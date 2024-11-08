Simple Trade Assistant MT4

Features

- Showing BALANCE
- Showing EQUITY
- Showing PROFIT
- Showing LOTS
- Showing SPREAD
- Showing SELLS & BUYS TOTAL(Current Pair)
- Showing SELLS & BUYS TOTAL(ALL Pairs)
- Showing ORDERS TOTAL
- Showing Lots Value will be used
- Showing Pips Value for SL/TP will be used
- Showing Amount of order will be used
- Showing Clock for Current Candle

- Button for RESET(Closing all Orders(Opened,Limit and Stop)
- Button for Clearing Open Orders
- Button for Clearing Pending Orders
- Button for Order BUY & SELL Limit
- Button for Order BUY & SELL Stop
- Button for Increasing & Decreasing Lot Value
- Button for Increasing & Decreasing Amount of Order
- Button for Increasing & Decreasing SL/TP Order Value
- Button for Increasing & Decreasing SL/TP Limit Order Value
- Button for SL/TP for Order
- Button for SL/TP for Limit Order
- Button for Deleting SL/TP Opened Orders
- Button for Deleting SL/TP Limit Orders
- Button for Breakeven

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Account Protector Metatrader 4
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Utilities
Account Protector Meta Trader 4 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail forex trading accounts are designed with stop-out levels that make it nearly impossible to restore lost capital after a trader — human or algorithmic — blows an account . This is especially frustrating for traders who have grown their account to multiples of its starting value, only to suffer irreparable losses from a series of bad trade entries. The Account Protector solves this by enforcing a specifie
Trendiness Index
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5 (3)
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MT4 Trade Copier Master EA
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Fast copier for sending trades to multiple MT4 / MT5 accounts. Perfect for copying trades from MT4 to MT5 accounts. MT4 Trade Copier Master EA sends trades instantly from your master account to one or multiple slave accounts. Supports copying to: • MT5 accounts • MT4 accounts Perfect for: • Multi-account traders • Signal providers • Account managers • Personal account mirroring Main Features • Fast local trade copying • Low latency execution • Multiple slave accounts support • Copy open position
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5 (1)
Indicators
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Symbol Order Manager EA
Rohin Stirling Dufty
Utilities
Symbol Order Close EA was developed to handle the closing and trailing of profit per symbol. The expert can also trail by dollars and the user can specify a particular magic number in case multiple experts are used on the same account. You can close by total profit on a symbol, start trailing, stop trailing and trailing step, all in a dollar value This EA is VERY handy if you are running an expert that trades multiple symbols and ends up with a floating profit. It can also be used to close man
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilities
TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
Advanced reversal system RRR 1 to 5
Andrii Malakhov
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The indicator shows entry points with Risk-Reward-Ratio 1 to 5. Main timeframe H1. Works on every pair. The main logic - is to find a reversal level, and then track the price reaction to this level. Doesn't need any settings. As a standard, it paint 5 levels of the same take-profit (red / blue for sellers and buys) and 1 stop-loss level - orange. ATTENTION! The full version of indicator. You can t est full work of indicator free only on the USDCAD pair here  https://www.mql5.com/en/market/produ
Magic Curves
Aleksey Usachev
Indicators
Indicator shows balance curves based on magic number for portfolio analysis. It allows to visually estimate different strategies performance on a single symbol. Any of magic number can be hidden by clicking on the value in legend. Parameters: HideAllOnStart - all magics are hidden and can be activated by clicking on its value; MAMode - shows average profit from trades; MAPeriod - Moving average period; Magics - a string with magic numbers separated by comma like "1,2,123". If this field is empty
TradeHistoryMapper EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Visualize Your Trading Edge with TradeHistoryMapper Every successful trader knows: your history holds the key to your future profits. TradeHistoryMapper turns your account history into a powerful visual map — showing exactly where you win, where you lose, and how to improve. Why struggle through endless account history tabs when you can see every trade directly on your chart ? 1. Instantly display winning vs. losing trades with clear color coding 2. Analyze performance across multiple symbols a
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5 (4)
Indicators
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REX complete 3in1
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Indicators
This is the complete REX package. It consists of the lite, pro and ULTRA version.  Perfect for beginners and intermediates. REX complete is 100% non repaint. The strategy is based on a mix of different strategies, statistics, including pivot points, oscillators and patterns.  As the trading idea consists of a variety of some classic indicators like Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI and Stochastic, it is clear that the fundamental indicators have being u
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Experts
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 2 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. To get the expert for free, contact me via Telegram:   https://t.me/MidoAlashi2 Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Ri
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The XauUsd Net Strength indicator is a professional-grade market strength tool designed to track and compare the relative performance of Gold (XAU) against the U.S. Dollar (USD) across a diversified basket of currency pairs. Instead of relying on a single chart, it aggregates information from multiple gold- and dollar-based pairs, applies weighting factors, and translates the results into an easy-to-read strength comparison. The indicator plots six components in a separate window: Green & Red Hi
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Utilities
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Experts
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5 (4)
Experts
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  EA BLACK LION  is an expert advisor that is the true definition of a scalper where it's able to spot real divergence movements in the forex market. It is highly sophisticated because it can spot potential reversal or continuation patterns. The real-time divergence patterns are visually shown to you on your MT4 chart. (This is game changing because you actually see the strategy in front of you)  It uses a sophisticated system that has been successfull
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Utilities
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5 (2)
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5 (4)
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Utilities
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Sergey Batudayev
4 (3)
Utilities
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Utilities
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EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilities
Easy Trade – Smart, Simple, Powerful Trade Management Easy Trade is the all-in-one trade management solution for MetaTrader users who want to keep risk under control and execution ultra-smooth. Designed from scratch with trader feedback in mind, Easy Trade makes it easy to execute, monitor, and manage trades across multiple symbols – without overcomplicating your workflow. Whether you're scalping manually or managing a small portfolio of setups, Easy Trade keeps your focus where it belongs: on
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5 (1)
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Hello friends. I wrote this utility specifically for use in my profile with a large number of Expert Advisors and sets ("Joint_profiles_from_grid_sets" https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 ). Now, in order to limit losses on the account, there is no need to change the "Close_positions_at_percentage_of_loss" parameter on each chart. Just open one additional chart, attach this utility and set the desired percentage for closing all trades on the account. The utility has the following function
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5 (3)
Utilities
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4.33 (15)
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