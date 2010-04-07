Chart Clear
- Utilities
- Alberto Sassetti
- Version: 1.0
L'indicatore / Utilità Chart Clear è uno strumento essenziale per i trader che desiderano un grafico pulito, leggibile e professionalmente organizzato su Meta Trader 4.
Una volta installato, modifica automaticamente l'aspetto del grafico senza richiedere alcun settaggio manuale, rendendolo immediatamente più chiaro e facile da analizzare.
Caratteristiche Principali:
-
Grafico pulito e professionale:
-
Sfondo bianco per una migliore leggibilità
-
Candele verdi per i movimenti rialzisti e rosse per quelli ribassisti
-
Rimozione automatica di elementi non essenziali come griglie, volumi e linee superflue
-
-
Compatibilità universale:
-
Funziona con tutti gli strumenti finanziari disponibili su MT4 (forex, indici, materie prime)
-
Adattabile a qualsiasi time frame, da M1 a mensile
-
Attivazione immediata senza necessità di impostazioni
-
-
Facilità d'uso:
-
Basta aggiungerlo al grafico per vedere l'effetto istantaneo
-
Si assicura automaticamente che il grafico sia in modalità candele
-
Ripristina le impostazioni originali del grafico quando rimosso
Vantaggi:
-
Migliora significativamente la leggibilità del prezzo e delle formazioni candlestick
-
Riduce le distrazioni visive, permettendo di concentrarsi solo sui movimenti rilevanti
-
Particolarmente utile per scalping, day trading e analisi swing
Disponibile per il download immediato.
Aggiungi Chart Clear ai tuoi strumenti di trading per ottenere grafici più chiari in pochi secondi.