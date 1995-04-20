Grid Option Strike
Introduzione
L’indicatore Grid Option Strike è progettato per MetaTrader 4 e si basa sui livelli di strike delle opzioni sui future, fornendo una struttura chiara dei movimenti del prezzo su coppie di valute come EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD. Questo strumento aiuta i trader a identificare aree di supporto e resistenza dinamiche basate sugli intervalli di 25 pip e 50 pip, frequentemente utilizzati dai trader istituzionali e nei mercati delle opzioni.
L’indicatore traccia automaticamente i livelli chiave sul grafico, permettendo di visualizzare le zone in cui il prezzo potrebbe reagire con rimbalzi o breakout significativi.
Logica e Funzionamento
I livelli di strike delle opzioni sono punti in cui il mercato tende a mostrare un’attività maggiore, poiché qui si concentrano ordini di acquisto e vendita da parte di grandi operatori. L’indicatore evidenzia queste zone con linee orizzontali, creando una griglia che aiuta il trader a prendere decisioni strategiche.
L’indicatore può essere impostato per mostrare livelli con un intervallo di:
- 25 pip (esempio: 1.0800, 1.0825, 1.0850, 1.0875)
- 50 pip (esempio: 1.0800, 1.0850, 1.0900, 1.0950)
Questi livelli funzionano come supporti e resistenze dinamiche, utili per identificare possibili punti di ingresso e uscita dal mercato.
Utilizzo dei Livelli su EUR/USD
Prendiamo come esempio la coppia EUR/USD con livelli di 25 pip:
- 1.0800
- 1.0825
- 1.0850
- 1.0875
Questi livelli possono essere interpretati come zone di reazione del mercato:
-
Supporto e Resistenza Statica
- Se il prezzo scende verso 1.0800 e mostra segni di rimbalzo, questo livello può essere considerato un supporto.
- Se il prezzo sale e testa 1.0875, potrebbe trovare resistenza e invertire.
-
Breakout e Ritest
- Se il prezzo rompe 1.0850 con forte volume e chiude sopra, quel livello potrebbe trasformarsi in supporto, offrendo un’opportunità di acquisto sul ritest.
- Se il prezzo scende sotto 1.0800, potrebbe segnalare una fase ribassista, con il prossimo target a 1.0775 o 1.0750.
-
Scalping e Intra-day Trading
- I trader intraday possono sfruttare i livelli di 25 pip per operazioni veloci, aspettando rimbalzi o rotture per entrare in posizione con un rischio controllato.
- Se il prezzo è vicino a 1.0850, un’operazione short con stop sopra 1.0875 e target su 1.0825 può essere una strategia efficace.
Esempio Pratico su EUR/USD
-
Scenario 1 (Rimbalzo su Supporto a 1.0800)
- Il prezzo scende a 1.0800 e mostra una forte reazione rialzista con un pattern di inversione.
- Un trader potrebbe entrare long a 1.0805 con stop a 1.0785 e target su 1.0850.
-
Scenario 2 (Breakout di 1.0875 e Ritest)
- Il prezzo supera 1.0875 e chiude sopra il livello, poi torna a ritestarlo senza romperlo.
- Un trader potrebbe entrare long a 1.0880 con stop a 1.0860 e target su 1.0925.
Conclusione
L’indicatore Grid Option Strike è uno strumento avanzato per chi vuole integrare l’analisi dei livelli istituzionali nel proprio trading. Grazie alla sua griglia basata sugli strike delle opzioni, permette di identificare zone di supporto e resistenza chiave, migliorando la precisione nelle operazioni su coppie come EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD.
Se utilizzato correttamente, aiuta a prendere decisioni più consapevoli e a migliorare la gestione del rischio, adattandosi sia a strategie di scalping che di swing trading.