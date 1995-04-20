Grid Option Strike

Chart Clear Alberto Sassetti Utilitaires

L'indicatore / Utilità Chart Clear è uno strumento essenziale per i trader che desiderano un grafico pulito, leggibile e professionalmente organizzato su Meta Trader 4. Una volta installato, modifica automaticamente l'aspetto del grafico senza richiedere alcun settaggio manuale, rendendolo immediatamente più chiaro e facile da analizzare. Caratteristiche Principali: Grafico pulito e professionale: Sfondo bianco per una migliore leggibilità Candele verdi per i movimenti rialzisti e ros