Chart Clear

L'indicatore / Utilità Chart Clear è uno strumento essenziale per i trader che desiderano un grafico pulito, leggibile e professionalmente organizzato su Meta Trader 4. 

Una volta installato, modifica automaticamente l'aspetto del grafico senza richiedere alcun settaggio manuale, rendendolo immediatamente più chiaro e facile da analizzare.


Caratteristiche Principali:

  • Grafico pulito e professionale:

    • Sfondo bianco per una migliore leggibilità

    • Candele verdi per i movimenti rialzisti e rosse per quelli ribassisti

    • Rimozione automatica di elementi non essenziali come griglie, volumi e linee superflue

  • Compatibilità universale:

    • Funziona con tutti gli strumenti finanziari disponibili su MT4 (forex, indici, materie prime)

    • Adattabile a qualsiasi time frame, da M1 a mensile

    • Attivazione immediata senza necessità di impostazioni

  • Facilità d'uso:

    • Basta aggiungerlo al grafico per vedere l'effetto istantaneo

    • Si assicura automaticamente che il grafico sia in modalità candele

    • Ripristina le impostazioni originali del grafico quando rimosso

Vantaggi:

  • Migliora significativamente la leggibilità del prezzo e delle formazioni candlestick

  • Riduce le distrazioni visive, permettendo di concentrarsi solo sui movimenti rilevanti

  • Particolarmente utile per scalping, day trading e analisi swing

Disponibile per il download immediato.

Aggiungi Chart Clear ai tuoi strumenti di trading per ottenere grafici più chiari in pochi secondi.





FREE
