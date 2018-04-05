Pending Order Assistant

Panoramica

Pending Order Assistant è progettato per automatizzare la creazione di ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop su coppie di valute specifiche (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD). Questo EA consente ai trader di impostare facilmente livelli di entrata strategici senza dover posizionare manualmente gli ordini.

Funzionalità Principali

Creazione Automatica di Ordini Pendenti

  • L'EA genera automaticamente 4 ordini Buy Stop e 4 ordini Sell Stop appena viene attivato sul grafico.

  • Gli ordini sono distanziati di 250 pip l'uno dall'altro.

  • Ogni ordine ha un Take Profit di 500 pip e uno Stop Loss di 250 pip.

Personalizzazione dei Parametri

  • LotSize: Dimensione del lotto per ogni ordine (impostabile dall'utente).

  • DistancePips: Distanza tra gli ordini in pip (impostabile dall'utente).

  • TakeProfitPips: Livello di Take Profit in pip (impostabile dall'utente).

  • StopLossPips: Livello di Stop Loss in pip (impostabile dall'utente).

Compatibilità

  • Funziona su tutti i timeframe.

  • Ottimizzato per le coppie di valute EURUSD, GBPUSD e AUDUSD.

Distanza tra gli Ordini

  • La distanza tra gli ordini è calcolata in pip e convertita in punti per il corretto funzionamento (esempio: 250 pip = 0.0250 per EURUSD).

Take Profit e Stop Loss

  • Ogni ordine include un Take Profit e uno Stop Loss predefiniti, calcolati in base ai parametri inseriti dall'utente.

Gestione degli Ordini

  • Gli ordini pendenti rimangono attivi fino a quando non vengono attivati o cancellati manualmente.

  • L'EA non modifica o elimina gli ordini esistenti dopo la creazione iniziale.

Vantaggi

  • Automazione Completa: Gli ordini vengono creati automaticamente senza necessità di intervento manuale.

  • Flessibilità: Possibilità di personalizzare i parametri per adattarsi a diverse strategie di trading.

  • Chiarezza e Tracciabilità: Ogni ordine include un commento con il copyright, utile per identificare l'origine degli ordini.

Limitazioni

  • Coppie di Valute: L'EA è ottimizzato per EURUSD, GBPUSD e AUDUSD. Potrebbe non funzionare correttamente su altre coppie senza modifiche.

  • Broker a 5 Decimali: Assicurati che il broker utilizzi un sistema di quotazione a 5 decimali (pip frazionari) per coppie come EURUSD.

  • Gestione del Rischio: L'EA non include funzionalità avanzate di gestione del rischio, come il calcolo dinamico del lotto in base al saldo del conto.

Esempio di Configurazione

  • Coppia di Valute: EURUSD

  • LotSize: 0.1

  • DistancePips: 250

  • TakeProfitPips: 500

  • StopLossPips: 250

Risultato:

  • 4 ordini Buy Stop posizionati ai seguenti livelli:

    • Prezzo corrente + 250 pip

    • Prezzo corrente + 500 pip

    • Prezzo corrente + 750 pip

    • Prezzo corrente + 1000 pip

  • 4 ordini Sell Stop posizionati ai seguenti livelli:

    • Prezzo corrente - 250 pip

    • Prezzo corrente - 500 pip

    • Prezzo corrente - 750 pip

    • Prezzo corrente - 1000 pip

Note Finali

  • Test in Demo: Prima di utilizzare l'EA su un conto reale, è fortemente consigliato testarlo su un conto demo per verificarne il funzionamento.

  • Personalizzazione: È possibile modificare il codice per aggiungere funzionalità avanzate, come la gestione dinamica del rischio o la creazione di ordini su più coppie di valute. (Inviare messaggio in DM).

Questo EA è ideale per i trader che desiderano automatizzare le entrate a livelli strategici, senza dover piazzare manualmente ogni ordine.


Recommended products
MFL scalper01
Chang Ming Zhi Cang
1 (1)
Experts
FREE CAMPAIGN NOW!!! Regular price is $198. It will return to the original price soon. MFL scalper01  is a fully automated “scalping” trading system. Most positions are closed within one hour. This EA does NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods. BASIC Information: Currency pair EURCHF, GBPCHF Timeframe M5 Minimum deposit $50 Parameters: Variable Description  Current chart symbol  Select currency pair as same as chart.  Fixed lots size  If "Enable dy
FREE
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experts
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
GapRevScalper
Catalin Zachiu
4.78 (9)
Experts
This is a simple but potentialy effective if used right , based on trades opened if gaps occur between candles . The input values for the gap sizes are measured in points . The last gap between two candles and also the time of the gap is displayed on the chart comment . Not all brokers might be suitable for this trading robot . The testing and optimization are based on MQL 5 price history . It also has Smart Lot management function that increases lot size on wining trades and decreases lot size
FREE
HawaiiFree
Matteo Valenti
5 (1)
Experts
For backtest use tickstory with fixed timeshift like gmt +0 without DST option activated, set current_broker_gmt parameter to the gmt of your backtest time shift. My Tickstory time shift setup For demo, put on EURUSD H1 chart set current_broker_gmt parameter to the current broker gmt shift. Simple and safe , no grid, no hedge, no martingale and Stoploss is always set. You could expect 1 trade by day. Low spread broker (0.1pips) reccomended, better on ECN account Paid Version What's new: 1) Imp
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
4.75 (4)
Experts
Overview RetraceX Scalper is an advanced pullback scalping bot that utilizes Support & Resistance levels to identify high-probability retracement entries. It ensures precise trade execution with minimal risk and maximum reward, making it an ideal tool for traders who focus on quick pullback opportunities. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market zones for accurate trade setups. Pullback Entry Optimization: Scans for high-probability retracement entries to maximize
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
ReitakFX Trade Report
Boris Sedlar
5 (4)
Utilities
For more info,  questions   and problems join to discord.gg/reitakfx Very informative and detailed tool for your account.  - pairs, number of trades, lot size, profit, lose, nett p/l, net pips - profit growth chart Instalation : - open chart and delete every other indicator on it - put this report on chart Setting : - magic number - filters (comment, symbols, currencies) - date (today, week, month custom) - Start / End date (this is for custom date) - report type (open - only active trades wi
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Pico Scalper
Catalin Zachiu
1 (1)
Experts
Pico Scalper is an expert advisor that uses customizable support and resistance price values for opening new trades. The support and resistance levels can be customized by selecting the number of candles ("Level" parameter) from which the expert gets the highest and the lowest price values. The highest and the lowest values of the price are drawn by the expert on the chart as blue and red lines and these levels change when the Stochastic indicator dictates it.  The Stochastic indicator period ca
FREE
EAAgrTest
Dmitriy Susloparov
3 (1)
Experts
EA_Agr_Test This is a free version of EA_Agr_Full , designed to provide the buyer with the opportunity to check the product not in the tester, but on a live account. Here exactly the same trading algorithm is used, but there is no possibility to change the parameters, except for GMToffset . Orders cannot be more than 0.01 lot and profit is taken very early. For this reason, it is impossible to achieve high returns. Algorithm verified with broker just2trade Parameters GMToffset - differenc
FREE
Fxthora Semiatomated Trading Robot
Ukpoewole Ransom Enupe
Utilities
FXTHORA SEMI-AUTOMATED FOREX TRADING ROBOT - ADVANCED SEMI-AUTOMATED TRADING ASSISTANT FOR ALL CONDITIONS. It's a semi-automated Forex trading assistant that helps the trader buy or sell the market, based on the trader's initial analysis, and identification of the market direction or trend. This system requires help from the trader to actually identify the direction of the market. After the direction of the market or trend has been determined by the trader, the robot trades the market in the d
FREE
CandleWave
Catalin Zachiu
Experts
CandleWave : Surfing the Financial Tides Introduction Are you a trader seeking the ultimate edge? Look no further than CandleWave, your strategic co-pilot for navigating the unpredictable waters of the financial markets. This expert advisor (EA) combines the ancient wisdom of Japanese candlesticks with modern analytics, creating a powerful synergy that could redefine your trading game. Features Moving Average Mastery The simple moving average (SMA) acts as your compass, guiding you through the
FREE
MyGrid Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4.02 (52)
Experts
MyGrid Scalper You either lead it — or it leads you. 28,000+ downloads since 2022 — no hype, no noise, no discounts. Just consistent execution in the hands of those who understand Basic Info Symbol: Any (default optimized: XAUUSD) Timeframe: Any (default optimized: M5 ) Type: Grid-based EA with soft martingale (default 1.5) Lot control: Set multiplier to 1.0 for fixed lots Account type: ECN recommended but not required Broker: Any broker, low spread preferred Live & demo ready: Backtested, for
FREE
Grid Engulfing MT4
Yudi Sri Warsito
4.75 (4)
Experts
Grid Engulfing   is a trading strategy that combines grid trading with engulfing patterns.  Grid Trading: A grid trading strategy involves placing buy and sell orders at regular intervals (grid size) above and below a set price level. The goal is to profit from small price movements within a range-bound market. Engulfing Patterns: Engulfing patterns are a type of candlestick pattern that indicates a potential reversal or continuation of a trend. A bullish engulfing pattern occurs when a small b
FREE
Voorloper MT4
Pradana Novan Rianto
4.5 (18)
Experts
Voorloper Expert Advisor: Revolutionizing Trading with DDR System Introducing Voorloper, an innovative Expert Advisor that blends Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators to redefine your trading experience. Voorloper stands out from the crowd with its unique feature: the Drawdown Reduction (DDR) System. Key Features: MA and RSI Integration:   Voorloper utilizes a powerful combination of Moving Average and Relative Strength Index indicators to identify optimal entry and
FREE
Tops Scalper
Catalin Zachiu
4.53 (17)
Experts
The robot places BuyStop/SellStop orders at a short distance from key price levels , trying to take advantage of the triggering of stops or pending orders accumulated at those levels . It is highly recommended to use a low slippage , low spread broker , fast computer or vps and low latency trading  server for the robot to manage to work correctly . Trades may be also managed by profit or loss in currency  canceling TakeProfit , StopLoss , TrailStop by setting them to 0 and BreakEven by setting t
FREE
ET1 for MT4
Hui Qiu
3.83 (6)
Experts
ET1 for MT4 is new and completely free！！ ET1 for MT4 v4.20 Updated!! Now use on XAUUSD(Gold)!! The success rate is more than 75% !!! important update: Merge ET9 's breakout strategy Warning!! You can use ET1 completely free, but we do not guarantee ET1 stability, It is recommended that the more powerful ET9 for MT4 version includes the ET1 strategy and guarantees complete and stable returns. The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes  ET9  for MT4 Updated v4.70 !!  https://www.mql5
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Experts
The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.88 (25)
Experts
This EA trades using Moving Averages Crossovers. It offers fully customizable settings, flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale and inverse martingale mode.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully customizable moving average settings It implements two different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN b
FREE
PZ Random Trader EA
PZ TRADING SLU
Experts
This EA trades in a completely random fashion with customizable lotsize, stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Good for rebate generation Customizable SL, TP and lotsize Great for benchmarking tests against other EAs Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Trading is FIFO (NFA) Compliant Input Parameters Stoploss: Stop-loss for orders in pips Takeprofit: Take-profit for orders in
FREE
VolatilityScalperEA
Nikolaos Pantzos
3 (2)
Experts
This expert is a pure volatility scalper working with two pending orders (buy stop and sell stop). Expert not use any indicator, only use prices action and volatility of price to generate signals. There are three conditions for it to work: Tight spread  Fast execution Stop level = 0 Please during the tests of this EA do not simultaneously use another EA in the same terminal because it affects the modification speed. Try expert on demo account first before use it on real one.
FREE
Eusd48LevelScalper
Catalin Zachiu
Experts
This system is a long term scalper with a 200 Point profit target . It opens an order following the direction of the price movement after a trading level is breached and the breach is large , following the momentum of the price movement . The order is closed using Macd indicator if it isn't closed with profit .        The best results are on the EUR/USD pair on the H1 timeframe  . The system also has a "lot" management function and I recommend not risking more than 1% of the account equi
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experts
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
Gemini EA
Peter Roy Sorenson
4.5 (2)
Experts
NEW VERSION of Gemini:   Changes with signal combinations, SL/TP values and amount of pairs and TF’s available.   Please make sure you download V 1.1 and ONLY use set files for each pair and TF given!   Signal has been updated with this new version. Gemini  is a complex Expert Advisor that uses Awesome Oscillator closing bar price, ATR Ranges and Bar Pattern combinations for opening trades with managing and closing trades based on Bollinger Band Width Ratio’s.   Though the algorithms are consta
FREE
An simple EA based sar indicator
luo jun
3 (1)
Experts
1. EA basic  This EA is an EA that trades based on the SAR indicator. When the SAR appears at the top of the K line short or close a long order, and when the SAR appears at the bottom of the K line, long or close a short order. Sar is more useful when the trend is strong. It can clearly tell you when to enter or exit.   Please see bottom pictures. EA does not have the ability to judge the trend, so you need to judge the trading direction by yourself. You should decide to choose long or short in
FREE
Master Class
Aleksandr Valutsa
Experts
Professional Forex Advisor: Your Path to Stable Income on the Foreign Exchange Market All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automation of trade on a new level We present to your attention an advanced solution for automated trading on the Forex market - an intelligent advisor developed by a team of professional traders and programmers. Key Benefits High precisi
FREE
Tops RangeR
Catalin Zachiu
Experts
The expert places limit orders above or bellow key price levels (support and resistance) trying to buy lower and sell higher than the key price levels and when the total sum of buy orders, in currency or the total sum of sell orders reaches the profit factor or the maximum loss factor allowed the EA closes all opened orders. The LotMultiplier parameter multiplies lot size in accordance with floating loss and it also influences the Profit Factor parameter and Max Loss Factor parameter. If you don
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (188)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (415)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT4 - the ultimate   risk management tool   designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT4 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indice
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (100)
Utilities
Experience exceptionally  fast trade copying with the Local Trade Copier EA MT4 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copier EA MT4 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking to inc
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT4 is not just a simple local trade copier; it is a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with its blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both   Master (sender) and Slave (receiver)   modes, with real-time synchronization of market and pending orders
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the Grid manual will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. Ful
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilities
Telegram to MT4: The Ultimate Signal Copying Solution Streamline your trading with Telegram to MT4 , the cutting-edge utility designed to copy trading signals directly from Telegram channels and chats to your MetaTrader 4 platform—without the need for DLLs. This robust solution ensures seamless execution of signals with unparalleled precision and customization options, saving you time and boosting your efficiency. [Instructions ] [ DEMO ] Key Features Direct Telegram API Integration Authenticate
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilities
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilities
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . Before buying, you can test the demo version on a demo account. Demo version here . Full instruction here . Main functionality and benefits: Supports copying MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, including MT5 netting accounts. * Supports copying Dem
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilities
Trade copier for MetaTrader 4.   It copies forex trades, positions, and orders from any accounts. It is one of the best trade copiers   MT4-MT4, MT5 - MT4   for the   COPYLOT MT4   version (or   MT4 - MT5 MT5 - MT5   for the   COPYLOT MT5   version).        MT5 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex Copier  version for      MetaTrader 5  terminal ( МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5 )-  Copylot Cli
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilities
Custom Alerts AIO: All-in-One Market Scanner – No Setup Required Overview Custom Alerts AIO is the fastest and easiest way to monitor multiple markets for real-time trading signals—without any setup or extra licenses. It comes with all required Stein Investments indicators already embedded, making it the perfect plug-and-play solution for traders who value simplicity and performance. Just load it to any chart and start receiving alerts across Forex, Metals, Crypto, and Indices. Shares can be a
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilities
SAFETYLOCK is a powerful tool that enables traders to shield their positions from sudden market reversals by automatically placing an opposite order for any open trade. When a trader or an Expert Advisor (EA) initiates a position, SAFETYLOCK immediately sets a corresponding pending order (Buy Stop or Sell Stop). If the original position starts incurring losses, the pending order is triggered, creating a protective lock that helps mitigate risk. This Expert Advisor offers flexibility, allowing y
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilities
Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilities
Coppy Master MT4   is a trade copier tool for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 terminals. It supports copying in both directions: from MT4 to MT5, from MT5 to MT4, as well as between accounts of the same type MT4 to MT4. To work correctly, all terminals must be running on the same PC or VPS. [ DEMO ] [ Instruction ]  For copying to MetaTrader 4, a separate version —   Coppy Master MT5   — is required. Main Features: Copying Modes Supports both Master and Receiver roles. Flexible setup for sending
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilities
Averaging Helper - This sort of trading helper instrument will help you average out your previously unprofitable positions using two techniques: standard averaging hedging with the subsequent opening of positions according to the trend The utility has the ability to sort out several open positions in different directions at once, both for buy and for sell. For example, you opened 1 position for a sell and the second for a buy, and they are both unprofit, or one is in the unprofit and one is in
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilities
The MT4 to Discord Signal Provider is a user-friendly, fully customizable utility designed for sending trading signals directly to Discord. This tool transforms your trading account into an efficient signal provider. Customize message formats to suit your style! For ease of use, select from pre-designed templates and choose which message elements to include or exclude. [ Demo ] [ Manual ] [ MT5 Version ] [ Telegram Version ]  New: [ Telegram To MT5 ] Setup Follow our detailed user guide for eas
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilities
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (O
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilities
Copy Signals from any channel that you are a member (including private and restricted) straight to your MT4.  This tool has been designed with the user in mind while offering many features you need to manage and monitor the trades. This product is presented in an easy-to-use and visually attractive graphical interface. Customise your settings and start using the product within minutes! User Guide + Demo  | MT5 Version | Discord Version If you want to try a demo please go to user guide. The Tel
STP TradeManager for the STPatterns Strategy
Eric Evert Ouweneel
5 (2)
Utilities
The STP Trade Manager is a utility tailored to the ST Patterns strategy by Vladimir Poltoratskiy ( www.stpatterns.com ) While specifically made for this strategy, it can also be used for other trade management. Especially when you have a need for quickly making trades and risk management. It is a huge time saver and helps in quickly drawing the different ST Patterns corridors. People familiar with the ST Patterns strategy will recognize and above all; appreciate the functions of this EA. This
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilities
MT4 to Telegram Signal Provider   turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT5 Version ] [ Discord Version ]  New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilities
Professional solution for copying trades between terminals. RS Trade Copier is a reliable and flexible system for copying trading operations between MetaTrader 4 terminals. The program suits experienced traders, signal providers, and individual investors, enabling high-precision trade replication with minimal latency. It supports simple automatic configuration as well as advanced manual settings. Does not interfere with manually opened trades or other expert advisors. All operations executed loc
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Utilities
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilities
Basket EA MT4 is a powerful profit-harvesting tool and a comprehensive account protection system, all combined into a simple and easy-to-use solution. Its core purpose is to give you complete control over your trading account’s overall profit and loss by managing all open positions at the basket level, rather than individually. The EA offers a full range of basket-level features, including take profit, stop loss, break even, and trailing stop loss. These can be configured as a percentage of your
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Utilities
Introducing the OrderManager : A Revolutionary Utility for MT4 Manage your trades like a pro with the all-new Order Manager utility for MetaTrader 4. Designed with simplicity and ease-of-use in mind, the Order Manager allows you to effortlessly define and visualize the risk associated with each trade, enabling you to make informed decisions and optimize your trading strategy. For more information about the OrderManager, please refear to the manual. [ Demo ]  [ Manual ]  [ MT5 Version ]  [ Telegr
Auto Stop Loss
Nabil Oukhouma
Utilities
Auto Stop Loss (MT4 Manager) automatically adds Stop Loss and Take Profit to buy and sell orders, including pending orders. It features a break-even option and a trailing stop for easy setup. Key Features: Automatic Stop Loss Automatic Take Profit Automatic Break-even (true/false option) Automatic Trailing Stop (true/false option) You can control Multi Symbols from one chart   MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132500?source=Site+Profile+Seller Input-Settings: ------ Trade
More from author
Intraday Pulse
Alberto Sassetti
5 (2)
Indicators
Intraday Pulse – Indicatore per il Prezzo Medio Intraday Intraday Pulse è un indicatore progettato per determinare il prezzo medio intraday alla chiusura giornaliera del grafico. Grazie al suo algoritmo avanzato, traccia automaticamente il livello di riferimento, fornendo un supporto essenziale per strategie di trading efficaci. Nota bene: il grafico giornaliero e' ideale per utilizzare l'indicatore (D1). Aggiorna il time frame alla fine della sessione giornaliera. L'indicatore è versatile e ut
FREE
TrendPinBar
Alberto Sassetti
5 (1)
Indicators
L'indicatore   Trend Reversal   è uno strumento tecnico progettato per identificare potenziali inversioni di trend sul mercato, basandosi sulla formazione di   Pin Bar . È particolarmente efficace su time frame come   H1 (orario) , dove i pattern di inversione tendono a essere più affidabili. L'indicatore segnala le inversioni di trend disegnando un   pallino rosso   per indicare un potenziale trend ribassista e un   pallino verde   per un potenziale trend rialzista. Come Funziona l'Indicatore L
FREE
Grid Option Strike
Alberto Sassetti
Indicators
Introduzione L’indicatore Grid Option Strike è progettato per MetaTrader 4 e si basa sui livelli di strike delle opzioni sui future , fornendo una struttura chiara dei movimenti del prezzo su coppie di valute come EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD . Questo strumento aiuta i trader a identificare aree di supporto e resistenza dinamiche basate sugli intervalli di 25 pip e 50 pip , frequentemente utilizzati dai trader istituzionali e nei mercati delle opzioni. Lascia un commento per potere migliorare l'
FREE
Go trend I
Alberto Sassetti
Indicators
L'indicatore Go Trend è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4 (MT4) basato su una logica di ZigZag con tre livelli di periodi diversi. Questo indicatore è progettato per identificare i punti di inversione del prezzo (massimi e minimi) su diversi timeframe, aiutando i trader a individuare potenziali trend e punti di ingresso/uscita nel mercato. Funzionalità Principali Identificazione dei Punti di Inversione (ZigZag) L'indicatore utilizza una logica di ZigZag per tracciare linee che coll
FREE
Chart Clear
Alberto Sassetti
Utilities
L'indicatore / Utilità   Chart Clear   è uno strumento essenziale per i trader che desiderano un grafico pulito, leggibile e professionalmente organizzato su Meta Trader 4.  Una volta installato,   modifica automaticamente l'aspetto del grafico   senza richiedere alcun settaggio manuale, rendendolo immediatamente più chiaro e facile da analizzare. Caratteristiche Principali: Grafico pulito e professionale: Sfondo bianco per una migliore leggibilità Candele verdi per i movimenti rialzisti e ros
FREE
Filter:
No reviews
Reply to review