scalping e Intra-day Trading

    • I trader intraday possono sfruttare i livelli di 25 pip per operazioni veloci, aspettando rimbalzi o rotture per entrare in posizione con un rischio controllato.
    • Se il prezzo è vicino a 1.0850, un’operazione short con stop sopra 1.0875 e target su 1.0825 può essere una strategia efficace.


Esempio Pratico su EUR/USD

  • Scenario 1 (Rimbalzo su Supporto a 1.0800)

    • Il prezzo scende a 1.0800 e mostra una forte reazione rialzista con un pattern di inversione.
    • Un trader potrebbe entrare long a 1.0805 con stop a 1.0785 e target su 1.0850.

  • Scenario 2 (Breakout di 1.0875 e Ritest)

    • Il prezzo supera 1.0875 e chiude sopra il livello, poi torna a ritestarlo senza romperlo.
    • Un trader potrebbe entrare long a 1.0880 con stop a 1.0860 e target su 1.0925.


Conclusione

L’indicatore Grid Option Strike è uno strumento avanzato per chi vuole integrare l’analisi dei livelli istituzionali nel proprio trading. Grazie alla sua griglia basata sugli strike delle opzioni, permette di identificare zone di supporto e resistenza chiave, migliorando la precisione nelle operazioni su coppie come EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD.

Se utilizzato correttamente, aiuta a prendere decisioni più consapevoli e a migliorare la gestione del rischio, adattandosi sia a strategie di scalping che di swing trading.




Produits recommandés
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et l
FREE
PZ Random Trader EA
PZ TRADING SLU
Experts
This EA trades in a completely random fashion with customizable lotsize, stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Good for rebate generation Customizable SL, TP and lotsize Great for benchmarking tests against other EAs Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Trading is FIFO (NFA) Compliant Input Parameters Stoploss: Stop-loss for orders in pips Takeprofit: Take-profit for orders in
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicateurs
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. VERSIONMT5 -   Des indicateurs plus utiles Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ;
FREE
Donchian Channels Bands
Jonathan Destailleur
4.25 (4)
Indicateurs
Price Channels are also known as Donchian Channels being named after Richard Donchian.  They use the highest and lowest price of a set number of periods to create an upper and lower channel or envelope around the price. The upper channel shows the high of the number of periods chosen. The lower channel shows the low of the number of periods chosen. For example, the screenshot shows the Price Channels using 320 periods. The upper channel in the screenshot shows the highest high of the previous 3
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Timezone Filter MT4
Martins Chukwudi Osodi -
Utilitaires
Timezone Filter EA: Precision Trading with Session Control The   Timezone Filter EA   is an essential tool for traders looking to refine their trading strategy by restricting trade execution to specific trading sessions. Designed for precision and discipline, this EA allows traders to   filter   which trading sessions they want to engage in—such as   Asian, London, or New York sessions —while ensuring that no trades occur outside the defined time periods. Key Features:   Customizable Trading
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Experts
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.82 (33)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.88 (25)
Experts
Cette évaluation environnementale se négocie en utilisant les croisements de moyennes mobiles. Il offre des paramètres entièrement personnalisables, des paramètres de gestion de position flexibles, ainsi que de nombreuses fonctionnalités utiles telles que des sessions de trading personnalisables et un mode martingale et martingale inverse. [ Guide d'installation | Guide de mise à jour | Dépannage | FAQ | Tous les produits ] Facile à utiliser et à superviser Paramètres de moyenne mobile entièreme
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Pending Order Assistant
Alberto Sassetti
Utilitaires
Panoramica Pending Order Assistant è progettato per automatizzare la creazione di ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop su coppie di valute specifiche ( EURUSD, GBPUSD, AUDUSD ). Questo EA consente ai trader di impostare facilmente livelli di entrata strategici senza dover posizionare manualmente gli ordini. Funzionalità Principali Creazione Automatica di Ordini Pendenti L'EA genera automaticamente 4 ordini Buy Stop e 4 ordini Sell Stop appena viene attivato sul grafico. Gli ordini sono distanzi
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Spread Cost Info MT4 Version
Yupeng Xiao
4 (1)
Utilitaires
The trade cost caused by spreads is an important indicator when formulating trade profit-loss ratios. Spread costs info is particularly important for short-term traders, especially scalping traders. This tool can output the spread cost of all Forex currencies (including XAU and XAG) in the platform in different account types (USD account, EUR account, etc.). Calculation and code See articles: THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part1 THE TRADE COST OF FOREX CURRENCY Part2 THE TRADE COST OF FOREX C
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indicateurs
Le Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4 est un complément gratuit et un atout majeur pour votre Matrix Arrow Indicator MT4 . Il montre le signal Matrix Arrow Indicator MT4 actuel pour 5 périodes personnalisées par l'utilisateur et pour 16 symboles/instruments modifiables au total. L'utilisateur a la possibilité d'activer/désactiver l'un des 10 indicateurs standard dont se compose l' Indicateur de Flèche Matricielle MT4 . Tous les 10 attributs d'indicateurs standard sont également ré
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicateurs
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Price action finder
Siarhei Vashchylka
5 (5)
Indicateurs
The Price Action Finder indicator is an indicator of entry points, which is designed to search and display patterns of the Price Action system on a price chart. The indicator is equipped with a system of trend filters, as well as a system of alerts and push notifications. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Pin bar, Outside bar, Inside bar, PPR, Power bar, Hanging man, Inverted hammer 2. Pattern filtering system. Removes countertrend patterns from
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicateurs
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Advanced Scalper EA
Gerard Valldosera Gomez
Experts
This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement. This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe.
FREE
Dark Phoenix Scalper
Hossein Davarynejad
4.33 (6)
Experts
////  Dark Phoenix  Scalper  //// Dark Phoenix Scalper  is Advance Scalper Working On All Broker  This Scalper Working on All Forex Pairs   and  Gold (For Gold send me massage i will send  Gold setfile, default not working on Gold) ( Cent Account have high spread this scalper need lowest spread for best performance do not run on Standard account or high spread account )  This Scalper Have 2 Mode Trading  Normal Mode   ( Working on Signal Chart ) Multicurrency Mode ( Working on All Pairs List 
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Stoch Cross Scalper Free
John Lucia
4 (1)
Experts
Stoch–Cross Scalper is an Expert Advisor based on the Stochastic oscillator indicator using the 80 threshold as overbought and 20 as oversold while utilizing a 14 day rolling period to analyze High and Low closing prices in relation to the current close price. The Stochastic oscillator is a commonly used indicator and many trading philosophies are based upon it. This expert is the result of over ten years of my fine tuning and perfecting this trading system. Almost all of the indicators availabl
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experts
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
Fxthora Semiatomated Trading Robot
Ukpoewole Ransom Enupe
Utilitaires
FXTHORA SEMI-AUTOMATED FOREX TRADING ROBOT - ADVANCED SEMI-AUTOMATED TRADING ASSISTANT FOR ALL CONDITIONS. It's a semi-automated Forex trading assistant that helps the trader buy or sell the market, based on the trader's initial analysis, and identification of the market direction or trend. This system requires help from the trader to actually identify the direction of the market. After the direction of the market or trend has been determined by the trader, the robot trades the market in the d
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Utilitaires
Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order executi
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicateurs
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experts
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are added to the database and 15 bars are c
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Plus de l'auteur
TrendPinBar
Alberto Sassetti
5 (1)
Indicateurs
L'indicatore   Trend Reversal   è uno strumento tecnico progettato per identificare potenziali inversioni di trend sul mercato, basandosi sulla formazione di   Pin Bar . È particolarmente efficace su time frame come   H1 (orario) , dove i pattern di inversione tendono a essere più affidabili. L'indicatore segnala le inversioni di trend disegnando un   pallino rosso   per indicare un potenziale trend ribassista e un   pallino verde   per un potenziale trend rialzista. Come Funziona l'Indicatore L
FREE
Intraday Pulse
Alberto Sassetti
5 (2)
Indicateurs
Intraday Pulse – Indicatore per il Prezzo Medio Intraday Intraday Pulse è un indicatore progettato per determinare il prezzo medio intraday alla chiusura giornaliera del grafico. Grazie al suo algoritmo avanzato, traccia automaticamente il livello di riferimento, fornendo un supporto essenziale per strategie di trading efficaci. Nota bene: il grafico giornaliero e' ideale per utilizzare l'indicatore (D1). Aggiorna il time frame alla fine della sessione giornaliera. L'indicatore è versatile e ut
FREE
Go trend I
Alberto Sassetti
Indicateurs
L'indicatore Go Trend è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4 (MT4) basato su una logica di ZigZag con tre livelli di periodi diversi. Questo indicatore è progettato per identificare i punti di inversione del prezzo (massimi e minimi) su diversi timeframe, aiutando i trader a individuare potenziali trend e punti di ingresso/uscita nel mercato. Funzionalità Principali Identificazione dei Punti di Inversione (ZigZag) L'indicatore utilizza una logica di ZigZag per tracciare linee che coll
FREE
Pending Order Assistant
Alberto Sassetti
Utilitaires
Panoramica Pending Order Assistant è progettato per automatizzare la creazione di ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop su coppie di valute specifiche ( EURUSD, GBPUSD, AUDUSD ). Questo EA consente ai trader di impostare facilmente livelli di entrata strategici senza dover posizionare manualmente gli ordini. Funzionalità Principali Creazione Automatica di Ordini Pendenti L'EA genera automaticamente 4 ordini Buy Stop e 4 ordini Sell Stop appena viene attivato sul grafico. Gli ordini sono distanzi
FREE
Chart Clear
Alberto Sassetti
Utilitaires
L'indicatore / Utilità   Chart Clear   è uno strumento essenziale per i trader che desiderano un grafico pulito, leggibile e professionalmente organizzato su Meta Trader 4.  Una volta installato,   modifica automaticamente l'aspetto del grafico   senza richiedere alcun settaggio manuale, rendendolo immediatamente più chiaro e facile da analizzare. Caratteristiche Principali: Grafico pulito e professionale: Sfondo bianco per una migliore leggibilità Candele verdi per i movimenti rialzisti e ros
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis