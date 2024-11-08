Simple Trade Assistant MT4
- Utilità
- Moh Jabbar
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Features
- Showing BALANCE
- Showing EQUITY
- Showing PROFIT
- Showing LOTS
- Showing SPREAD
- Showing SELLS & BUYS TOTAL(Current Pair)
- Showing SELLS & BUYS TOTAL(ALL Pairs)
- Showing ORDERS TOTAL
- Showing Lots Value will be used
- Showing Pips Value for SL/TP will be used
- Showing Amount of order will be used
- Showing Clock for Current Candle
- Button for RESET(Closing all Orders(Opened,Limit and Stop)
- Button for Clearing Open Orders
- Button for Clearing Pending Orders
- Button for Order BUY & SELL Limit
- Button for Order BUY & SELL Stop
- Button for Increasing & Decreasing Lot Value
- Button for Increasing & Decreasing Amount of Order
- Button for Increasing & Decreasing SL/TP Order Value
- Button for Increasing & Decreasing SL/TP Limit Order Value
- Button for SL/TP for Order
- Button for SL/TP for Limit Order
- Button for Deleting SL/TP Opened Orders
- Button for Deleting SL/TP Limit Orders