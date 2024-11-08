Simple Trade Assistant MT4

Features

- Showing BALANCE

- Showing EQUITY

- Showing PROFIT

- Showing LOTS

- Showing SPREAD

- Showing SELLS & BUYS TOTAL(Current Pair)

- Showing SELLS & BUYS TOTAL(ALL Pairs)

- Showing ORDERS TOTAL

- Showing Lots Value will be used

- Showing Pips Value for SL/TP will be used

- Showing Amount of order will be used

- Showing Clock for Current Candle

- Button for RESET(Closing all Orders(Opened,Limit and Stop)

- Button for Clearing Open Orders

- Button for Clearing Pending Orders

- Button for Order BUY & SELL Limit

- Button for Order BUY & SELL Stop

- Button for Increasing & Decreasing Lot Value

- Button for Increasing & Decreasing Amount of Order

- Button for Increasing & Decreasing SL/TP Order Value

- Button for Increasing & Decreasing SL/TP Limit Order Value

- Button for SL/TP for Order

- Button for SL/TP for Limit Order

- Button for Deleting SL/TP Opened Orders

- Button for Deleting SL/TP Limit Orders